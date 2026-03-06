Polonezii care au deținut magazinele Profi și Noriel vor să investească peste 20 milioane EUR într-un lanț românesc de săli de fitness

Un fond polonez de investiții a anunțat vineri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că va investi până la 20,4 milioane EUR într-un lanț românesc de săli de fitness.

Enterprise Investors Fund IX, lansat de Enterprise Investors, una din cele mai mari firme de private equity din Europa Centrală și de Est, a anunțat că investește în 18GYM prin achiziția unui pachet minoritar. Tranzacția este supusă avizului Consiliului Concurenței.

Fondat în 2012 de Vlad Ronea (foto) și de sora sa, Alexandra Ronea, 18GYM este unul unul din cele mai importante lanţuri de săli de fitness din România.

„Enterprise Investors intră în parteneriat cu fondatorul companiei, care va rămâne acționar majoritar și va continua să conducă afacerea”, se arată în comunicatul transmis StartupCafe.ro.

18GYM operează 37 de cluburi, cu o suprafață medie per locație de aproximativ 1.500 de metri pătrați. Fiecare club include zone dedicate pentru cardio, antrenament funcțional, aparate de forță și greutăți libere. Lanțul de săli de fitness spune că în 2025, numărul de abonaţi a crescut cu 40% iar veniturile au depășit 17 milioane EUR.

„Piața de fitness din România încă are o rată relativ scăzută de utilizare a sălilor și rămâne puternic fragmentată, ceea ce creează oportunități semnificative de creștere și consolidare. Considerăm că modelul operațional validat și scalabil al 18GYM poziționează compania pentru a ȋși extinde cota de piață atât organic, cât și prin achiziții țintite”, a declarat Bartosz Kwiatkowski, Partener la Enterprise Investors și coordonatorul tranzacției. „Cererea se îndreaptă către cluburi spațioase, bine echipate, care oferă o experiență de antrenament de calitate la prețuri competitive, iar 18GYM este bine poziționat pentru a răspunde acestor așteptări la scară largă”.

„De la bun început, ambiția noastră a fost să construim cea mai accesibilă și de înaltă calitate rețea de săli de fitness din România și să devenim liderul pieței”, a spus Vlad Ronea, fondator și CEO al 18GYM. „Am demonstrat că formatul nostru rezonează puternic cu membrii, iar acest parteneriat ne oferă resursele necesare pentru a accelera expansiunea, a ridica standardele experienței oferite clienților și a conduce următoarea etapă de consolidare a pieței prin scalare și execuție disciplinată. În cele din urmă, obiectivul nostru este să devenim destinația preferată pentru toți cei care vor să fie activi și să se ȋngrijească de starea lor generală de bine”.

18GYM este cea de-a opta investiţie directă a Enterprise Investors în România, unde firma a avut o prezenţă continuă din anul 2000. Incluzând această investiţie, capitalul total investit de EI în companii românești se ridică la 217 milioane EUR.

Enterprise Investors este unul dintre cei mai mari jucători de private equity din Europa Centrală și de Est. Activă din 1990, firma a strâns zece fonduri. Acestea au investit și au angajat 2,4 miliarde EUR în 162 de companii, realizând 142 de exituri.

Enterprise Investors a deținut, în România, magazinele Profi (vândute către Mid Europa Partners și în prezent deținute de proprietarul Mega Image), brandul de supermaketuri Artima, cumpărat ulterior de Carrefour, brandul de materiale de construcții Macon Deva și magazinele de jucării Noriel, vândute turcilor de la Sunman Group în anul 2022, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro. De asemenea, polonezii au investit în Orange România în 1999.