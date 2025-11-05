Un startup românesc cu soluții financiare pentru IMM-uri atrage o structură de finanțare de 30 milioane EUR

Fintech-ul românesc Instant Factoring, înființat în anul 2018, de Cristian Ionescu și Elisa Rusu, participă într-o tranzacție de securitizare transfrontalieră în valoare de până la 30 milioane EUR, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Tranzacția a implicat înființarea unui fond de securitizare a portofoliilor de creanțe ale Instant Factoring - „Instant Factoring 2025-I, Securitisation Fund” în Spania, sub supravegherea CNMV, autoritatea de reglementare a piețelor financiare spaniole, având un fond din Luxemburg în calitate de creditor senior.

Fondul, operațional începând cu 8 octombrie 2025, are o finanțare inițială de 7 milioane EUR - 5 milioane EUR alocate României și 2 milioane EUR Spaniei - urmând să fie extins treptat până la 30 milioane EUR în cadrul aceluiași program. Inițiativa marchează o premieră pentru piața locală, prin participarea primei instituții financiare nebancare românești într-o structură de securitizare internațională.

„Parteneriatul recent încheiat cu fondul de investiții din Luxemburg poziționează Instant Factoring și, totodată, România pe harta marilor jucători de finanțare alternativă. Această tranzacție de securitizare nu este doar o premieră pentru fintech-ul românesc nebancar, ci și o dovadă că inovația locală poate genera încredere și sprijin la nivel global. Finanțarea atrasă va susține consolidarea și extinderea operațiunilor noastre din România și Spania, accelerând astfel dezvoltarea a mii de IMM-uri care vor beneficia de capital de lucru atât de necesar pentru a putea susține o economie în continuă mișcare”, a declarat Cristian Ionescu, CEO și cofondator Instant Factoring.

Noul parteneriat strategic reunește expertiza globală în managementul capitalului al fondului investitor cu inovația unui fintech românesc care a redefinit deja accesul la finanțare pentru IMM-uri în România. Acest acord susține consolidarea poziției Instant Factoring pe piața românească și extinderea operațiunilor sale în Spania, într-un cadru solid de colaborare europeană, spune firma.

Noua structură de finanțare oferă companiei posibilitatea de a susține anual un volum de finanțări suplimentare de tip factoring de peste 200 milioane EUR, ceea ce va permite accesul la capital de lucru rapid pentru mai mult de 2.000 companii din cele două piețe. Acordul presupune ca fondul din Luxemburg să contribuie cu 80% din capital, iar Instant Factoring cu 20%, consolidând baza financiară necesară pentru a susține accesul nelimitat la finanțare, pe măsură ce portofoliul crește.

Astfel, firma spune că IMM-urile vor avea acces la lichiditate în doar 24 de ore, fără birocrație, garanții suplimentare sau constrângeri bancare tradiționale.

Piața de factoring din România, estimată să depășească pragul de 10 miliarde EUR în 2025, reflectă o cerere tot mai mare pentru soluții flexibile de finanțare, în timp ce Spania a atins 266 miliarde EUR.

„Suntem mândri că portofoliul nostru și disciplina riguroasă în gestionarea riscului au demonstrat că o companie românească poate fi un partener de încredere pentru o astfel de structură de finanțare internațională”, încheie Cristian Ionescu, CEO și cofondator Instant Factoring.

Instant Factoring spune că a acordat peste 100.000 de finanțări, a susținut 3.000 companii și a atins un volum cumulat de peste 350 milioane EUR.

Începând cu iunie 2024, firma beneficiază de o finanțare de tip Capacity Building din partea Fondului European de Investiții (FEI), în valoare de 5 milioane RON, destinată dezvoltării infrastructurii și extinderii capacității de creditare.