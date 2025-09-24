LISTĂ Un startup românesc, printre ideile de afaceri selectate într-un program Google

Google a anunțat startup-urile selectate în cadrul programului „Google for Startups Growth Academy: AI for GovTech”, iar între ele se află și o firmă românească.
LIVRESQ este un startup românesc care ajută sistemele de educație publică să creeze și să distribuie la nivel național programe digitale și programele de formare a profesorilor.
Firma IT românească Ascendia, fondată de antreprenorii Cosmin Mălureanu, Alex Mălureanu și Adriana Mălureanu, dezvoltă platforma LIVRESQ. Aceasta permite echipelor de formatori să producă rapid cursuri, lecții interactive și resurse educaționale deschise și apoi să le distribuie în standarde deschise (SCORM), integrabile cu LMS-urile existente.
Cu sprijinul Google, Ascendia va extinde semnificativ infrastructura AI a LIVRESQ, urmând să încorporeze și să dezvolte în platformă modele de limbaj de ultimă generație (LLM) și soluții AI mai puternice, a transmis firma într-un comunicat, miercuri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.
Scopul este scalarea LIVRESQ pentru a răspunde și mai bine nevoilor complexe ale sectorului public, de la capacitatea de a gestiona volume mari de cursanți, formatori, date și conținut, până la securitate sporită.
„Prin participarea LIVRESQ în acceleratorul Google AI for GovTech ne extindem capacitatea de a colabora cu instituții publice din mai multe țări, atât la nivel local cât și central. Este o ocazie unică de a integra și dezvolta AI și de a poziționa Ascendia ca furnizor global de soluții GovTech de educație digitală, bazate pe inteligență artificială”, a declarat Cosmin Mălureanu, CEO al Ascendia.
Despre programul Google for Startups
Google for Startups Growth Academy: AI for GovTech ajută fondatorii de companii din Europa, Orientul Mijlociu sau Africa să accelereze implementarea soluțiilor AI pentru a îmbunătăți sistemele publice.
Acest program de trei luni oferă mentorat Google și resurse AI pentru a pregăti companiile cu potențial ridicat, pentru a fi un partener guvernamental durabil. Companiile selectate în cadrul programului arată modul în care tehnologia specializată AI poate modela viitorul infrastructurii publice eficiente.
Programul începe online pe 24 septembrie, obiectivul fiind să conecteze echipele startup-urilor selectate cu instrumentele și expertiza de care au nevoie pentru a-și extinde afacerea și a îmbunătăți viețile și comunitățile.
Listă: Startup-urile alese în program
- BABLE Smart Cities (Germania) oferă un instrument online central pentru oficialii orașului, ajutându-i să găsească ideile de proiecte, oportunitățile de finanțare și companiile de care au nevoie pentru a construi orașe mai inteligente și mai prietenoase cu clima ;
- CargoSeer (Israel) simplifică modul în care agențiile vamale verifică transporturile internaționale de mărfuri folosind AI;
- Chefaa (Egipt) simplifică comenzile de rețete și reumplerile pentru pacienți, în special pentru cei care gestionează boli cronice, prin intermediul aplicației sale;
- Class of Wonders (Portugalia) dezvoltă jocuri educaționale bazate pe inteligență artificială pentru a îmbunătăți abilitățile fundamentale de citire și matematică pentru școlile publice;
- DyCare (Spania) oferă reabilitare fizică la domiciliu, asigurându-se că pacienții performează cu precizie și sunt ghidați prin exercițiile lor de recuperare;
- Earlybird (Marea Britanie) folosește vocea pentru a automatiza sarcinile administrative și documentele pentru personalul de sprijin al cetățenilor;
- E-GovConnect (Nigeria) folosind date pentru a identifica mai rapid riscurile pentru sănătate și pentru a oferi sprijin comunităților;
- Empeiria (Emiratele Arabe Unite) permite industriilor cum ar fi sănătatea și finanțele să verifice datele și identitatea utilizatorilor, asigurându-se că informațiile private rămân în siguranță;
- ForestGuard (Turcia) folosește senzori inteligenți și AI pentru a detecta incendiile de vegetație în stadiile incipiente;
- FortyGuard (Emiratele Arabe Unite) oferă date precise despre temperatura la nivel stradal pentru a îmbunătăți gestionarea căldurii urbane;
- Infinity Health Africa (Nigeria) ajută companiile medicale să navigheze în cadre de reglementare complexe pentru noi produse de sănătate;
- Intelmatix (Arabia Saudită) ajută echipele să automatizeze sarcinile și să îmbunătățească procesul de luare a deciziilor cu agenții AI;
- Lahint (Arabia Saudită) eficientizează procesele guvernamentale pentru companii prin unificarea diferitelor portaluri oficiale într-o singură interfață intuitivă;
- LIVRESQ (România) sprijină educația publică prin dezvoltarea și diseminarea programelor digitale oficiale și a programelor de formare a cadrelor didactice la nivel național;
- MPost (Rwanda) ajută persoanele fără o adresă fizică să primească corespondență și pachete, folosind numărul lor de telefon mobil ca adresă digitală;
- Net Zero Build (Arabia Saudită) simplifică procesul complicat de obținere a certificărilor de „clădiri verzi”;
- PhotoAiD (Polonia) permite oamenilor să facă fotografii oficiale de identitate, pașaport și viză direct de pe smartphone-ul lor;
- Plexigrid (Spania) sprijină operatorii de rețele electrice în gestionarea noilor cereri de energie regenerabilă și vehicule electrice;
- Sahl AI (Arabia Saudită) scrie automat note clinice din conversațiile medic-pacient;
- SCUBIC (Portugalia) ajută orașele să economisească energie și să reducă costurile prin utilizarea datelor;
- SEEDiA (Polonia) produce stații de autobuz și stații de încărcare alimentate de inteligență artificială, alimentate cu energie solară, care oferă informații în timp real despre oraș și tranzit;
- SiWeGO (Italia) colaborează cu orașele și transportul public pentru a oferi un serviciu de livrare durabil care potrivește pachetele cu vehiculele deja pe șosea;
- SustainGRC (Marea Britanie) centralizează urmărirea impactului asupra mediului, gestionarea riscurilor și raportarea conformității pentru companii;
- TDE (Emiratele Arabe Unite) folosește AI pentru a îmbunătăți eficiența și a reduce emisiile de carbon pentru companiile energetice;
- Wittify AI (Arabia Saudită) creează asistenți AI care permit companiilor, agențiilor guvernamentale și organizațiilor guvernamentale să răspundă la întrebările clienților, asigurându-se că conversațiile se simt naturale prin înțelegerea dialectelor locale.