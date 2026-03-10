„Pentru cei cărora le plac mașinile de lux pe persoană fizică, generăm două controale”. Șeful ANAF, anunț pentru patronii români de firme

Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat, marți, că Fiscul va intensifica controalele la contribuabilii care continuă să încalce legea, verificând atât persoanele fizice, cât și firmele acestora.

„Am făcut topul celor care n-au înțeles mesajul și am demarat controale pe ultimii din coadă. Așa o să facem la oricare industrie. Anunțăm ce facem, dacă se îmbunătățește comportamentul, salutăm și nu consumăm resursă pentru a genera noi controale, dar, pentru cei rămași în coadă, cărora le plac și mașinile de lux pe persoană fizică, generăm două controale. Unul pe persoană fizică și unul pe entitate. Lipim societatea comercială de persoana fizică care este în spatele ei. Cred că acesta e elementul de noutate și bucuria pe care o să o producem unor antreprenori și cred că ANAF va merge în direcție asta, e o direcție corectă și potrivită”, a spus Adrian Nica la conferința la Conferința Anuală de Taxe PwC România.

Șeful ANAF, care deține și el un Mercedes fabricație 2020, conform declarației de avere, a explicat și care sunt industriile pe care Fiscul le urmărește pentru efectuarea controalelor fiscale.

„Noi luăm industrie cu industrie, domeniu cu domeniu. Nu aș exagera cu nu scapă nimeni, o să mai scape și domenii, evident. Ideea este în felul următor, că atunci când vezi într-un domeniu de activitate, cum ar fi paza, că în Revisal sunt doi salariați și omul facturează 2000 de ore pentru că el a subînchiriat de la prestatorul prestatorului și pe un simplu post de pază vezi că se rulează 7-8 firme, e un element de risc. Un alt element de risc pe care l-am introdus este acela în care noi găsim un domn contabil care are 1600 de firme la aceeași locație, jumătatea nu și-au depus bilanț. Domnul respectiv, expert contabil, dacă îi faci topul încasărilor, e primul din listă, iar breasla n-a aflat de el încă”, a explicat președintele ANAF.

Adrian Nicușor Nica a vorbit și despre situația firmelor în insolvență.

„Sunt elemente pe care le luăm în calcul în analiza de risc și să știți că este absolut strigător la cer să vezi la o insolvență cum masa credală e creată și că omul datorează sume la alte patru firme ale lui, care și alea patru sunt și ele în insolvență și dă „haircut” ANAF-ului sau altor parteneri pentru că a învățat el cum să se joace de-a insolvența. Evident că la toate aceste situații avem un răspuns clar: control persoana fizică, control avere, atragerea răspunderii persoanei fizice care se află în spatele operațiunilor. Am început să facem acest lucru, am intrat în domeniu nou al caselor de amanet, am și publicat primul rezultat”, a afirmat el.

Nica a mai precizat că analiza ANAF continuă, fiind vizate numeroase firme și spețe.

„Mai avem mult mai multe firme și mult mai multe spețe în analiză. Nu poți să mergi într-un județ precum Călărași și să găsești marfă neînregistrată de aproape un milion de euro și să spui că ăsta e business, nu e business. O să intensificăm controalele în toate aceste zone. Să știți că aceste controale au avut și rezultate extraordinare, din punctul meu de vedere”, a explicat șeful Fiscului.

El a mai spus că în 2025 a crescut gradul de conformare voluntară, după ce ANAF a comunicat din timp contribuabililor ce verificări urmează să desfășoare și ce criterii sunt luate în calcul.

„Anul trecut am monitorizat industria HoReCa, am comunicat ce urmează să facem, adică vom analiza ce analizăm, am și publicat la ce ne uităm. După aceea, să știți că conformarea voluntară la partea de saloane a crescut cu 27%. Ceea ce este îmbucurător să vezi că la o anunțare a ceea ce urmează, industria răspunde corect. Și noi am răspuns și mai corect”, a declarat el.