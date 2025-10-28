Startup-ul clujean .lumen (dotLumen) se alătură programului VR Health Champions pentru următoarea generație de „ochelari” cu inteligență artificială

Startup-ul românesc .lumen (dotLumen), cunoscut pentru realizarea ochelarilor cu inteligență artificială, destinați persoanelor nevăzătoare, se alătură programului european VR Health Champions, în valoare totală de 7,8 milioane EUR, pentru a dezvolta a doua generație a dispozitivului medical, conform unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

În calitate de nou IMM al consorțiului, .lumen va co-dezvolta a doua generație a ochelarilor săi, un produs mai mic, mai rafinat și proiectat pentru piețele globale.

Colaborarea va permite testarea internațională, în contexte diverse de limbă și cultură, sprijinind adaptarea și validarea tehnologiei la nevoile reale ale utilizatorilor, explică firma românească.

„Europa are talentul și tehnologia necesară pentru a conduce în domeniul XR pentru sănătate – ceea ce lipsește uneori sunt punțile dintre inovatori, sistemele medicale și piețe”, a declarat Cristina Costa, coordonatoare de proiect VR Health Champions.

„Prin VR Health Champions facem următorul pas – construim o versiune scalabilă la nivel global a ochelarilor .lumen și învățăm din medii diverse. Este primul nostru pas coordonat spre extinderea globală, începând cu Europa”, a declarat Cornel Amariei, CEO și fondator .lumen.

Despre VR Health Champions

VR Health Champions reunește inovatori XR, furnizori de servicii medicale și instituții de cercetare din întreaga Europă, pentru a dezvolta, testa și implementa soluții de realitate virtuală și augmentată destinate formării medicale, terapiei și îngrijirii pacienților.

Proiectul a lansat recent Open Call 2026, invitând IMM-urile și startup-urile care lucrează la tehnologii de sănătate imersivă să aplice pentru finanțări de 60.000 EUR și să colaboreze cu principalii inovatori XR din Europa. Termenul limită pentru aplicare este 30 noiembrie 2025.

Consorțiul VR Health Champions reunește cinci IMM-uri: .lumen, MEEVA, MedApp, Metaskills și Virtuleap, care conduc această transformare. Valoarea totală a proiectului este estimată la 7,88 milioane EUR, din care 5,82 milioane EUR sunt cofinanțate prin instrumentul Interregional Innovation Investments (I3) al Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), parte a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene.

Despre .lumen

.lumen dezvoltă dispozitive medicale care pot fi purtate ca niște ochelari de persoanele cu deficiențe de vedere.

Dispozitivul folosește inclusiv tehnologii de inteligență artificială pentru a ajuta persoanele nevăzătoare să se orienteze independent, la deplasare. Pedestrian Autonomous Driving (PAD AI) este tehnologie ce reproduce funcționalitățile unui câine-ghid prin inteligență artificială, viziune computerizată și feedback haptic.

CEO-ul startup-ului, Cornel Amariei, a activat ca „Head of Innovation” într-o mare companie din industria automobilelor şi este „Standout Member” în primul “Forbes 30 under 30 Europe”. Este primul român care a câștigat prestigiosul premiu „Ten Outstanding Young Persons of the World de JCI”, dobândit anterior şi de personalităţi remarcabile ale lumii precum JFK și Elvis Presley.

Acesta s-a născut într-o familie în care ambii părinți au un handicap locomotor avansat. Astfel, Cornel a realizat impactul dizabilităților asupra oamenilor. El a decis să pună bazele .lumen în urma realizării faptului că peste 40 de milioane de oameni sunt nevăzători la nivel global.

Un alt cofondator, Gabriel Chindriş, specialist de referință în domeniului tehnologiei electronice, a lansat și un grup de cercetare și dezvoltare în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca și proiectează zeci de prototipuri și produse pentru multiple segmente tehnologice ale electronicii din următoarele industrii: automobile, bunuri de larg consum, sisteme industriale sau chiar domeniul explorării spațiale.

La rândul său, Mihai Ivașcu, este şi fondatorul Grupului Ingenium, care angrenează dezvoltatori de software, ingineri și directori de afaceri, cu centre la Londra, București şi Washington. Acesta a fost premiat cu “Forbes 30 under 30” și finalist al „Ernst and Young’s Entrepreneur of the Year”.

Recent, .lumen a obținut un grant de 11 milioane de EUR, finanțat în cadrul Programului pentru Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021 - 2027 (PoCIDIF), pentru a dezvolta roboți autonomi de livrare, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro. Programul românesc este cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), parte a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene.