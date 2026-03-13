O româncă, doctor în fizică la Harvard, a construit un startup AI cu investiții de 5,4 milioane dolari în SUA și acum l-a vândut colosului Databricks

O antreprenoare româncă, plecată în SUA, unde și-a luat doctoratul în fizică, la Harvard, a construit un startup în domeniul inteligenței artificiale, iar acum l-a vândut companiei americane Databricks, care îi are printre fondatori pe doi dintre cei mai bogați români, Ion Stoica și Matei Zaharia.

Iulia Neagu (36 de ani) a crescut în București și a făcut liceul la Colegiul Național „Mihai Viteazul”. Ea a fost olimpică la fizică și a plecat în SUA pentru studiile superioare.

Iulia a făcut facultatea la Princeton, unde și-a luat licența în fizică. Apoi, a obținut și doctoratul în fizică la Harvard.

„După facultate m-am axat pe machine learning și AI și am condus echipa de evaluare AI care a ajutat la lansarea GitHub Copilot”, a declarat ea pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro.

În anul 2023, Iulia Neagu a lansat startup-ul Quotient AI, alături de un prieten, Freddie Vargus. Cei doi se cunosc de aproape 12 ani și au lucrat împreună la GitHub, cunoscuta platformă pentru programatori cumpărată de Microsoft pentru suma de 7,5 miliarde de dolari, în anul 2018.

Cei doi cofondatori ai Quotient AI au colaborat anterior și la un alt startup, dezvoltat în cadrul acceleratorului Harvard Innovation Lab, în perioada în care Iulia își făcea doctoratul la Harvard.

Cu sediul la Boston, Quotient AI a obținut o rundă de finanțare de 5,4 milioane de dolari de la investitori din Silicon Valley și Boston. Iulia Neagu și Freddie Vargus au rămas acționari majoritari și au dezvoltat startup-ul până în prezent.

Zilele trecute, cei doi fondatori ai Quotient AI au vândut startup-ul către colosul Databricks, o companie majoră din domeniul inteligenței artificiale și al bazelor de date, care are doi miliardari de origine română printre cofondatori.

Databricks a ajuns să fie evaluată la 134 de miliarde de dolari, după ce a obținut investiții totale de circa 20 de miliarde de dolari. Printre fondatorii Databricks se numără și inginerii Ion Stoica și Matei Zaharia, pe care revista americană Forbes i-a desemnat drept cei mai bogați români, cu averi estimate la câte 5 miliarde de dolari fiecare. Stoica și Zaharia trăiesc de mulți ani în SUA, fiind foarte respectați în comunitatea tech din America de Nord.

Revenind la Quotient AI, startup-ul cofondat de Iulia Neagu ajută companiile de tehnologie să detecteze erori în sistemele lor de inteligență artificială, cum ar fi halucinațiile modelelor AI, raționamentul defectuos sau colectarea unor informații nerelevante.

Programatorii folosesc Quotient pentru a livra mai rapid, pentru a depana mai inteligent și pentru a construi aplicații AI în care pot avea încredere.

În urma achiziției, întreaga echipă Quotient se mută la Databricks.

„Eu urmează să conduc o echipă care se va ocupa de evaluarea agenților Databricks și de crearea unei platforme de evaluare AI în interiorul platformei Databricks”, a mai spus Iulia Neagu, într-o declarație pentru StartupCafe.ro.

Cifrele tranzacției sunt confidențiale.

Mai departe, Databricks folosește tehnologia Quotient pentru evaluarea agenților AI și învățare prin consolidare, pentru a integra capabilități de evaluare continuă în produsul companiei, Genie Code.

„Pentru a închide cercul calității producției, Databricks a achiziționat Quotient AI. Quotient monitorizează automat performanța agenților - măsurând calitatea răspunsurilor, detectând regresiile din timp și identificând defecțiunile - alimentând o buclă de învățare prin consolidare, care îmbunătățește în timp agenții. Fondatorii Quotient aduc o expertiză vastă în evaluarea sistemelor de programare AI. Prin integrarea acestor capabilități în Genie Code, Databricks se asigură că datele și sistemele AI nu rulează doar în producție, ci se îmbunătățesc continuu”, a transmis Databricks, într-un comunicat oficial.