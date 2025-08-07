Un startup românesc de tehnologie medicală a investit 200.000 EUR în extinderea în SUA

Startup-ul Medicai, fondat de trei români, care dezvoltă soluții de infrastructură digitală prin care medicii, clinicile și spitalele pot accesa și partaja în siguranță imagini medicale cu doctori, colaboratori și pacienți, a investit 200.000 EUR în extinderea în SUA și susține că piața americană va deveni principala sursă de venituri până la finalul anului acesta, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Firma fondată în 2017 de Mircea Popa (CEO - foto stânga), Alexandru Artimon (CTO - foto dreapta) și Andrei Blaj (COO - foto centru) a mutat operațiunile Medicai în SUA în 2023, iar de anul trecut a început o extindere accelerată pe această piață.

Medicai estimează că piața americană va genera aproximativ 50% din cifra de afaceri în 2025, față de 10% în 2024.

În prezent, Medicai are 70 de clienți în România, SUA, Marea Britanie și India. Dintre aceste piețe, compania înregistrează cea mai mare creștere pe piața americană - anul trecut Medicai avea doi clienți în SUA, în prezent are 25, iar pentru 2025 conducerea companiei estimează 50 de clienți în SUA, peste numărul din România. De asemenea, Medicai se află în discuții avansate cu potențiali clienți din Spania, Brazilia, Germania, Franța, Austria, Arabia Saudită și Costa Rica.

„Până la finalul anului, piața din SUA va deveni cea mai importantă din punctul de vedere al veniturilor recurente și al numărului de clienți. Această creștere este susținută de o strategie de marketing axată pe marketing digital: un mix de publicitate plătită, social media și SEO. Știm că putem crește foarte mult pentru că domeniul medical este unul care răspunde tot mai bine la inovații tehnologice și vom profita de acest val. Clienții din SUA iau decizii foarte repede, semnăm contracte în mai puțin de o lună din momentul primului contact”, a spus Andrei Blaj, Cofondator și Chief Operating Officer la Medicai.

Extinderea în SUA a fost susținută de o strategie concentrată pe generarea de lead-uri prin marketing digital, înaintea formării unei echipe locale.

„Soluțiile companiilor din portofoliul nostru reușesc să intre în piețe foarte competitive precum SUA. Companiile românești, precum Medicai, se bazează pe un mix de succes: tehnologie de excepție, o poziționare inteligentă de marketing și vânzări eficiente. Rezultatele echipei sunt impresionante dacă ne gândim că veniturile din SUA au crescut de patru ori față de 2024 și sunt preconizat să crească de 10 ori până la finalul anului”, a declarat Alexander Ruff, partener GapMinder Ventures.

Andrei Blaj spune că decizia care i-a ajutat cel mai mult să se extindă atât de rapid în SUA a fost cea de a investi în marketing digital și, astfel, de a genera lead-uri înainte de a angaja o echipă locală pe piața americană.

„Multă lume ne spunea că trebuie să ne mutăm în SUA și să angajăm o echipă locală acolo. Nu este greșit, dar mai este un pas înainte - acela de a genera lead-uri și interes. Iar acest pas este o funcție de marketing, în special de marketing digital. Astfel, am analizat concurența, am observat că prezența lor online nu este foarte solidă și am acționat. Acum generăm sute de lead-uri pe lună și angajarea unei echipe locale are sens și are premisele unei echipe de vânzări de succes”, a explicat Andrei Blaj.

În prezent, echipa Medicai este formată din 11 angajați în România și un reprezentant în Florida, SUA, care susține operațiunile locale. Odată cu creșterea numărului de clienți și extinderea activității comerciale, firma vrea să consolideze echipa din Statele Unite, în linie cu ritmul accelerat de dezvoltare și cu potențialul ridicat al pieței americane.

Planurile Medicai pentru finalul 2025

De la lansarea firmei în 2017, Medicai a atras finanțări în valoare totală de 700.000 EUR din partea mai multor fonduri de investiții, inclusiv GapMinder Ventures, fond cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020. În prezent, conducerea companiei este concentrată pe scalare internațională, iar ritmul actual de creștere creează premise favorabile pentru atragerea de noi investiții.

Până la finalul anului 2025, Medicai va investi în extinderea funcționalităților produselor existente, în special în dezvoltarea unei versiuni offline a platformei Medicai PACS, destinată utilizării în spitale sau clinici cu acces limitat la internet. În același timp, compania lucrează la optimizarea aplicațiilor mobile, tot mai utilizate de medici în activitatea curentă, precum și la integrarea platformei cu alte sisteme digitale din spitale, cum ar fi fișele electronice ale pacienților sau soluțiile de diagnosticare bazate pe inteligență artificială.

Cea mai utilizată soluție Medicai este platforma cloud PACS, care se conectează direct la echipamentele de imagistică (CT, RMN, radiografii) și permite accesul rapid și securizat la imagini și date medicale din aplicațiile web și mobile.

De asemenea, compania oferă soluții de teleradiologie, care contribuie la reducerea timpului necesar interpretării unui studiu imagistic, precum și o platformă destinată ședințelor multidisciplinare de diagnosticare (Tumor Boards), folosită în prezent de zeci de spitale.

Clienții startup-ului sunt în general clinicile medicale care lucrează cu imagistică medicală, cum ar fi neurologie, oncologie, imagistică, ortopedie, și au adesea mai multe locații sau lucrează cu clienți ori furnizori multipli.

De asemenea, soluțiile Medicai sunt folosite și de avocați care activează în domeniul accidentelor de muncă, de clinici veterinare, companii care oferă servicii de imagistică industrială sau companii farmaceutice/cercetare medicală care realizează studii clinice în mai multe locații pentru specializări care necesită imagistică medicală (oncologie, neurologie etc).