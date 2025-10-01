Un startup românesc de inteligență artificială atrage peste 7,9 milioane lei pentru dezvoltarea unei platforme dedicate sectorului energetic

Startup-ul de tehnologie pentru sectorul energetic Ogre AI anunță, miercuri, că a obținut o finanțare de peste 7,9 milioane lei pentru dezvoltarea AI Energy Hub, o platformă concepută pentru a facilita transformarea rețelelor electrice în ecosisteme inteligente, prin utilizarea tehnologiilor AI pentru gestionarea și optimizarea energiei la un nivel hiper-personalizat.

AI Energy Hub, proiect cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PCIDIF) / cod SMIS 334869, va fi implementat în perioada 28.08.2025 - 27.08.2027, și presupune:

Realizarea unei platforme cu design modular , pentru a simplifica procesul de luare a deciziilor. Aceasta va integra și soluțiile de prognoză deja dezvoltate de Ogre AI, dar și procese de optimizare și analiză avansată a fluxurilor de energie electrică într-o singură platformă, ușor de utilizat;

, pentru a simplifica procesul de luare a deciziilor. Aceasta va integra și soluțiile de prognoză deja dezvoltate de Ogre AI, dar și procese de optimizare și analiză avansată a fluxurilor de energie electrică într-o singură platformă, ușor de utilizat; Pentru a asigura o integrare compatibilă cu tehnologiile existente, AI Energy Hub va oferi un mecanism de integrare (API) deschis, făcând-o ușor integrabilă cu dispozitive IoT, sisteme SCADA, platforme de tranzacționare, sisteme ERP și alte servicii de optimizare energetică folosite de clienții Ogre AI;

folosite de clienții Ogre AI; Platforma este gândită să funcționeze ca o soluție cloud, disponibilă fie ca Software as a Service (SaaS), fie instalată local în infrastructura clienților (on-premises), oferind un nivel ridicat de securitate și mecanisme robuste de control ale utilizatorilor.

În urma derulării proiectului AI Energy Hub, startup-ul estimează să obțină următoarele rezultate:

Creșterea eficienței energetice și reducerea costurilor utilizatorilor noii platforme , printr-o mai bună aliniere între producție, consum și prețuri de piață;

, printr-o mai bună aliniere între producție, consum și prețuri de piață; Sprijinirea tranziției verzi printr-o integrare mai bună a surselor regenerabile și reducerea emisiilor asociate pierderilor tehnice și utilizării ineficiente a resurselor;

printr-o integrare mai bună a surselor regenerabile și reducerea emisiilor asociate pierderilor tehnice și utilizării ineficiente a resurselor; Recomandări personalizate pentru utilizatorii platformei prin corelarea contextului pieței de energie cu nevoile de afaceri și obiectivele strategice ale clientului, oferind sugestii clare pentru reducerea costurilor și creșterea performanței.

Despre Ogre AI și fondatorii săi

Startup-ul Ogre AI a fost fondat în în 2020 de Matei Stratan (CEO), Mihai Cucuringu (CRO) și Paul Muscă (CTO). Acesta este axat pe data science și specializat în furnizarea de soluții pentru sectorul energetic, bazate pe machine learning (ML) și artificial intelligence (AI).

Matei Stratan, director general (CEO) și co-fondator al startup-ului Ogre AI, a studiat la London Metropolitan University, din UK, fiind licențiat în business și finanțe. Antreprenorul spune că are o experiență de 17 ani în administrarea afacerilor și 13 ani în industria utilităților.

Despre Matei Stratan, publicația Playtech a scris în 2022 că provine dintr-o familie cu o situație financiară foarte bună. Deși familia sa deține numeroase proprietăți și un parc auto, tânărul antreprenor spunea anul trecut pentru sursa citată că nu își însușește banii familiei, având propria sa afacere.

În plus, pe lângă activitatea de la Ogre AI, Matei se ocupă și cu realizarea de muzică pentru filme.

Din echipa Ogre AI mai fac parte doi români care au fondat startup-ul împreună cu Matei Stratan: Paul Muscă (CTO - chief tech­nical officer) și Mihai Cucuringu (CRO - chief research officer).

Paul Muscă are un master în ML (Machine Learning) și unul în Matematică la Cambrigde. El este olimpic internațional la matematică și expert în infrastructuri și aplicații. Mihai Cucuringu este absolvent al Universității americane Princeton, fiind doctor în Matematică Aplicată și Computațională. În prezent, Mihai Cucuringu este și profesor asociat la Oxford.

Anul trecut, startup-ul româno-britanic a obținut o investiție de 3 milioane EUR în cadrul unei noi runde de finanțare, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro. Runda a fost condusă de VERBUND X Ventures, fondul de investiții al principalului furnizor de energie electrică din Austria. Au mai participat investitori precum Early Game Ventures (fond românesc care a accesat și bani europeni din PNRR), Soulmates Ventures, MMC Greater London Fund și Sofia Angels Ventures.