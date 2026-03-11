Firmă AI de protecție împotriva fraudelor digitale, câștigătoare a unei competiții pentru antreprenorii români tineri care vor să-și extindă afacerile

O companie românească care protejează utilizatorii de fraudele digitale cu ajutorul inteligenței artificiale a câștigat o competiție dedicată antreprenorilor sub 30 ani care vizează extinderea internațională, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Competiția MagicMoon și-a ales câștigătorul, după ce au fost analizate peste 600 de companii înscrise. Astfel, Scamy.io, un business creat pentru a proteja utilizatorii de fraudele digitale, va intra în faza de internaționalizare a proiectului MoonShotX și va participa la sesiunea de scalare din UK, de la London Stock Exchange.

Bazat pe inteligență artificială, Scamy.io permite identificarea în timp real a website-urilor frauduloase, email-urilor de tip phishing și codurilor QR malițioase, înainte ca acestea să provoace daune.

„A fi selectați pentru programul MagicMoon și a face parte din delegația din Marea Britanie reprezintă un moment important pentru Scamy.io. Escrocheriile online devin o problemă globală, iar misiunea noastră este să oferim utilizatorilor obișnuiți un instrument simplu prin care pot verifica instant website-uri, emailuri și coduri QR suspecte. Suntem entuziasmați să aducem Scamy.io în ecosisteme internaționale și să deschidem noi piețe pentru a ne extinde obiectivul de a face internetul un loc mai sigur”, a spus Ștefan Apostolescu, Fondator, Scamy.io.

În cadrul sesiunii de la Londra, compania va avea ocazia să afle informații esențiale despre țara de destinație (fiscalitate, strategie de țară, sectoare cheie, aspecte juridice, oportunități de investiție etc.) și să-și prezinte afacerea în fața unor potențiali clienți și investitori.

MagicMoon face parte din MoonShotX, proiect realizat de către Raiffeisen Bank în parteneriat cu InnovX, prin care companiile locale cu cifră de afaceri între 5 și 50 milioane de EUR sunt susținute să se extindă internațional în țări ca Austria, Marea Britanie, Statele Unite și Japonia.