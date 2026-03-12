Înscrieri 2026: Program dedicat startup-urilor europene din domeniul sănătății pentru dezvoltarea de proprietate intelectuală

Startup-urile și IMM-urile din domeniul sănătății din Europa sunt așteptate să se înscrie într-un program gratuit dedicat dezvoltării strategice a proprietății intelectuale, lansat de Rubik Hub, în parteneriat cu World Intellectual Property Organization (WIPO), potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

WIPO este agenția specializată a Națiunilor Unite care oferă servicii pentru protejarea și promovarea proprietății intelectuale la nivel internațional.

Înscrierile se pot face AICI până pe 15 martie 2026.

Programul WIPO IP Management Clinic Program este lansat de Rubik Hub, alături de WIPO, Digital Innovation Zone (DIZ), InnovateEU și Cluster Imago-Mol.

Acesta își propune să ajute companiile din sectorul healthtech să transforme proprietatea intelectuală într-un instrument strategic de afaceri, capabil să crească valoarea produselor și serviciilor, să le diferențieze pe piață și să protejeze inovațiile.

Structura programului Rubik Hub

Programul se desfășoară din a doua parte a lunii martie până la finalul lunii iunie 2026 și se va încheia cu un eveniment public.

Participanții selectați vor beneficia de:

mentorat individual cu experți internaționali de top în domeniul proprietății intelectuale;

3-4 sesiuni practice de training și acces la instrumente și servicii IP;

; un eveniment public, unde vor fi prezentate rezultatele programului.

Toate activitățile sunt concepute pentru a oferi rezultate concrete, sprijinind companiile în construirea unor strategii și portofolii IP care susțin competitivitatea și comercializarea inovațiilor, spun organizatorii.

Criterii de aplicare și selecție

Programul este dedicat startup-urilor și IMM-urilor din sectorul sănătății care dezvoltă sau utilizează tehnologii inovatoare, precum:

tehnologii sau dispozitive medicale (de exemplu sisteme de imagistică, dispozitive pentru monitorizarea sănătății);

seturi de date clinice sau medicale utilizate în dezvoltarea tehnologiilor medicale;

utilizate în dezvoltarea tehnologiilor medicale; produse și servicii bazate pe tehnologii de sănătate digitală (platforme de sănătate conectată, aplicații mobile medicale);

soluții de sănătate dezvoltate cu ajutorul instrumentelor digitale;

; inovații creative în domeniul healthtech, precum platforme de telemedicină sau soluții de reabilitare digitală.

Sunt încurajate să aplice în mod special echipele din Europa Centrală și de Est, precum și din Europa de Sud.

Programul se adresează companiilor care: