Finanțare-mamut, de 165 milioane dolari, pentru românii de la Dexory, care fac roboți în UK

Startup-ul britanic Dexory, fondat de 3 antreprenori originari din România, a anunțat, marți, că a obținut o nouă finanțare, de 165 de milioane de dolari, de la mari fonduri de investiții, pentru a dezvolta și mai mult afacerea sa de producție de roboți și inteligență artificială, pentru optimizarea fluxurilor din depozite, logistică și comerț.

Fondul francez Eurazeo a condus runda de investiție de serie C de 100 de milioane de dolari. La investiție au mai participat LTS Growth și Endeavor Catalyst, alături de investitorii existenți DTCP, Atomico, Lakestar, Elaia, Latitude Ventures, Wave-X și alții. Aceasta este o investiție tip equity.

În plus, Bootstrap Europe a extins facilitatea existentă, de credit pentru creștere, cu 65 de milioane de dolari (finanțare de tip debt).

„Cererea puternică din partea clienților” a premis startup-ului englezesc, cu ADN românesc, să obțină finanțarea de 165 de milioane de dolari, „accelerând expansiunea globală și capacitățile bazate pe inteligență artificială”, potrivit comunicatului Dexory.

Astfel, startup-ul de tehnologie ajunge la investiții totale de cel puțin 285 de milioane de dolari, în 10 ani.

Startup-ul tech a fost fondat de Andrei Dănescu (CEO - foto stânga), Adrian Negoiță (CTO - foto dreapta) și Oana Jinga (marketing, vânzări, business development), în anul 2015, în Anglia. Inițial, compania s-a numit BotsAndUs, dar și-a schimbat ulterior numele în Dexory.

Compania realizează roboți autonomi care lucrează în hipermarket-uri, depozite, clădiri de birouri sau aeroporturi și preiau de la oameni sarcinile repetitive și consumatoare de timp din procesele de culegere și analiză de date din teren, servicii de relații cu clienții și alte zone care ajută managerii să ia decizii informate.

Dexory are o fabrică de roboți în apropiere de Oxford, cu peste 180 de angajați, după cum a precizat, într-un interviu acordat StartupCafe, CEO-ul Andrei Dănescu.

De asemenea, Dexory a dezvoltat DexoryView, o platformă de management al datelor, cu inteligență artificială, care ajută clienții să-și gestioneze mai bine fluxurile logistice.

De anul trecut, platforma de inteligență a datelor s-a extins în Europa, America de Nord și zona Asia-Pacific. De asemenea, startup-ul și-a stabilit sediul central nord-american în Nashville, Tennessee, SUA.

Dexory spune că această amprentă globală permite roboților săi autonomi să capteze și să livreze cea mai mare cantitate de date și informații despre depozite în timp real, ceea ce duce la îmbunătățiri semnificative ale eficienței, vizibilității și scalabilității pentru clienții săi.

Astăzi, platforma este utilizată de lideri în logistică precum GXO, Maersk și DHL; de producători industriali ca Stellantis și GE Appliances; și de clienți din industria farmaceutică și din comerț.

Noua finanțare va accelera foaia de parcurs a produselor Dexory și va extinde accesul la tehnologia sa, eliminând blocajele cheie în transformarea depozitelor. Într-o piață adesea blocată în proiecte pilot și promisiuni excesive, Dexory spune că „oferă valoare imediată”.

Clienții săi obțin vizibilitate în timp real și informații fiabile și scalabile, fără termene lungi de livrare sau întreruperi operaționale.

Dexory va face și angajări cu banii obținuți

„Această nouă rundă ne permite să oferim capacități de transformare pe care clienții noștri le solicită”, a declarat Andrei Dănescu, CEO și co-fondator al Dexory. „Combinând ingineria full-stack cu un concept de zero complexitate pentru clienți, construim sisteme agentice avansate, alimentate de cel mai bogat set de date logistice din lumea reală, din industrie. Acest lucru va ajuta depozitele și lanțurile de aprovizionare să treacă de la sisteme de înregistrare (manuale - n.r.) la adevărate sisteme de acțiune”.

De asemenea, Dexory își va consolida echipele comerciale și se va extinde pe mai multe piețe internaționale, deservind totodată noi sectoare.

„Această creștere este susținută de inteligență bazată pe date operaționale reale, inclusiv peste o jumătate de miliard de scanări ale locațiilor depozitelor. Drept urmare, inteligența artificială a Dexory este fiabilă și are un impact imediat pentru o luare a deciziilor mai inteligentă în cadrul operațiunilor clienților” - a precizat compania.

„Suntem încântați să susținem Dexory, în contextul în care aceștia continuă să extindă impactul platformei lor și să își dezvolte amprenta globală”, a declarat Raluca Ragab, Partener în cadrul Eurazeo. „Combinația extraordinară a Dexory între puterea roboticii și ingineria software elimină constrângerile lanțului de aprovizionare fizic cu puterea inteligenței optimizate prin inteligență artificială, valorificând datele operaționale la scară largă și transformându-le în informații utile. Vedem o piață globală vastă în față, iar Dexory este poziționată într-o poziție unică pentru a ajuta industria să facă un salt spre viitor”.

Întâmplător, și Raluca Ragab este originară tot din România.

Cine sunt fondatorii Dexory

Andrei Dănescu a făcut facultatea la Politehnica bucureșteană (Electronică). El a abandonat după 2 ani facultatea din România și s-a dus la studii în Marea Britanie, la Coventry University și Cranfield University, tot pe inginerie. Visul său a fost să lucreze în Formula 1, ceea ce a și făcut în UK. De asemenea, a lucrat și la Jaguar.

Adrian Negoiță a făcut facultatea tot la Politehnica bucureșteană, unde a urmat și un masterat în modelare de date.

Oana Jinga a studiat comunicare și relații publice la Universitatea București, după care s-a dus la studii în Anglia, unde a urmat inclusiv un masterat la Kings College din Londra, în industrii creative.

Citește un intreviu exclusiv cu CEO-ul Dexory, Andrei Dănescu:

În China, „etica muncii e din altă galaxie. Asta e cea mai mare problemă pe care o avem”. Antreprenorul român Andrei Dănescu și-a făcut fabrică de roboți în Anglia, cu investiții de 120 de milioane dolari și 180 de angajați



