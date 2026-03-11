Business CheckIn. Mădălina a pornit o afacere online cu hrană premium pentru animale de companie. Recent, și-a deschis și magazin într-un mare mall din București

Mădălina Popa a pornit acum cinci ani Petzepedia.com, un marketplace online dedicat produselor premium pentru animale de companie. Ideea afacerii a apărut după ce primul ei cățel, Lucky, i-a schimbat perspectiva asupra nevoilor animalelor. De la lansarea în online, businessul s-a extins și în comerțul offline, prin deschiderea unui magazin într-unul dintre cele mai mari mall-uri din Capitală. Acum, antreprenoarea are în plan dezvoltarea unei rețele de magazine.

Pentru a-și consolida afacerea, Mădălina Popa a apelat la o finanțare prin BT Mic. Creditul obținut a ajutat la aducerea primului transport de produse premium germane pentru animale și a susținut dezvoltarea Petzepedia.

„Procesul de obținere a finanțării a fost foarte simplu. Este transparent, este simplu, este nevoie să dai documente, ceea ce este absolut normal, însă se uită și la poveste, la business plan, nu numai la cifre, pentru că în momentul în care noi ne-am dus către BT Mic nu aveam istoric pe firma respectivă. Sunt foarte drăguți și te ajută pe tot procesul astfel încât să poți să obții cât mai mult din ce ai nevoie”, spune antreprenoarea.

Banca Transilvania oferă antreprenorilor aflați la început de drum acces la cunoștințe, instrumente și expertiză pentru a-și dezvolta ideile în afaceri funcționale. Sprijinul include soluții practice și recomandări pentru a facilita luarea deciziilor în ceea ce privește lansarea și dezvoltarea business-ului.

Prin BT Mic, afacerile mici pot obține finanțări de până la 300.000 de lei. Fondurile pot fi folosite pentru achiziția de echipamente noi sau second-hand, modernizarea și extinderea punctelor de lucru, plata furnizorilor și a altor obligații financiare, precum și pentru asigurarea continuității activității zilnice.

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Mădălina Popa: Numele meu este Madalina Popa, am 42 de ani și am lucrat cam toată cariera mea în vânzări și customer service, mai mult în domeniul auto. Nu am avut neapărat legătură cu partea aceasta de pet shop sau de retail clasic, de FMCG.

Toată povestea Petzepedia s-a născut din pasiune și dintr-un eveniment care pot să spun că mi-a schimbat viața: momentul în care a intrat în viața noastră primul nostru cățel, Lucky. Întotdeauna am iubit animalele, încă de mică. Am avut tot felul de animale, am luat-o treptat, să spunem așa. Am început cu acvariu, am trecut la păsări, după care am decis să luăm un cățel. Acest cățel pur și simplu ne-a schimbat viața și el a fost inspirația pentru acest business.

Noi am început afacerea în online în 2021. În momentul de față, nu este un magazin, este un marketplace online dedicat produselor pentru animale de companie. Pe platforma noastră vând mai mulți parteneri, nu vindem numai noi.

În afară de acest marketplace online, avem și partea de import și de distribuție. Suntem importatori în România pentru anumite mărci germane de hrană pentru animale și aducem în exclusivitate niște mărci de hăinuțe și de jucării. Acesta este un aspect al business-ului nostru.

Începând de anul trecut, am deschis și primul magazin fizic în Mega Mall București. Noi ne concentrăm, într-adevăr, pe produse de calitate superioară, mergem doar pe hrană care utilizează ingrediente de calitate. Tot ce avem noi în magazin este foarte bine studiat înainte. De ce? Pentru că noi, ca și filozofie, avem că nu vom recomanda niciodată un produs pe care nu l-am folosit pe animăluțele noastre.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Mădălina Popa: Au existat multe momente grele, pentru că nu este deloc ușor să fii antreprenor în România. Sunt foarte, foarte multe provocări. Ceea ce mi-a dat putere să continui și să găsesc soluții, și chiar să ne reinventăm în anumite momente, a fost pasiunea pentru ceea ce fac. Acest business chiar a pornit din pasiune, dintr-o nevoie reală a noastră, ca părinți de animăluțe, și acest lucru mi-a dat putere să merg mai departe.

StartupCafe.ro: Dacă n-aș fi făcut asta, aș fi…

Mădălina Popa: Aș fi făcut ceea ce am făcut toată viața. Eu sunt și acum consultant pentru industria auto, după ce am ocupat funcții importante în mai multe multinaționale din industria auto. În prezent am proiecte de consultanță în această zonă.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere de finanțare de la BT Mic?

Mădălina Popa: Am aflat despre BT Mic căutând soluții de finanțare, pentru că aceasta este una dintre cele mai mari provocări ale unui startup. Faptul că pentru a crește, pentru a se dezvolta, are nevoie de bani. Așa că am început să caut în piață soluții, așa am aflat despre acest program pe care îl are BT Mic. Dacă nu mă înșel, am aflat chiar dintr-un articol de pe StartupCafe.ro și am decis să-i contactez, să vedem dacă suntem și noi eligibili și dacă putem să accesăm o astfel de finanțare.

La momentul respectiv, această finanțare de la BT Mic ne-a ajutat să aducem primul transport din contractul de distribuție pe care îl avem pentru mărcile germane super premium de mâncare.

Procesul de obținere a finanțării a fost foarte simplu. Este transparent, simplu, este nevoie să dai documente, ceea ce este absolut normal, însă se uită și la poveste, la business plan, nu numai la cifre, pentru că în momentul în care noi ne-am dus către BT Mic nu aveam istoric pe firma respectivă. Sunt foarte drăguți și te ajută pe tot procesul astfel încât să poți să obții cât mai mult din ce ai nevoie.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Mădălina Popa: Primul an de business a fost provocator, pentru că a fost anul în care am fost nevoiți să învățăm foarte multe lucruri despre această piață, despre care nu știam mare lucru, pentru că background-ul meu este într-o zonă complet diferită. Cred că una dintre cele mai mari provocări, în afară de cea financiară, bineînțeles, pentru că este destul de greu să obții orice fel de finanțare pentru startup, a fost cea legată de obținerea informațiilor.

Zona aceasta de piață de pet shop, din păcate, este extrem de puțin digitalizată și există foarte, foarte puține studii și informații pe baza cărora să poți să iei niște decizii strategice.

Dar, cea mai mare provocare pe care o avem în momentul de față și, din păcate, cred că nu este doar la noi, sunt multe business-uri în jur care resimt foarte puternic lucrul acesta, este gestionarea cashflow-ului. Trăim într-o piață volatilă, tot ce se întâmplă la nivel macroeconomic și inclusiv toate schimbările de fiscalitate, de care ne tot lovim în ultimii ani, au avut un impact foarte mare în business, pe toate planurile, impactul se resimte în puterea de cumpărare și asta ne-a făcut să căutăm în permanență să ne reinventăm pentru a putea supraviețui.

Totodată, poate o să sune clișeic, pentru că este lecția de antreprenoriat pe care o învață toți oamenii care pleacă din multinaționale pentru a deveni antreprenori. Antreprenoriatul nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în multinațională și este vorba în primul rând despre flexibilitate.

Contează extrem de mult puterea, capacitatea ta și brandingul personal. Dacă vă uitați inclusiv la tot felul de postări de pe LinkedIn, sunt foarte mulți oameni care povestesc fix asta. Este foarte ușor să-ți faci planuri în momentul în care ai bugete nelimitate. Antreprenoriatul este despre a scoate maxim din nimic, ca să spunem așa.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Mădălina Popa: Sunt multe povești legate de clienții noștri. Pentru că noi, înainte de toate, ne dorim să creăm o comunitate, ce facem noi e diferit față de ce se întâmplă într-un pet shop normal. Noi creăm conexiuni cu clienții noștri și suntem alături de ei pentru a-i sprijini să găsească soluții, cu sfaturi, recomandări, îi punem în contact cu specialiști atunci când este cazul.

Un caz demn de luat în considerare este următorul: avem un client care are o cățelușă cu foarte multe probleme de sănătate pe parte dermatologică. În momentul în care a ajuns la noi, încercase tot ce înseamnă mâncare hipoalergenică de pe piață, cu teste făcute, cu foarte mulți bani băgați în analize, în specialiști și nu reușea deloc să-i dea de cap pentru că, inevitabil, după foarte scurt timp de când încerca o mâncare nouă ajungea la aceeași problemă.

Cu recomandările noastre de produse, cu una dintre mărcile pe care le importăm noi, a reușit treptat după 2 ani de zile să se desensibilizeze complet. Adică acum nu doar că îi merge bine cu hrana la care am ajuns în urma consultațiilor, să spunem așa, dar suntem în punctul în care poate mânca orice fără să mai aibă probleme.

Ce ar trebui să înțeleagă oamenii și ceea ce cred că este foarte important în a lua decizii pentru animalele lor este să citească eticheta. Eu le spun asta clienților mei și când vin în magazin. Nu vreau neapărat să recomand o marcă anume, pentru că sunt foarte multe mărci bune pe piață. Vreau să învăț oamenii la ce să se uite pentru a evalua corect un produs. Pentru că, din păcate, din lipsă de informații, foarte mulți se lasă păcăliți de marketing, adică pur și simplu de ce scrie pe pungă, că scrie că este hipoalergenic fără să se uite de fapt ce conține.

Aceste hipoalergenice sunt de mai multe tipuri și faptul că pe ambalaj scrie că este hipoalergenic nu înseamnă neapărat că se potrivește și animăluțului tău. Este posibil să conțină totuși ceva la care animalul tău este sensibil. Eu asta recomand și asta aș vrea să subliniem: cel mai important în luarea unei decizii este să se documenteze și să citească eticheta.

În ceea ce privește alegerea hranei pentru animale, primele trei ingrediente de pe etichetă trebuie să fie obligatoriu carne. Carne și carne numită. Dacă vedem produse și subproduse de origine animală, asta se traduce în resturi ale industriei alimentare.

Nu știm exact ce fel de carne este acolo și de aici provin și majoritatea problemelor de alergie, pentru că de la un loc la altul nu este aceeași formulă, nu este același tip de carne. Chiar dacă tu ai cumpărat astăzi un sac și a mers bine, următorul e posibil să-i facă rău. De aceea, trebuie să alegem hrană pe care scrie ce tip de carne este, că e proaspătă, uscată, deshidratată, de ce este carnea respectivă, de pui, vită, pește sau ce este ea.

Noi, la Petzepedia ne-am înconjurat de specialiști și eu, personal, am făcut cursuri. Pentru unele probleme care m-au interesat pentru cățeii mei, am ajuns inclusiv să mă documentez în Statele Unite pentru că la noi nu exista o astfel de informație.

Am atras în comunitatea noastră medici veterinari, specialiști pe anumite lucruri, dresori, crescători, astfel încât să putem să avem cât mai multe informații și cât mai multe informații verificate. Sunt anumite probleme specifice, mai ales dacă vorbim despre câinii și pisicile de rasă, de care medicii veterinari nu se lovesc atât de des. Există situații în care un crescător știe mult mai multe despre problema respectivă pentru că a făcut research și s-a lovit de ea și a fost cu câinii sau pisicile la specialiști.

Am combinat aceste informații și am făcut cercetare astfel încât să putem să venim în sprijinul clienților noștri cu informație deja căutată și verificată, să nu se chinuie cum ne-am chinuit noi când am avut nevoie, că de aici a pornit povestea magazinului.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Mădălina Popa: Continuăm dezvoltarea. Avem în plan să creăm o rețea de magazine. Primul magazin pe care l-am deschis este de fapt un concept pentru că este un altfel de magazin, să spunem așa. Ne-am axat pe produse de nișă, pe produse super premium, pe conceptul holistic de hrană. Avem inclusiv hăinuțe de brand în magazinul nostru. Suntem singurii din România care au Tommy Hilfiger și Hugo Boss pentru căței.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.