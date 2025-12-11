Nouă investiție europeană, atrasă de startup-ul românesc .lumen

Startup-ul românesc de tehnologie .lumen (dotLumen), care dezvoltă un dispozitiv de orientare pentru nevăzători, a atras o nouă investiție din partea EIT Urban Mobility, comunitate europeană dedicată dezvoltării soluțiilor de mobilitate pentru orașele viitorului, finanțată cu fonduri UE.

Investiția vine după un an excepțional pentru .lumen, potrivit unui comunicat transmis de startup-ul clujean, miercuri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

În septembrie, compania clujeană a fost menționată de Președinta Ursula von der Leyen în discursul State of the Union, drept un exemplu de inovație europeană cu impact real în societate, descriind tehnologia .lumen ca o „inovație europeană care schimbă vieți.”

Noua investiție urmează unei serii de realizări importante în 2025, anul în care .lumen a atras finanțare de la Catalyst Romania, SeedBlink, EIC Fund, Tigrim (Suedia) și VR HealthTech (UE), consolidându-și poziția ca una dintre cele mai premiate și recunoscute companii deep-tech din Europa.

EIT Urban Mobility este una dintre comunitățile de inovare susținute de Uniunea Europeană prin Institutul European pentru Inovare și Tehnologie (EIT). Această comunitate, care utilizează bani din cadrul programului UE Horizon, susține tehnologiile care cresc calitatea vieții în orașe și le fac mai accesibile pentru toți, inclusiv pentru persoanele nevăzătoare.

Ce face startup-ul românesc .lumen, premiat internațional

Cornel Amariei (foto) a fondat startup-ul dotLumen (sau .lumen) în 2020, împreună cu Gabriel Chindriș și Mihai Ivașcu, la Cluj. dotLumen dezvoltă dispozitive medicale inovatoare, care pot fi purtate ca niște ochelari și sunt destinate persoanelor cu deficiențe de vedere, având capacitatea de a înlocui câinii-ghid, la un cost mult mai mic.

Dispozitivul integrează tehnologii de inteligență artificială pentru a sprijini persoanele nevăzătoare să se orienteze și să se deplaseze independent. Tehnologia este patentată la nivel mondial și validată de peste 300 de nevăzători, din aproape 30 de țări.

CEO-ul startup-ului, Cornel Amariei, a activat ca „Head of Innovation” într-o mare companie din industria automobilelor şi este „Standout Member” în primul “Forbes 30 under 30 Europe”. Este primul român care a câștigat prestigiosul premiu „Ten Outstanding Young Persons of the World de JCI”, dobândit anterior şi de personalităţi remarcabile ale lumii precum JFK și Elvis Presley.

Acesta s-a născut într-o familie în care ambii părinți au un handicap locomotor avansat. Astfel, Cornel a realizat impactul dizabilităților asupra oamenilor. El a decis să pună bazele .lumen în urma realizării faptului că peste 40 de milioane de oameni sunt nevăzători la nivel global.

Un alt cofondator, Gabriel Chindriş, specialist de referință în domeniului tehnologiei electronice, a lansat și un grup de cercetare și dezvoltare în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca și proiectează zeci de prototipuri și produse pentru multiple segmente tehnologice ale electronicii din următoarele industrii: automobile, bunuri de larg consum, sisteme industriale sau chiar domeniul explorării spațiale.

La rândul său, Mihai Ivașcu, este şi fondatorul Grupului Ingenium, care angrenează dezvoltatori de software, ingineri și directori de afaceri, cu centre la Londra, București şi Washington. Acesta a fost premiat cu “Forbes 30 under 30” și finalist al „Ernst and Young’s Entrepreneur of the Year”.