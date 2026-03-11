Skip to content

O nouă platformă AI lansată de UE. Cum ajută TraceMap statele membre să combată fraudă alimentară

O nouă platformă AI lansată de UE. Cum ajută TraceMap statele membre să combată fraudă alimentară
Sursă: Igor Bukhlin | Dreamstime.com

Comisia Europeană a anunțat o nouă platformă bazată pe inteligență artificială (AI) care ajută la detectarea fraudelor alimentare, a alimentelor contaminate și a focarelor de toxiinfecție alimentară în UE.

Platforma TraceMap, accesibilă și autorităților din România, folosește inteligența artificială pentru a identifica legăturile dintre operatori și loturile de produse. Totodată, ajută și la monitorizarea întregului lanț agroalimentar de aprovizionare și permite, astfel, retragerea mai rapidă de pe piață a produselor nesigure sau frauduloase.

„TraceMap este accesibilă autorităților naționale din toate statele membre, permițându-le să direcționeze mai bine controalele și să efectueze investigații mai amănunțite, fără a necesita resurse suplimentare”, precizează Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Platforma TraceMap, dezvoltată de Comisia Europeană, folosește AI pentru a procesa, organiza și interpreta date provenite din diferite platforme de gestionare a siguranței alimentare din UE, inclusiv Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF) și Sistemul de control al comerțului și de expertiză (TRACES).

O versiune experimentală a instrumentului AI a fost utilizată la începutul acestui an pentru a identifica și a retrage loturi de lapte praf pentru bebeluși fabricate cu un ingredient contaminat provenit din China, conform comunicatului.

Articol realizat de Marian-Cristian Munteanu

Idei | Antreprenori

femei in agricultura

Nouă platformă UE pentru femeile fermier: mentorat, networking și sprijin pentru antreprenoriatul agricol

Business CheckIn. Mădălina a pornit o afacere online cu hrană premium pentru animale de companie. Recent, și-a deschis și magazin într-un mare mall din București

Accelerator Via Transilvanica

Granturi de până la 8.000 EUR și mentorat antreprenorial pentru micii producători de pe Via Transilvanica, într-un accelerator de întreprinderi sociale

Firmă AI de protecție împotriva fraudelor digitale, câștigătoare a unei competiții pentru antreprenorii români tineri care vor să-și extindă afacerile

Jensen Huang, CEO Nvidia, și Mira Murati, fondatoare și CEO Thinking Machines Lab

Un startup de inteligență artificială, fondat de o IT-istă născută în Albania, colaborează cu gigantul Nvidia

O echipă de români, în selecția europeană a uneia dintre cele mai prestigioase competiții gastronomice din lume