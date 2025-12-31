Listă: 26 de startup-uri românești și cu ADN românesc de urmărit în 2026

Startup-urile românești sau cu fondatori români, deschise în străinătate, au fost active și în 2025: au atras finanțări importante, au anunțat că vor să se extindă pe piețe internaționale sau că dezvoltă noi produse. Cu puțin timp înainte de noul an 2026, StartupCafe.ro îți prezintă o listă cu unele dintre cele mai promițătoare idei de afaceri din acest an, care merită urmărite și în viitor.

Majoritatea startup-urilor cuprinse în această listă incompletă de startup-uri înființate de români sunt, de departe, cele cu soluții AI pentru diferite domenii, dar românii au mai dezvoltat și platforme pentru comemorarea persoanelor dragi, soluții financiare pentru IMM-uri și instituții publice și teste digitale standardizate pentru elevi, printre altele. Iată startup-urile selectate:

Data Sweep este un startup de date destinat profesorilor, studenților și cercetătorilor, precum și analiștilor sau consultanților de business. Platforma oferă seturi de date cu variabile selectabile, rezultat final fiind un singur fișier Excel cu toate informațiile solicitate, cu tot cu verificarea acestora pentru a vedea unde au fost utilizate în cercetarea științifică. Acesta a fost fondat în anul 2024 de Cosmin Boțoroga și Raul-Stefan Pop, alături de Andrei Galitianu și Filip Blajiu. La începutul acestui an, Data Sweep a obținut o finanțare de 80.000 EUR de la platforma de lucrări științifice Enformation. De asemenea, afacerea a fost selectată atât în acceleratorul Go Global, cât și în programul Innovation Labs. Examin a fost lansat în octombrie 2024 de Cosmin Pertz și Andrei Moga. Soluția dezvoltată de startup permite companiilor să analizeze înregistrările video existente fără a investi în echipamente hardware suplimentare. Algoritmii de Inteligență Artificială analizează imaginile în timp real, generează rapoarte și declanșează automatizări personalizate. Tot în ianuarie, afacerea a obținut o finanțare pre-seed de 200.000 EUR „de la un investitor privat” pentru dezvoltarea unui produs minim viabil (MVP) propriu. Bible Chat este o aplicație religioasă, lansată de Laurențiu Bălașa și Marius Iordache. În doar un an de la lansare, Bible Chat a atins un număr de 10 milioane de utilizatori și venituri anualizate de 15 milioane dolari. În februarie, antreprenorii au luat o finanțare de 14 milioane dolari printr-o rundă Serie A condusă de fondul de capital de risc True Ventures, din Silicon Valley, cu participarea Early Game și Play Ventures. Kidprenor este un startup de educație antreprenorială pentru copii, fondat de Valentin Maior și Bogdan Nistorică în anul 2020. Prin platforma Kidprenor, copiii învață cum să creeze un plan de afaceri și care este drumul de la idee la execuție. Ei pot învăța, astfel, cum să-și gestioneze banii, să economisească și să investească inteligent, să lucreze în echipă și își dezvoltă gândirea strategică. Fondatorii au obținut 50.000 EUR de la investitorul angel Adrian Istudor, pentru dezvoltarea curriculei cu noi module interactive și implementarea sistemului de franciză. În plus, afacerea a fost semifinalistă a competiției „Românii sunt antreprenori” anul acesta. Footprints AI a fost fondat în 2017 de antreprenorul Dan Marc. Startup-ul produce și comercializează o platformă avansată de retail-media și retail-data-insights, care analizează și valorifică lunar comportamentul de cumpărare a peste 25 milioane de clienți fizici și online, livrând campanii pentru branduri globale. Anul acesta, afacerea a atras 2,3 milioane EUR într-o rundă de finanțare condusă de fondul de investiții Catalyst Romania, bani cu care vizează extinderea internațională și accelerarea dezvotării tehnologice. Voice Patrol este un startup care folosește inteligența artificială pentru a proteja gamerii de comportamentele toxice din jocurile video online, cu mulți participanți. Soluția monitorizează continuu conversațiile vocale, analizând instantaneu conținutul și generând în timp real alerte pentru comportamentele toxice, hărțuire sau abuz. Acesta a fost fondat de Matei Trebien și Cătălin Cășuneanu, iar anul acesta a primit finanțare de tip pre-seed din partea fondurilor GapMinder II și Hyperscope Ventures. Assista AI este un startup românesc fondat de Paul Burcă și Anton Zaharia în 2023. Startup-ul dezvoltă o soluție de agenți cu inteligență artificială conectată la peste 100 de aplicații pentru automatizarea sarcinilor, permițând utilizatorilor să automatizeze fluxuri de lucru complexe folosind comenzi simple în limbaj natural. În 2025, afacerea a strâns 100.000 EUR de la 8 investitori din comunitatea slovaco-cehă Gluon Syndicate. Recycllux este o platformă de reciclare a plasticului marin, care folosește datele furnizate de sateliții de observare a Pământului și tehnologii AI pentru a dezvolta un lanț de reciclare optimizat, pentru ca produsele din plastic să nu mai ajungă în mări și oceane. Aceasta identifică zonele marine sufocate de plastic, ce impun măsuri urgente, iar prin blockchain, platforma stimulează colectorii și încurajează reciclarea din zonele-problemă identificate. Startup-ul a fost fondat de Sorina Uleia, Alexandra Cernian și Bogdan Iuga în anul 2021. Acesta a fost admis într-un program de accelerare susținut de Google.org, primind un grant de până la 250.000 de dolari, mentorat și alte servicii, și în acceleratorul Go Global 2025, destinat afacerilor care vor să se extindă pe alte piețe. StartupCafe.ro a vorbit anul acesta cu Sorina Uleia, unul dintre fondatorii afacerii, la Bruxelles. Citiți AICI interviul.

Sorina Uleia-Recycllux

VAUNT este un startup românesc de tehnologie pentru industria imobiliară, fondat în anul 2020 de Răzvan Mitre și Irina Constantin. Firma dezvoltă o soluție de facilitare a proceselor de vânzare pentru industria imobiliară. Utilizatorii pot gestiona întreg procesul, de la promovare, ofertare, negocieri, tranzacții și raportare. Platforma integrează diferite module de tip CRM sau financiare, precum și elemente de inteligență artificială. Anul acesta, a fost selectat într-un program de accelerare destinat afacerilor care vor să scaleze și să se extindă în SUA, Catalyst NYC, prin care participanții au acces și la beneficii în valoare de 350.000 dolari. Neurolabs a fost fondat în Marea Britanie în anul 2018 de Paul Pop, Remus Pop și Patric Fulop. Startup-ul a dezvoltat o tehnologie de Visual AI pe care marii comercianți și companiile de bunuri de larg consum o folosesc în activitățile lor de marketing și vânzări. Cu ajutorul sistemului, marile rețele comerciale pot să monitorizeze foarte atent produsele alimentare de la raft și o serie întreagă de variabile, pentru a înțelege și a prezice care dintre mărfuri se vând mai repede sau mai lent. În 2025, firma a obținut 7,8 milioane de dolari printr-o rundă de serie A, condusă de fondul londonez Nauta Capital. Brio este un startup fondat de Dragoș Iliescu care dezvoltă o platformă de teste digitale standardizate pentru elevii români. Prin aceste teste școlare, elevii români din clasele I-XII își pot evalua cunoștințele la principalele materii școlare și își pot îmbunătăți performanța la examene. Anul acesta, firma EdTech (tehnologie de educație) a fost inclus în topul companiilor de acest tip al revistei americane TIME, fiind singura companie din Europa de Est care se regăsește în primele 100 ierarhizate. RepsMate a fost fondat în anul 2020 de Alin Roșca, George Țarida și Mihai Guran. Firma este specializată în augmentarea conversațiilor prin inteligență artificială și automatizarea inteligentă a interacțiunilor dintre companii și clienții lor. Platforma dezvoltată de RepsMate – Revenue OS – analizează în timp real 100% din interacțiunile dintre agenți și clienți, oferind ghidaj contextualizat, coaching conversațional și instrumente predictive. În 2025, firma a obținut o finanțare de 250.000 EUR de la o companie IT clujeană. BraveX Aero este un startup clujean care dezvoltă atât drone cu aripă fixă, cât și drone cu decolare verticală (VTOL). Firma operează o linie de producție lângă municipiul Cluj-Napoca și are în plan atingerea unui volum de 500 de unități livrate anual până în 2028. BraveX a atras anul acesta o finanțare de315.000 EUR de la investitori din rețeaua Transylvania Angels Network. De asemenea, startup-ul a fost finalist al hackathon-ului EUDIS (European Defence Innovation Scheme) și a încheiat un parteneriat cu o companie germană specializată în soluții hardware și software, pentru dezvoltarea de soluții avansate de coordonare a roiurilor de drone. Medicai, startup fondat de Mircea Popa, Alexandru Artimon și Andrei Blaj în anul 2017, dezvoltă soluții de infrastructură digitală prin care medicii, clinicile și spitalele pot accesa și partaja în siguranță imagini medicale cu doctori, colaboratori și pacienți. În 2025, firma a anunțat că investește 200.000 EUR în extinderea în SUA, piață de la care echipa se așteaptă să genereze aproximativ 50% din cifra de afaceri în 2025. Meetgeek este un startup lansat de Iulian Gheorghe, Raluca Trofin și Dan Huru, trei IT-iști români care au plecat dintr-o mare corporație. Produsul dezvoltat de ei este un asistent AI pentru convorbirile purtate pe Google Meet, Microsoft Teams și Zoom, care participa la întâlniri, trimite transcriptul și minutele conversațiilor, evidențiind diferite elemente precum concluziile la care s-a ajuns, îngrijorările exprimate, sarcinile asumate și o mulțime de alte insight-uri. Firma a obținut anul acesta finanțare de 1,6 milioane EUR de la fondul de capital de risc bucureștean Early Game Ventures (EGV), cu participarea fondului de investiții clujean Inspire Capital. LIVRESQ este un startup românesc care ajută sistemele de educație publică să creeze și să distribuie la nivel național programe digitale și programele de formare a profesorilor. Firma care dezvoltă platforma, Ascendia, a fost fondată de antreprenorii Cosmin Mălureanu, Alex Mălureanu și Adriana Mălureanu. Startup-ul a fost acceptat în cadrul unui program Google for Startups, cu sprijinul căruia Ascendia va extinde semnificativ infrastructura AI, urmând să încorporeze și să dezvolte în platformă modele de limbaj de ultimă generație (LLM) și soluții AI mai puternice. Ogre AI, startup fondat de Matei Stratan, Mihai Cucuringu și Paul Muscă în anul 2020, este axat pe data science și specializat în furnizarea de soluții pentru sectorul energetic, bazate pe machine learning (ML) și inteligență artificială (AI). Firma a câștigat premiul „Startup-ul anului” în cadrul Galei ANIS 2025 și a atras peste 7,9 milioane lei pentru dezvoltarea unei platforme dedicate sectorului energetic, proiect cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PCIDIF). Dexory este un startup fondat în Marea Britanie de 3 antreprenori români, Andrei Dănescu, Adrian Negoiță și Oana Jinga, în anul 2015. Compania realizează roboți autonomi care lucrează în hipermarket-uri, depozite, clădiri de birouri sau aeroporturi și preiau de la oameni sarcinile repetitive și consumatoare de timp din procesele de culegere și analiză de date din teren, servicii de relații cu clienții și alte zone care ajută managerii să ia decizii informate. Firma a obținut o nouă finanțare-mamut, de 165 milioane dolari, de la mari fonduri de investiții, pentru a dezvolta și mai mult afacerea sa. Instant Factoring, fintech înființat în anul 2018, de Cristian Ionescu și Elisa Rusu, a atras anul acesta o structură de finanțare de 30 milioane EUR. Tranzacția a implicat înființarea unui fond de securitizare a portofoliilor de creanțe ale Instant Factoring - „Instant Factoring 2025-I, Securitisation Fund” în Spania. Fondul, operațional începând cu 8 octombrie 2025, are o finanțare inițială de 7 milioane EUR - 5 milioane EUR alocate României și 2 milioane EUR Spaniei - urmând să fie extins treptat până la 30 milioane EUR în cadrul aceluiași program. Noua structură de finanțare oferă companiei posibilitatea de a susține anual un volum de finanțări suplimentare de tip factoring de peste 200 milioane EUR, ceea ce va permite accesul la capital de lucru rapid pentru mai mult de 2.000 companii din cele două piețe. Medical Pilot s-a lansat anul acesta în februarie, fiind fondat de Andrei Groza, Mihaela Roșca și Gelu Vac. Cei trei antreprenori ardeleni au investit peste 200.000 EUR în ideea lor de platformă AI pentru medici și manageri de spitale. Cu doi dintre ei am discutat și pe StartupCafe.ro, într-un interviu video: