AI, dar cu „un pic de bun-simț”: Un medic și un IT-ist din Ardeal au făcut o platformă pentru spitale și clinici. Video interviu cu fondatorii Medical Pilot, startup care a pornit de la o teză de doctorat

„Inteligența artificială e foarte la modă acum, toată lumea face ceva cu AI”, remarcă medicul Andrei Groza, care a construit, alături de inginerul IT Gelu Vac, o platformă pentru spitale și clinici, care asistă doctorii pe parcursul actului medical. Startup-ul ardelenesc Medical Pilot folosește inteligența artificială, dar fondatorii consideră că e nevoie, totuși, de „un pic de bun-simț” în utilizarea AI-ului, în general. Prezenți la podcastul Idei & Antreprenori, de pe StartupCafe, cei doi antreprenori tech au explicat că nu marketează foarte mult partea de AI din platforma lor.

Andrei Groza este medic „din tată-n fiu”. Soția, părinții, sora sunt tot medici și au împreună o clinică privată la Zalău. Andrei s-a specializat în gastroenterologie și și-a susținut doctoratul cu o teză legată de sisteme de asistare a deciziilor medicilor. De aici a pornit și ideea noii sale afaceri. Medical Pilot este o platformă tehnologică tip sistem expert, care asistă doctorii pe parcursul actului medical.

Pentru a construi Medical Pilot, l-a cooptat pe Gelu Vac, un inginer IT din Cluj. Pe partea de marketing și dezvoltare de business a venit Mihaela Roșca, cofondatoare și ea.

Pe scurt, Medical Pilot asigură fluxul pacienților și proceselor medicale de la programare până la redactarea rapoartelor medicale și facilitează comunicarea online și offline între medici și pacienți.

Și platforma lor conține tehnologii de inteligență artificială.

El subliniază, însă, că deciziile aparțin medicilor, atunci când folosesc platforma.

„În medicină există și anumite restricții de utilizare a inteligenței artificiale, există inclusiv un regulament al Uniunii Europene de utilizare a inteligenței artificiale, în medicină. O folosim să asiste anumite decizii, dar mai degrabă să fluidizeze procesul, să scurteze anumite procese consumatoare de timp, mai mult birocratice. Însă decizia tot a medicului rămâne, noi nu influențăm decizia medicului” - explică Andrei Groza.

Medicul-antreprenor atrage atenția că diversele tehnologii AI existențe pe piață „pot abera”.

„Noi nu marketăm partea asta de AI foarte mult. Într-adevăr, e absolut necesară și AI într-o aplicație modernă din ziua de astăzi. Însă punctul nostru tare e munca noastră în domeniul ăsta de cercetare. Adică luăm ghid cu ghid și îl introducem manual în aplicație. Fiecare pas, fiecare recomandare din ghidurile internaționale de bune practici, trasabilitatea nu le lăsăm la latitudinea AI-ului, pentru că probabil știți și din agenții conversaționali utilizați în practica zilnică, de multe ori pot abera”, consideră medicul.

„Se numește halucinația modelului”, completează Gelu Vac, inginer IT, cofondator Medical Pilot.

„Ăsta este motivul pentru care eu, de câte ori mă întreabă lumea ce se întâmplă cu AI-ul și ce părere am despre el, spun că nu e ceea ce pare și nu e chiar așa. Trebuie folosit cu un pic de bun-simț” - explică Gelu.

Introdus în platforme ca Medical Pilot, AI-ul poate ajuta, totuși, pacienții să înțeleagă mai bine explicațiile medicilor.

„Un lucru interesant ar fi generarea explicațiilor pe limbajul pacientului, adică folosim un agent AI în ideea în care pacientul să înțeleagă mai bine diagnosticurile tehnice din medicină, acestea să fie explicate într-un limbaj popular. Recomandări non-farmacologice, pentru că pe partea de tratamente, încă AI-ul nu are voie să genereze recomandări de tratament. Deci nu poate să-ți spună: dă aia, fă aia!”, explică dr. Groza.

„Probabil, într-un viitor apropiat, o să ajungem în situația în care AI-ul o să facă tot”

Dr. Andrei Groza crede, însă, că, până la urmă, tehnologiile de inteligență artificială vor putea avansa suficient de mult încât să preia mai multe sarcini de la medici.

„Probabil, într-un viitor apropiat, o să ajungem în situația în care AI-ul o să facă tot”, a spus medicul. „La un moment dat sunt convins că tehnologia va prelua mai mult decât acum, nu știu dacă voi trăi eu să prind acea perioadă, dar deja, cel puțin în domeniul în care activez eu, gastroenterologie, avem multe inovații în domeniul ăsta.

De exemplu, deja există rețele neuronale hrănite cu imagini din ceea ce lucrăm noi și știu să găsească leziuni și există endoscoape care ies deja din producție cu AI; practic, poți să închizi ochii și doar să stai cu furtunul pe acolo și îți spune AI-ul, îți semnalează când a găsit o leziune. Dar până la urmă el ți-o aduce în atenție și tu trebuie să ai raționament și cunoștință medicală ca să iei o decizie medicală” - crede el.

Investiții de peste 300.000 EUR, din banii lor

Cei trei fondatori, Andrei Groza, Gelu Vac și Mihaela, spun că au investit, din bani proprii, peste 300.000 de euro în startup-ul Medical Pilot, în mai puțin de doi ani. Platforma a ieșit pe piață la începutul anului 2025 și obține deja venituri de la câțiva clienți plătitori - clinici private și de stat.

Pentru a putea crește, startup-ul are nevoie de investiții, dar fondatorii nu sunt dispuși să se arunce în brațele oricărui investitor.

„Noi, în iunie, am refuzat o ofertă de un milion de euro pentru 5% din companie, pentru că n-am avut încredere în ei. Ei nu se ocupau de medicină, era un fond arab cu sediul la Paris. De acolo făceau construcții, făceau de toate. Voiau mai mult să-și plaseze banii. Nu ne interesează chestia asta. Bani avem și noi, suntem în regulă” - a spus Gelu Vac, unul dintre fondatorii Medical Pilot.

Antreprenorii ardeleni și-ar dori mai degrabă un investitor din zona medicală, cum ar fi un fond de investiții specializat în health-tech sau o rețea românească de sănătate.

„Ne-ar plăcea ca ideile noastre să se materializeze în țară, să ajutăm țara să meargă, să facă pasul înainte. Ne dăm seama că e destul de greu” - a explicat Gelu Vac.

