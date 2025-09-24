LISTĂ Un startup românesc, printre ideile de afaceri selectate într-un program Google

Google a anunțat startup-urile selectate în cadrul programului „Google for Startups Growth Academy: AI for GovTech”, iar între ele se află și o firmă românească.

LIVRESQ este un startup românesc care ajută sistemele de educație publică să creeze și să distribuie la nivel național programe digitale și programele de formare a profesorilor.

Firma IT românească Ascendia, fondată de antreprenorii Cosmin Mălureanu, Alex Mălureanu și Adriana Mălureanu, dezvoltă platforma LIVRESQ. Aceasta permite echipelor de formatori să producă rapid cursuri, lecții interactive și resurse educaționale deschise și apoi să le distribuie în standarde deschise (SCORM), integrabile cu LMS-urile existente.

Cu sprijinul Google, Ascendia va extinde semnificativ infrastructura AI a LIVRESQ, urmând să încorporeze și să dezvolte în platformă modele de limbaj de ultimă generație (LLM) și soluții AI mai puternice, a transmis firma într-un comunicat, miercuri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Scopul este scalarea LIVRESQ pentru a răspunde și mai bine nevoilor complexe ale sectorului public, de la capacitatea de a gestiona volume mari de cursanți, formatori, date și conținut, până la securitate sporită.

„Prin participarea LIVRESQ în acceleratorul Google AI for GovTech ne extindem capacitatea de a colabora cu instituții publice din mai multe țări, atât la nivel local cât și central. Este o ocazie unică de a integra și dezvolta AI și de a poziționa Ascendia ca furnizor global de soluții GovTech de educație digitală, bazate pe inteligență artificială”, a declarat Cosmin Mălureanu, CEO al Ascendia.

Despre programul Google for Startups

Google for Startups Growth Academy: AI for GovTech ajută fondatorii de companii din Europa, Orientul Mijlociu sau Africa să accelereze implementarea soluțiilor AI pentru a îmbunătăți sistemele publice.

Acest program de trei luni oferă mentorat Google și resurse AI pentru a pregăti companiile cu potențial ridicat, pentru a fi un partener guvernamental durabil. Companiile selectate în cadrul programului arată modul în care tehnologia specializată AI poate modela viitorul infrastructurii publice eficiente.

Programul începe online pe 24 septembrie, obiectivul fiind să conecteze echipele startup-urilor selectate cu instrumentele și expertiza de care au nevoie pentru a-și extinde afacerea și a îmbunătăți viețile și comunitățile.

Listă: Startup-urile alese în program