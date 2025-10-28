Un producător român de drone, finalist la hackathon-ul EUDIS, încheie un parteneriat cu o firmă germană

BraveX Aero, un startup românesc, producător de drone, încheie un parteneriat strategic cu Uniq Things UG, companie germană specializată în soluții hardware și software, pentru dezvoltarea de soluții avansate de coordonare a roiurilor de drone, conform unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Tehnologia de tip „swarm” (roi) permite desfășurarea simultană a mai multor drone, contribuind la creșterea capacității de informare și reacție aferentă misiunilor de supraveghere și recunoaștere. În același timp, aceasta reduce semnificativ costurile de operare prin centralizarea într-un singur punct a comenzilor pentru mai multe drone, care pot fi, astfel, controlate de un singur operator.

În baza acestui parteneriat, BraveX oferă companiei Uniq Things acces la platformele sale de aeronave cu aripă fixă pentru dezvoltarea, testarea și validarea unei soluții autonome de coordonare a mai multor drone.

Inițiativa combină expertiza BraveX în inginerie aerospațială cu tehnologia avansată de coordonare în roi a companiei Uniq Things și marchează lansarea unui nou model operațional: „Swarm-as-a-Service”. Acesta oferă guvernelor, instituțiilor și operatorilor privați acces la capabilități avansate de operare a roiurilor de drone la scară largă, capabile să îndeplinească misiuni complexe, precum:

Intervenții în zone afectate de calamități naturale – Roiurile de drone pot acoperi rapid suprafețe întinse în caz de inundații, cutremure sau incendii de vegetație, oferind imagini și date în timp real despre situația din teren. Aceste informații esențiale sprijină echipele de salvare să intervină mai eficient atunci când timpul este critic și vizibilitatea este redusă;

– Roiurile de drone pot acoperi rapid suprafețe întinse în caz de inundații, cutremure sau incendii de vegetație, oferind imagini și date în timp real despre situația din teren. Aceste informații esențiale sprijină echipele de salvare să intervină mai eficient atunci când timpul este critic și vizibilitatea este redusă; Protejarea frontierelor – Roiurile de drone cu aripă fixă pot fi desfășurate cu ușurință pentru a monitoriza zone extinse de frontieră pe perioade îndelungate, asigurând supraveghere continuă și detectarea timpurie a potențialelor amenințări;

– Roiurile de drone cu aripă fixă pot fi desfășurate cu ușurință pentru a monitoriza zone extinse de frontieră pe perioade îndelungate, asigurând supraveghere continuă și detectarea timpurie a potențialelor amenințări; Protecția obiectivelor critice (civile sau militare) – Roiurile de drone pot asigura patrularea continuă a perimetrelor extinse din jurul infrastructurilor sensibile sau al activelor de apărare, monitorizând spațiul aerian pentru identificarea timpurie a amenințărilor provenite de la drone cu rază lungă de acțiune, precum cele de tip Shahed sau Geran-3;

– Roiurile de drone pot asigura patrularea continuă a perimetrelor extinse din jurul infrastructurilor sensibile sau al activelor de apărare, monitorizând spațiul aerian pentru identificarea timpurie a amenințărilor provenite de la drone cu rază lungă de acțiune, precum cele de tip Shahed sau Geran-3; Extinderea rețelelor de comunicații – În zone cu infrastructură de comunicații deficitară sau în medii cu acces restricționat, dronele cu aripă fixă și rază lungă de acțiune, echipate cu relee de comunicații, pot forma rețele aeriene sigure, oferind conectivitate constantă echipelor de intervenție aflate pe teren.

„Această colaborare reprezintă un pas firesc în misiunea noastră de a extinde capabilitățile sistemelor fără pilot cu rază lungă de acțiune. Prin combinarea dronelor BraveX, optimizate pentru anduranță, cu software-ul avansat al Uniq Things, construim baza unor operațiuni aeriene care depășesc cu mult ceea ce pot realiza dronele individuale,” a declarat Răzvan Costea-Bărluțiu, co-CEO al BraveX Aero.

„Acest tip de soluție este esențial în misiunile de salvare, unde fiecare secundă contează. Controlul simultan al mai multor drone permite o acoperire mai rapidă și mai eficientă a zonelor afectate, crescând semnificativ șansele de identificare a supraviețuitorilor în caz de inundații masive sau a persoanelor dispărute în zone montane”, a declarat Rareș Racotean, founder și CTO BraveX.

În prezent, startup-ul susține că modelele sale ating o durată de zbor de până la patru ore, performanțe care depășesc semnificativ specificațiile uzuale ale dronelor multirotor (tip copter), care operează în general sub 60 de minute și pe distanțe de până la 10-15 kilometri.

Compania germană Uniq Things contribuie cu propria tehnologie avansată de coordonare în roi și autonomie la nivel de misiune, care permite colaborarea în timp real între multiple drone. Sistemul distribuie automat sarcinile, se adaptează dinamic la condițiile misiunii și funcționează cu o intervenție minimă din partea operatorilor umani.

„Tehnologia noastră crește semnificativ raza de acțiune și eficiența operațională a dronelor individuale. Prin acest parteneriat, dronele cu aripă fixă pot acționa acum ca rețele aeriene coordonate, extinzând anduranța, acoperirea și eficiența operațională la un nivel cu totul nou”, a declarat Alexander Weßling, Director General al Uniq Things.

BraveX Aero vrea să ajungă, până în 2030, unul dintre principalii producători europeni de drone industriale cu autonomie extinsă și capacitate de zbor ridicată.

Firma românească operează deja o linie de producție activă lângă Cluj-Napoca și are în plan atingerea unui volum de 500 de unități livrate anual până în 2028. BraveX este una dintre puținele companii europene care dezvoltă atât drone cu aripă fixă, cât și drone cu decolare verticală (VTOL), arhitectură aeronautică complexă, la granițele dezvoltării tehnologice din domeniu, esențială pentru misiuni de supraveghere, cartografiere și intervenție rapidă.

Compania a atras anul acesta o finanțare de 315.000 EUR de la investitori din rețeaua Transylvania Angels Network, iar până la începutul anului 2026, își propune să atragă noi specialiști și să deschidă o nouă rundă de finanțare.

De asemenea, startup-ul românesc a luat locul 3 la ediția din România a hackathon-ului EUDIS (European Defence Innovation Scheme), inițiativă sub egida Fondului European de Apărare, care s-a desfășurat luna aceasta, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Portofoliul de clienți vizează în principal administrații publice și operatori instituționali din Europa și structuri din sectorul de apărare al țărilor NATO, companii private din domeniul securității, cu accent pe aplicații civile și defensive. Piețele internaționale vizate includ, pe lângă Europa, și regiuni precum Africa, Canada și America de Sud.

BraveX colaborează în cadrul unor parteneriate de cercetare-dezvoltare, inclusiv în tehnologii AI pentru navigație în medii fără semnal GPS („GPS-denied environments”) și în sisteme de control simultan al unor flote de drone cu aripă fixă, o funcționalitate avansată cu potențial de aplicare în monitorizarea unor suprafețe foarte extinse.