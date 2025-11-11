Startup-ul românesc .lumen (dotLumen), premiat pentru „ochelarii” cu AI, la CES 2026 Innovation Awards

Startup-ul clujean .lumen, fondat de Cornel Amariei, a câștigat premiul CES 2026 Innovation Awards Honoree la categoria Accessibility & Longevity, pentru „ochelarii” săi pentru nevăzători, cu inteligență artificială, conform unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Programul CES Innovation Awards, organizat de Consumer Technology Association (CTA), onorează cele mai inovatoare produse tehnologice la nivel global. Pentru ediția 2026, peste 3.600 de aplicații au fost evaluate, iar .lumen s-a remarcat ca pionier în tehnologia asistivă bazată pe inteligență artificială (AI), spune firma.

„România tocmai a câștigat primul său premiu CES Innovation Award. Acum doi ani am fost pentru prima dată la CES Las Vegas. Experiența ne-a schimbat pentru totdeauna, felul în care privim tehnologia, curajul și impactul global. Astăzi, câștigăm”, a declarat Cornel Amariei, CEO și fondator .lumen.

De-a lungul ultimilor ani, .lumen a devenit una dintre cele mai premiate companii deep-tech din Europa, fiind recunoscută pentru impactul său tehnologic și social. Printre realizările majore se numără: premiul Cisco Global Problem Solver Challenge (Ethical AI Award, 2021), distincția Red Dot: Luminary Award, finanțarea prin European Innovation Council Accelerator, includerea în lista World Economic Forum Technology Pioneers 2024, câștigarea U.S. Army Pitching Competition la CES 2025, precum și premiile EIT Health Catalyst Award și GITEX Global Supernova Digi Health Award.

Juriul CES Innovation Awards a recunoscut contribuția .lumen la domeniul accesibilității, evidențiind modul în care tehnologia sa oferă independență persoanelor nevăzătoare și celor cu deficiențe de vedere la nivel global.

Despre .lumen

.lumen dezvoltă dispozitive medicale care pot fi purtate ca niște ochelari de persoanele cu deficiențe de vedere.

Dispozitivul folosește inclusiv tehnologii de inteligență artificială pentru a ajuta persoanele nevăzătoare să se orienteze independent, la deplasare. Pedestrian Autonomous Driving (PAD AI) este tehnologie ce reproduce funcționalitățile unui câine-ghid prin inteligență artificială, viziune computerizată și feedback haptic.

CEO-ul startup-ului, Cornel Amariei, a activat ca „Head of Innovation” într-o mare companie din industria automobilelor şi este „Standout Member” în primul “Forbes 30 under 30 Europe”. Este primul român care a câștigat prestigiosul premiu „Ten Outstanding Young Persons of the World de JCI”, dobândit anterior şi de personalităţi remarcabile ale lumii precum JFK și Elvis Presley.

Acesta s-a născut într-o familie în care ambii părinți au un handicap locomotor avansat. Astfel, Cornel a realizat impactul dizabilităților asupra oamenilor. El a decis să pună bazele .lumen în urma realizării faptului că peste 40 de milioane de oameni sunt nevăzători la nivel global.

Un alt cofondator, Gabriel Chindriş, specialist de referință în domeniului tehnologiei electronice, a lansat și un grup de cercetare și dezvoltare în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca și proiectează zeci de prototipuri și produse pentru multiple segmente tehnologice ale electronicii din următoarele industrii: automobile, bunuri de larg consum, sisteme industriale sau chiar domeniul explorării spațiale.

La rândul său, Mihai Ivașcu, este şi fondatorul Grupului Ingenium, care angrenează dezvoltatori de software, ingineri și directori de afaceri, cu centre la Londra, București şi Washington. Acesta a fost premiat cu “Forbes 30 under 30” și finalist al „Ernst and Young’s Entrepreneur of the Year”.

Recent, .lumen a obținut un grant de 11 milioane de EUR, finanțat în cadrul Programului pentru Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021 - 2027 (PoCIDIF), pentru a dezvolta roboți autonomi de livrare, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro. Programul românesc este cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), parte a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene.