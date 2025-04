Sorina, mamă a 3 copii, are un startup IT de 2 milioane EUR: „E un efort financiar mare, trebuie să plătesc școli pentru copii…”

Sorina Uleia are trei copii - doi băieți și o fată. De patru ani, este și „mama” unui startup de tehnologie. Într-un interviu pentru StartupCafe.ro, ea chiar așa a mărturisit că-și vede startup-ul, ca fiind și el tot copilul ei. Sorina este acționar majoritar în firma Recycllux, pe care a co-fondat-o în anul 2021, alături de 2 prieteni. Acum, compania a fost evaluată la 2 milioane de euro, dar fondatoarea încă aduce bani de acasă, iar asta nu e ușor deloc pentru Sorina: „Numai de la începutul anului până acum am investit eu personal 15.000 de euro. Nu e ușor”, ne-a spus antreprenoarea.

Pe Sorina Uleia am întâlnit-o, zilele trecute, la Bruxeles, la EIC Summit 2025, un mare eveniment organizat de Uniunea Europeană, prin Consiliul European pentru Inovare (EIC), o organizație care sprijină inclusiv cu investiții antreprenorii inovatori din UE.

Recent, startup-ul românesc de protecție a mediului, Recycllux, a fost admis în acceleratorul de afaceri francez Social Tides, susținut de Google.org, prin care startup-urile verzi pot primi granturi de până la la 250.000 de dolari. Echipa românească a obținut deja 125.000 de dolari plus 25.000 de dolari sub formă de credite Google Cloud, prețioase pentru un startup tech. De asemenea, mentorat, training și alte servicii se adaugă banilor. În plus, firma este în discții cu investitori europeni pentru noi runde de finanțare.

După 4 ani de la lansare, startup-ul care îmbină tehnologiile de inteligență artificială și blockchain, pentru curățarea Mării Negre de deșeurile de plastic, începe să facă primii bani și să-și plătească și angajații, dar și echipa de fondatori. La fix, pentru că Sorina Uleia recunoaște acum că mult timp nu mai putea duce firma așa...

StartupCafe.ro: Sorina, mai exact ce face startup-ul vostru?

Sorina Uleia: Practic, noi creăm coloana vertebrală de tehnologie pentru curățarea plasticului marin. Pornind de la partea de identificare prin satelit, depistăm zonele cu acumulări din plastic și după aceea se deschide o alertă pe portal, astfel încât pescarii, navele de pescuit să se poată duce să ia plasicul din mare. Plasticul este adus la mal, unde este sortat de către partenerii noștri de la Mare Nostrum și o parte se trimite către reciclare, iar o parte se va trimite către co-procesare. Dar pentru proiectele pilot pe care le avem semnate cu clienți pentru vara aceasta vom face niște acțiuni de tipul waste to art. Avem două licee cu care am semnat și vom face competiții pentru ca studenții să transforme plasticul nereciclabil în artă.

StartupCafe.ro: Recent Recycllux a fost admis în acceleratorul de afaceri Social Tides, susținut de Google.org. Ce veți face mai departe în acest accelerator? Când începeți programul?

Sorina Uleia: Am început oficial acum 2 săptămâni, contractul s-a semnat acum o săptămână. În afară de sesiuni de mentorat și o mulțime de training-uri, vom analiza noi metode de a îmbunătăți algoritmul de AI, dar în principal vom migra tot portalul de intervenții pe Google și vom dezvolta dashboard-ul de KPI-uri pentru companii, astfel încât până în septembrie, când avem planificate intervențiile, noi vom avea platforma finală live.

StartupCafe.ro: Cine folosește platforma voastră?

Sorina Uleia: Este adresată companiilor care vor să-și facă offsetting de poluare cu plastic, deci creare de EPR, adică Responsabilitate extinsă a producătorului sau pentru obligațiile de CSRD - raportarea de sustenabilitate corporativă - sunt tot felul de obligatii pentru companii, să facă acțiuni de sustenabilitate sau să fie conforme cu diverse reglementări (de mediu - n.r.).

StartupCafe.ro: Dar cum ți-a venit ideea să lansezi startup-ul acesta?

Sorina Uleia: Sunt absolventă de Cibernetică. După facultate am lucrat vreo 13 ani în corporații IT, ca IBM, Oracle, și am început să lucrez ca innovation expert pentru Comisia Europeană și EIT. Și am văzut ce înseamnă startup-uri inovatoare. Și, în anul pandemiei, stăteam și analizam cu Alexandra (Alexandra Cernian - n.r.) și cu Bogdan (Bogdan Iuga - n.r.), cu care suntem prieteni de peste 20 de ani.

Am început startup-ul pentru că, de când mă știu, eu visez să stau la mare și am devenit deprimată când am tot văzut plasticul că se acumulează, că poluează apele, poluează plajele și așa am zis „nu se poate”. Adică alții găsesc soluții să rezolve orice probleme. De ce n-am putea să facem și noi ceva inovativ pentru a rezolva problema asta? Și ce puteam face inovator? Clar, să utilizăm tehnologie, pentru că asta știm. Și atunci am pus cap la cap, am făcut brainstorming și am venit cu ideea de Recycllux. Atunci în 2020, înainte să înființăm compania - compania e înființată în 2021 - am câștigat un microgrant de la Parsec Accelerator, a fost special pentru servicii care folosesc Earth observation și practic ne-au validat ideea pe componente de Earth observation.

După aia, componenta de portal a fost ideată și dezvoltată în cadrul Innovation Labs și de acolo am trecut și am fost susținuți prin programul EIT Climate-KIC, prin Impact Hub. Acum, în acceleratorul Social Tides avem deja un mentor dedicat pe partea de business, urmând ca peste o lună de zile să ni se aloce și un mentor pe partea de tehnologie. Mentorul pe partea de tehnologie o să lucreze cu colegul nostru, Alin, să rezolve problemele punctuale pe care o să le întâmpinăm pe parcursul migrării soluției. Așa, în luna mai sunt invitată la Paris, la un prânz cu primărița Parisului, suntem trei startup-uri alese pentru acest prânz, deci din toate cele 15 admise în program au fost alese doar trei. O să mergem acolo să prezentăm soluțiile noastre și o să discutăm cu oameni de afaceri din Franța. Pe lângă asta o să mai prezentăm soluțiile noastre la un eveniment de impact de la Paris.

StartupCafe.ro: Și ce alte runde de investiții mai aveți în pregătire?

Sorina Uleia: În momentul acesta facem o rundă bridge ca să acoperim nevoia de finanțare până se închide Social Tides, pentru că Social Tides este bazat pe un mecanism de rambursare, adică mai întâi trebuie să facem cheltuielile și rambursăm pe bază de facturi, de salarii. Și avem obținuți, printr-un safe agreement, 50.000 EUR prin EIT Climate-KIC și sunt suntem în discuții avansate cu un angel investor de aici, din Bruxelles, pentru o investiție de 100.000 de euro. Evaluarea companiei noastre este făcut de EIT Climate-KIC și Almanac Ventures la 2 milioane de euro, în februarie 2025, iar în septembrie se va face o nouă evaluare pentru că vom deschide runda de investiții seed de 1 milion de euro. Avem deja un lead investor care a angajat verbal 250.000 de euro dacă noi vom îndeplini toate obiectivele până atunci. Obiectivele sunt foarte legate de ceea ce avem ca obiective și în acceleratorul Social Tides, deci practic dacă vom avea platforma comercială live în septembrie și pilotată cu cei doi clienți semnați.

StartupCafe.ro: Și acest lead investor din ce zonă este?

Sorina Uleia: Este un investitor european, este unul dintre cei mai mari investitori de early-stage pe climate. Este fond de investiții privat.

„Sperăm în continuare să fie democrație”. „Sincer, mi-e frică”

StartupCafe.ro: Acum care-i tendința cu startup-urile climatice, startup-urile verzi? Pentru că sunt convins că și tu ești conectată la toate aceste evoluții politice în care este pus la îndoială Pactul Verde European?

Sorina Uleia: Dar asta nu e din cauza startup-urilor. Este din cauza felului în care se face business-ul în țările membre UE. De exemplu, unul dintre cei doi clienți cu care am semnat a venit către noi pentru că trebuia să fie conform cu responsabilitatea extinsă a producătorului și i-a fost acordată o consultanță, i s-a spus ce trebuie să facă, s-a dus către acele companii, a plătit să facă off-setting, a primit niște hârtii înapoi, dar nu este convins că de fapt s-a făcut ceva și eu cred că de aia sunt aceste discuții (de contestare a Pactului Verde UE). Din păcate, în România nu am avut foarte multe oportunități ca startup din climate. Sunt aici la Bruxelles pentru EIC Woman Leadership, sunt una dintre femeile alese în acest program, în cohorta actuală și vorbeam, de exemplu, cu startup-uri din Germania, care au obținut niște granturi guvernamentale destul de consistente pe zona asta. La noi, nu a existat o susținere a startup-urilor și atunci noi trebuie să căutăm în altă parte.

StartupCafe.ro: Au fost și alegerile parlamentare, vin acum și alegerile prezidențiale, cum vezi discursul actual politic, ascensiunea populismului, a izolaționismului, cum simțiți voi, antreprenorii care vă ocupați de ecologie?

Sorina Uleia: Sincer, mi-e frică, ca să spun așa, de ce se poate întâmpla. Sperăm să nu se ajungă la acele persoane... Nu știu, n-aș vrea să dau nume, dar sperăm în continuare să fie democrație, să putem să ne continuăm activitatea. Inclusiv pentru copiii mei văd lucrul ăsta și fata face 12 ani, cea mare, băiatul, mijlociu, are 10 ani și jumătate și cel mic, 3 ani și jumătate.

StartupCafe.ro: Sunt tot felul de mișcări din astea pe plan internațional, cu Trump, în SUA...

Sorina Uleia: Noi, inițial, vedeam un scale-up în State, pe care acum nu-l mai vedem. Adică mai repede cred că o să ne ducem spre Asia, după Europa.

StartupCafe.ro: Adică America sub Donald Trump este mai puțin ofertantă și mai puțin credibilă decât Asia?!

Sorina Uleia: Sincer, mi se pare că nu se mai pune atât de mult accent pe partea de protejare a mediului, pe reducere de CO2, adică cumva se schimbă politicile.

StartupCafe.ro: Și în Asia unde?

Sorina Uleia: În Asia, depinde și ce pârghii o să avem. Automat o să începem prin anumite evenimente de startup-uri ca să vedem ce conexiuni putem să ne facem, că totul depinde foarte mult de ecosistemul care ne va susține. În general, toate țările asiatice au o mare problemă cu plasticul marin sau plasticul pe râuri

StartupCafe.ro: Au probleme cu poluarea, dar îi și interesează?

Sorina Uleia: Îi interesează, nu neapărat pe ei, dar există anumite ONG-uri foarte mari care finanțează astfel de acțiuni, acolo.

StartupCafe.ro: Așa, China spe printre cei mai mari poluatori și nu o interesează de măsuri pentru protecția mediului.

Sorina Uleia: În Indonezia am și discutat cu un program și am zis că probabil în vreo 2 ani de zile o să începem să ne ducem și pe acolo. Momentan nu avem susținerea financiară. Noi am fost mai mult boost, am venit cu bani de acasă.

StartupCafe.ro: Câți bani ați investit voi, fondatorii, din banii voștri?

Sorina Uleia: Numai de la începutul anului până acum am investit eu personal 15.000 de euro. Nu e ușor.

StartupCafe.ro: Din ce surse reușești să asiguri această finanțare?

Sorina Uleia: Eu am avut un exit, am fost cofondatoare într-un startup tot verde, dar înregistrat în Luxemburg. Se numea ChemChain, de la chemicals și blockchain. Pentru că e platformă blockchain de trasabilitate a chimicalelor și a fost cumpărat, la sfârșitul lui 2023, de către compania 3E și a fost transformat în platformă de digital product passport. L-am fondat în Luxemburg. Cofondatorii mei sunt toți trei italieni și noi toți stăteam în Bruxelles în momentul ăla. Luxemburg, din punct de vedere al accesului la ecosisteme de startup-uri, ni s-a părut mai ofertant atunci.

StartupCafe.ro: Și cu cât ați reușit să faceți exitul?

Sorina Uleia: Au fost 500.000 EUR în total, dar eu eram acționar minoritar și tot ce am obținut de acolo am investit în Recycllux, pentru că Recycllux este copilul meu, adică eu așa îl văd.

StartupCafe.ro: Câți angajați aveți?

Sorina Uleia: Avem încă trei persoane și în viitor o să fie vreo șase dar care momentan lucrează, ca și noi, fără să fie plătiți. Acum, cu runda de investiții, vom face și un ESOP (procedură prin care angajații pot primi acțiuni în firmă) și, bineînțeles, runda din septembrie va include și salarii pentru echipă.

StartupCafe.ro: Acum vor intra și ei pe salarii...

Sorina Uleia: Da. Și ei, și noi.

StartupCafe.ro: După 4 ani, un startup intră cu adevărat pe salarii măcar să-și plătească echipa?

Sorina Uleia: Sincer, dacă nu reușeam să-l punem pe picioare acum, nu știu dacă puteam să-l mai țin mai mult de un an. Cumva s-au întâmplat exact la timp lucrurile. Adică exact când deja îmi dădeam seama că e un efort financiar foarte mare. Și, ca mamă, automat trebuie să plătești - școli pentru copii și altele...

StartupCafe.ro: Și acum are venituri startup-ul?

Sorina Uleia: Avem doi clienți cu care am semnat, dar care or să plătească după proiectele pilot, adică în septembrie. Noi le-am amânat pentru septembrie special pentru a le face pe platforma comercială finală. Pe Techir (producător român de cosmetice – n.r.) l-am anunțat deja oficial. Toate cremele lor sunt în ambalaj de plastic. Și mai avem o companie din zona farma, mărișoară, românească. Sunt companii românești.

Avem, de exemplu, cerere și de la companii din afară. Singura condiție este că vor plăti intervenții când ne vom muta pe Mediterană, pentru că nu vor să finanțeze intervențiile din Marea Neagră. Acum suntem pe Marea Neagră, urmînd ca din 2026 să intrăm pe Mediterana. Avem deja o colegă care va începe la noi, când vom finaliza actuala rundă de investiții, iar ea va fi ecosystem ambassador pe Mediterana . Ea alucrat în toate proiectele de la Marea Neagră și știe comunitățile de pescari. Soluția noastră tech este scalabilă, dar mai întâi ne trebuie câteva luni să mapăm ecosistemul și să-i avem pe pescari în platformă.

Pescarii sunt plătiți pentru activitățile pe care le fac, deci ei. Practic, când se depistează o zonă cu plastic, ei dau ofertă în sistem și spun „mă pot duce să iau plasticul de acolo, îl voi aduce în 3 zile și costă atât”. Ei iau plasticul cu plasele lor de pescuit, plasticul de suprafață. Momentan nu acționăm asupra plasticului care coboară și nici asupra microplasticului. De fapt noi prevenim microplasticul pentru că plasticul nu se va mai descompune, dar putem acționa doar asupra a ce putem să vedem din satelit.

StartupCafe.ro: Și la satelit cum aveți acces?

Sorina Uleia: Imaginile sunt gratuite, din Sentinel 1 și 2. Copernicus e programul european al Agenției Spațiale Europe.

StartupCafe.ro: Păi asta e important, că ai știut lucrurile astea și nu toată lumea știe aceste oportunități și să construiască un ecosistem de business în jurul lor.

Sorina Uleia: Da, este foarte adevărat. Acum investigăm și o soluție de depistare din imaginile de drone comerciale, pentru că sunt anumite zone în care credem că imaginile ar fi mai bune pentru identificare, fiind mai de aproape.

StartupCafe.ro: Și pescarii se duc, iau plasticul și unde îl duc?

Sorina Uleia: Îl duc la mal, iar la mal, conform legislațiilor de mediu din toată Europa, trebuie să fie o organizație care să preia plasticul, care să fie autorizată. Este un ONG în general, iar în România este Mare Nostrum, care de 20 de ani curăță plajele.

StartupCafe.ro: Și cum verificați că pescarii chiar aduc deșeurile la mal și nu doar iau banii?

Sorina Uleia: În momentul în care plasticul este adus la mal, el este cântărit, numărat de Mare Nostrum și în portal, practic, se semnează un smart contract. Numai după ce se semnează acel smart contract și practic avem dovada, sunt plătiți pescarii. Noi îi plătim pe pescari și pe Mare Nostrum.

StartupCafe.ro: Și voi vă luați banii de la client. Și clientul ce câștigă?

Sorina Uleia: Da, clientul poate să facă această raportare și automat nu plătește amenzi că nu o face. În cazul Techir, ei vor în primul rând să facă acțiuni de sustenabilitate. Ei sunt din Constanța, iar proiectul-pilot cu ei va fi pe zona Eforie.