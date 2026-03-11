Nouă platformă UE pentru femeile fermier: mentorat, networking și sprijin pentru antreprenoriatul agricol

Comisia Europeană a lansat platforma „Femeile în agricultură”, o inițiativă prin care vrea să încurajeze implicarea femeilor în agricultură, să sprijine antreprenoriatul agricol și să reducă diferențele de șanse din comunitățile rurale. Platforma va pune accent pe mentorat, networking și schimbul de bune practici între fermiere din statele membre.

Noua platformă a fost anunțată în documentul strategic al Comisiei Europene, „Viziunea pentru agricultură și sectorul alimentar”, și urmărește să crească participarea femeilor în sectorul agricol, dar și să consolideze rolul acestora în dezvoltarea mediului rural.

Lansarea inițiativei coincide cu declararea de către Organizația Națiunilor Unite a anului 2026 drept Anul internațional al femeilor fermier, un demers care evidențiază contribuția femeilor la producția agricolă și la dezvoltarea comunităților rurale.

Deși au un rol important în agricultură, femeile rămân subreprezentate în sectorul agricol din Uniunea Europeană. Potrivit datelor prezentate de Comisia Europeană, acestea gestionează aproximativ 32% dintre fermele din UE.

În același timp, femeile fermier se confruntă frecvent cu obstacole precum accesul inegal la terenuri, finanțare și programe de formare, ceea ce le poate limita dezvoltarea profesională sau antreprenorială.

Unul dintre principalele instrumente ale noii platforme va fi mentoratul, prin care fermierele cu experiență vor putea împărtăși cunoștințe practice și vor sprijini tinerele interesate să își construiască o carieră sau o afacere în agricultură.

Prin crearea unei rețele europene de mentorat și prin promovarea unor modele de succes, inițiativa urmărește să combată stereotipurile din domeniu, să ofere inspirație pentru tinere și să contribuie la normalizarea rolului de lider al femeilor în agricultură.

În cadrul politicii agricole comune, statele membre pot introduce măsuri dedicate pentru sprijinirea femeilor fermier, inclusiv stimulente financiare. În paralel, Comisia Europeană îmbunătățește colectarea datelor privind dimensiunea de gen în agricultură, pentru a fundamenta mai bine politicile publice din acest domeniu.

Potrivit datelor oficiale, în 2024 aproximativ 55.300 de tinere au primit sprijin pentru a-și înființa întreprinderile agricole, beneficiind și de forme suplimentare de sprijin pentru venit.

Comisia Europeană subliniază că dezvoltarea unui sector agricol mai echitabil și mai incluziv este esențială pentru viitorul agriculturii europene, iar platforma „Femeile în agricultură” este gândită ca un instrument care să contribuie la acest obiectiv.

Mai multe detalii despre platformă, inclusiv despre modul de înscriere, sunt disponibile online.





















