Aplicația românească de cărți audio Voxa spune că valorează 30 milioane EUR și mai strânge bani de la investitori

Aplicația românească Voxa, care oferă un serviciu de cărți audio (audiobooks) și cărți electronice (e-books), a precizat că a fost evaluată la 30 de milioane de euro, în urma unei investiții de capital de risc, și a deschis o campanie de strângere de finanțări suplimentare de la investitorii individuali de pe platforma de crowdfunding Seedblink.

Startup-ul lansat în România și extins global spune că și-a asigurat deja o investiție equity de 2,5 milioane de euro de la „unul dintre cele mai relevante fonduri de capital de risc din regiune”, Voxa fiind evaluată astfel la 30 de milioane de euro, post-money (după investiție).

Voxa vrea acum să crească această rundă de finanțare la 3 milioane de euro, restul de 500.000 de euro urmând să fie atrași de la investitorii individuali de pe platforma românească de multifinanțare Seedblink.

Campania de pe Seedblink este deschisă până pe 27 noiembrie 2025.

Startup-ul Voxa a fost lansat în anul 2020, de antreprenorul tech Cătălin Meșter, alături de Dan Vidrașcu, directorul editurii Litera. Inițial, platforma s-a numit Storis.

În afară de piața românească, Voxa s-a extins în Ungaria și a început pătrunderea pe piețele din Europa de Sud și America Latină.

Cu investiția planificată să ajungă la 3 milioane de euro, Voxa urmărește să-și finanțeze expansiunea internațională și creșterea catalogului de cărți din aplicație.

Într-un apel online cu investitorii de pe Seedblink, CEO-ul Dan Vidrașcu a precizat că, în prezent, Voxa este deținută în proporție de peste 94% de el și familia sa, iar în urma acestei runde de investiții participația familiei Vidrașcu va scădea sub 80%, odată ce investitorii vor prelua acțiuni în firmă. Cătălin Meșter mai deține 1,3% din acțiuni, dar nu se mai implică în firmă.

În prezent, aplicația de lectură spune că a depășit 1 milion de utilizatori și că are venituri anuale recurente (ARR) de 5,5 milioane de euro din abonamente.