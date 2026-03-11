O nouă platformă AI lansată de UE. Cum ajută TraceMap statele membre să combată fraudă alimentară

Comisia Europeană a anunțat o nouă platformă bazată pe inteligență artificială (AI) care ajută la detectarea fraudelor alimentare, a alimentelor contaminate și a focarelor de toxiinfecție alimentară în UE.

Platforma TraceMap, accesibilă și autorităților din România, folosește inteligența artificială pentru a identifica legăturile dintre operatori și loturile de produse. Totodată, ajută și la monitorizarea întregului lanț agroalimentar de aprovizionare și permite, astfel, retragerea mai rapidă de pe piață a produselor nesigure sau frauduloase.

„TraceMap este accesibilă autorităților naționale din toate statele membre, permițându-le să direcționeze mai bine controalele și să efectueze investigații mai amănunțite, fără a necesita resurse suplimentare”, precizează Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Platforma TraceMap, dezvoltată de Comisia Europeană, folosește AI pentru a procesa, organiza și interpreta date provenite din diferite platforme de gestionare a siguranței alimentare din UE, inclusiv Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF) și Sistemul de control al comerțului și de expertiză (TRACES).

O versiune experimentală a instrumentului AI a fost utilizată la începutul acestui an pentru a identifica și a retrage loturi de lapte praf pentru bebeluși fabricate cu un ingredient contaminat provenit din China, conform comunicatului.

Articol realizat de Marian-Cristian Munteanu