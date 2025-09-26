Nevăzătorii din România vor putea primi gratuit „ochelarii” .lumen (dotLumen), cu inteligență artificială

Startup-ul românesc deeptech .lumen (dotLumen) va oferi, în mod gratuit, dispozitivele cu inteligență artificială românilor care au deficiențe de vedere, anunță firma.

.lumen a anunțat oportunitatea, într-o postare pe LinkedIn, de a primi „ochelarii” pentru nevăzători în mod gratuit prin programul „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces - Tech Assist” al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), co-finanțat de Uniunea Europeană.

Persoanele care au deficiențe de vedere trebuie să completeze acest formular până pe 14 octombrie, ca mai apoi să fie contactați telefonic pentru următorii pași.

Despre .lumen (dotLumen)

dotLumen dezvoltă dispozitive medicale care pot fi purtate ca niște ochelari de persoanele cu deficiențe de vedere și care pot înlocui câinii-ghid, la costuri mult mai mici. Dispozitivul folosește inclusiv tehnologii de inteligență artificială pentru a ajuta persoanele nevăzătoare să se orienteze independen, la deplasare.

Tehnologia este patentată la nivel mondial și validată de peste 300 de nevăzători, din aproape 30 de țări.

dotLumen a primit fonduri europene de 9,7 milioane de euro printr-un accelerator al European Innovation Council (EIC), precum și o multitudine de premii internaționale.

CEO-ul startupului, Cornel Amariei, a activat ca „Head of Innovation” într-o mare companie din industria automobilelor şi este „Standout Member” în primul “Forbes 30 under 30 Europe”. Este primul român care a câștigat prestigiosul premiu „Ten Outstanding Young Persons of the World de JCI”, dobândit anterior şi de personalităţi remarcabile ale lumii precum JFK și Elvis Presley.

Acesta s-a născut într-o familie în care ambii părinți au un handicap locomotor avansat. Astfel, Cornel a realizat impactul dizabilităților asupra oamenilor. El a decis să pună bazele .lumen în urma realizării faptului că peste 40 de milioane de oameni sunt nevăzători la nivel global.

Un alt cofondator, Gabriel Chindriş, specialist de referință în domeniului tehnologiei electronice, a lansat și un grup de cercetare și dezvoltare în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca și proiectează zeci de prototipuri și produse pentru multiple segmente tehnologice ale electronicii din următoarele industrii: automobile, bunuri de larg consum, sisteme industriale sau chiar domeniul explorării spațiale.

La rândul său, Mihai Ivașcu, este şi fondatorul Grupului Ingenium, care angrenează dezvoltatori de software, ingineri și directori de afaceri, cu centre la Londra, București şi Washington. Acesta a fost premiat cu “Forbes 30 under 30” și finalist al „Ernst and Young’s Entrepreneur of the Year”.

---

Citește și: