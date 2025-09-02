Fonduri PNRR: Trei IT-iști români au plecat dintr-o mare corporație, iar acum au mai obținut 1,6 milioane EUR pentru finanțarea propriului startup de AI

Trei IT-iști români, care au fost colegi la o mare companie multinațională, și-au deschis propriul startup de inteligență artificială (AI), iar acum au obținut o nouă finanțare, de 1,6 milioane EUR, condusă de fondul de investiții Early Game Ventures, susținut inclusiv prin fondurile europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Startup-ul Meetgeek, lansat de Iulian Gheorghe, Raluca Trofin și Dan Huru, a obținut noua rundă de finanțare de 1,6 milioane EUR de la fondul de capital de risc bucureștean Early Game Ventures (EGV), cu participarea fondului de investiții clujean Inspire Capital. Reamintim că fondul EGV II s-a lansat în 2024 la o valoarea totală de 60 milioane EUR, din care 30 milioane EUR reprezintă capital asigurat din Recovery Equity Fund, administrat de către European Investment Fund și finanțat prin PNRR în cadrul Next Generation EU.

În 2021 și 2022 Meetgeek a mai primit 650.000 EUR, investiții pre-seed și seed de la fondul EGV I.

Cei trei fondatori, Iulian Gheorghe, Raluca Trofin și Dan Huru, au lucrat împreună la subsidiara din România a companiei suedeze de tehnologie Ericsson. Inginerii au lansat Meetgeek în anul 2020 și au plecat din corporație, dezvoltând mai departe propriul business.

Startup-ul a realizat un asistent AI pentru convorbirile purtate pe Google Meet, Teams (al Microsoft) și Zoom.

Robotul Meetgeek este disponibil non-stop, participă la întâlniri și apoi le trimite celorlalti participanți transcriptul și minutele conversațiilor, evidențiind diferite elemente precum concluziile la care s-a ajuns, îngrijorările exprimate, sarcinile asumate și o mulțime de alte insight-uri.

Meetgeek își propune să crească eficiența discuțiilor purtate în mediul virtual și funcționează ca un secretar foarte precis, care trimite tuturor participanților informații utile prin email. În plus, managerii au acces la secțiunea de analize, unde pot accesa diferite informații, date și insight-uri despre cum decurg ședințele și discuțiile echipei, precum și sfaturi practice despre cum pot fi acestea îmbunătățite.

Ce face startup-ul AI românesc cu noua finanțare, de 1,6 milioane EUR

Meetgeek este în plin proces de expansiune, produsul său evoluând către un mediu de lucru bazat pe inteligența artificială.

În era inteligenței artificiale (IA), ședințele și apelurile online evoluează dincolo de simpla lor funcție de comunicare – ele devin sesiuni în care agenții AI sunt instruiți și întregi fluxuri de lucru sunt inițiate. Cu toate acestea, instrumentele existente de asistare a ședințelor încă joacă un rol pasiv – iau notițe, fără a se implica în conversație și fără a executa sarcini, așa cum au fost instruite în cadrul acestor apeluri.

MeetGeek afirmă acum că vrea să schimbe această stare de fapt și construiește agenți AI care participă activ la ședințe, transformând conversațiile în rezultate imediate și acționabile.

Compania românească a avut în ultimii ani o tracțiune deosebită în mediul de business global, a precizat Meetgeek, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

De la lansarea sa, Meetgeek spune că a ajuns la peste 4.000 de companii-client în mai mult 100 de țări și un venit anual anual recurent (ARR) de peste 2 milioane de dolari – un indicator care a crescut de 3 ori în ultimele 12 luni.

„În ultimul an am lansat funcționalități multiple precum AI Chat în întâlnirile online, un tool de înregistrare pentru Google Chrome și agenți Voice AI care automatizează toate acțiunile de tip follow-up. Acum, introducem Chat with Tools care permite utilizatorilor să orchestreze automatizări direct din conversațiile naturale - conectând instantaneu informațiile capturate în întâlniri cu aplicațiile CRM și alte instrumente de management de proiect și fluxuri de lucru.

Viziunea noastră este de a conecta complet întâlnirile cu aplicațiile companiilor: conversațiile se transformă în date structurate, acțiunile de urmat se execută automat, iar echipele colaborează asincron cu copiloți AI care înțeleg contextul fiecărei conversații. Cu capacități AI multi-agent și automatizări personalizate, MeetGeek scalează și se transformă dintr-un asistent de întâlniri de top la un spațiu de lucru AI”, explică Dan Huru, CEO și cofondator al Meetgeek.

Investiția de 1,6 milioane euro va sprijini compania în acest proces de scalare.

„Ca de obicei investim în fondatori vizionari care anticipează problemele pe care utilizatorii le vor avea mâine și care execută în timp record. Echipa Meetgeek ne-a demonstrat ce înseamnă să combini curajul, creativitatea și inovația reală într-un produs cu impact global. Avem totală încredere în ei, credem că sunt în timingul potrivit pentru a scala cu viteză maximă”, declară Dan Călugăreanu, Partener în Early Game Ventures.

Investitorii de la EGV caută și alți antreprenori români (și nu numai) tech curajoși care își doresc un finanțator. Antreprenorii IT interesați pot contacta fondul de investiții la acest e-mail: hello@earlygame.vc.