Startup românesc de teste digitale standardizate pentru elevi, inclus într-un top al revistei americane TIME

Un startup românesc de educație a fost inclus în topul revistei americane TIME, alături de giganți globali din domeniul tehnologiei pentru educație precum Duolingo, Kahoot sau Google Education.

Startup-ul românesc Brio, care a dezvoltat o platforma de teste digitale standardizate pentru elevi, ocupă locul 53 în topul Time Magazine la categoria companii de EdTech.

Brio este și singura companie din Europa de Est care se regăsește în primele 100 de companii ierarhizate de revista TIME, conform unui comunicat transmis marți comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Aflat la cea de-a doua ediție, clasamentul „Cele mai bune companii EdTech din lume în 2025”, realizat de TIME și Statista, include cele mai bune 350 de companii EdTech la nivel global și arată cât de importantă rămâne învățarea online în lumea de astăzi.

Statele Unite au avut cele mai multe companii EdTech cu punctaje ridicate – 138 la număr, reprezentând 39,4% din clasamentul general – în timp ce India s-a clasat pe locul al doilea, cu 33 de companii (9,4%).

China a ocupat locul al treilea, cu 23 de companii, ceea ce reprezintă 6,6% din total.

Topul, realizat de Statista, a evaluat peste 7000 de companii din domeniul tehnologiei educaționale pe baza unei varietăți de indicatori-cheie de performanță, inclusiv soliditatea financiară (70%) și impactul în industrie (30%), acoperind un total de unsprezece categorii.

„Pentru mine și pentru echipa BRIO plasarea într-un clasament ca cel al Revistei TIME este confirmarea faptului că și din România se pot construi soluții de tehnologie care schimbă în bine viețile copiilor. BRIO a pornit ca un vis născut dintr-o îngrijorare profesională – aceea că, în România, elevii sunt evaluați prea des pe nedrept, arbitrar sau superficial. Ca profesor am simțit nevoia unui sistem care să le arate copiilor nu doar unde greșesc, ci, mai ales, unde și cum pot corecta. Astăzi, recunoașterea din partea TIME ne arată că această idee are ecou nu doar în școlile din România, ci și în peisajul global al educației. A fost un drum lung, plin de obstacole, construit împreună cu o echipă mică, dar extraordinară. Faptul că ne aflăm pe acest loc, înaintea unor companii internaționale mult mai cunoscute, dar poate cu mai puțin impact social, ne emoționează și ne responsabilizează. E dovada că se poate și că România are resurse extraordinare de creativitate”, a declarat Dragoș Iliescu (foto), fondator Brio.