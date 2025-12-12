Doi români plecați din țară au obținut 50 milioane dolari finanțare pentru startup-ul lor AI

Doi antreprenori români au lansat un startup de inteligență artificială, în Marea Britanie, în urmă cu doi ani, iar acum au obținut o finanțare de 50 de milioane de dolari de la mari fonduri de investiții internaționale.

Startup-ul Runware, fondat în anul 2023, la Londra, de Flaviu Rădulescu și Ioana Hreninciuc, a primit investiția de serie A de la fondul de investiții Dawn Capital, cu participarea Comcast Ventures, Speedinvest, Insight Partners și A16Z Speedrun (fond al companiei de investiții incipiente al firmei de capital Andreessen-Horowitz).

Cu noul capital atras, compania, care are sedii la Londra și la San Francisco, va face noi angajări și își va finanța extinderea internațională.

În 2024, Runware a mai primit o investiție pre-seed de 3 milioane de dolari, iar în septembrie 2025 a obținut o rundă seed de 13 milioane de dolari.

Startup-ul românilor a construit o tehnologie care permite utilizarea tuturor modelelor de inteligență artificială prin intermediul unei singure conexiuni API (application programming interface).

Cu ajutorul tehnologiei Runware, companiile creează conținut AI, având acces la cele mai avansate capabilități de inteligență artificială generativă.