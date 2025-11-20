Startup-ul românesc de inteligență artificială OptiComm.AI atrage finanțare de 500.000 EUR

Startup-ul OptiComm.AI, care folosește agenți de inteligență artificială pentru prezicerea comportamentului clienților din comerț online, a obținut finanțare de 500.000 EUR într-o nouă rundă de investiții.

Runda este condusă de fondul Fil Rouge Capital, cu participarea a 19 investitori privați, membri ai comunității TechAngels, care aduc o investiție inițială de 250.000 EUR. Banii vor fi folosiți pentru extinderea pe piață.

„Studiile arată că 1,6 trilioane de dolari se pierd la nivel global din cauza lipsei de eficiență a retailerilor. Fie că vorbim de lipsa stocului, fie că vorbim de suprastocare, există o lipsă enormă de eficiență în comerț”, a spus Cristi Movilă, fondator Opticomm.AI, la un eveniment la care a participat și StartupCafe.ro.

Startup-ul a fost fondat la finalul anului 2024 de Cristi Movilă (CEO – director general), antreprenor cu experiență de aproape 20 de ani în zona de comerț, Cristian Mîndricelu (CTO – director de tehnologie) și Vlad Stoiculescu (Chief of Product – director de produs).

Acesta a fost fondat pe baza unei alte firme, Relami AI Technologies, lansată în anul 2018. Firma producea, de asemenea, instrumente și soluții personalizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Cristi Movilă a fost și country manager pentru România al platformei de e-commerce VTEX, iar mai apoi manager general pe Europa de Est și, în cele din urmă, Lider de Vânzări pe regiunea EMEA până în anul 2023. El este și președintele Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO) din anul 2022.

Opticomm.AI este o platformă cu inteligență artificială prin care utilizatorii, care pot fi atât de comerț B2B, cât și B2C sau din zona lanțurilor de aprovizionare și logistică, pot anticipa comenzile viitoare ale clienților lor.

Startup-ul oferă agenți AI de voce, predicții de comenzi, un panou de control pentru agenții de vânzări și funcții de cross-selling, profilare a clienților și optimizare de inventar. Platforma românească se integrează cu VTEX, Shopify și alte soluții de e-commerce, iar aceasta se adresează atât echipelor de operațiuni, cât și echipelor de vânzări.

Primul an de activitate a fost dedicat dezvoltării și validării produsului, spune firma, iar în prezent echipa se concentrează pe implementarea soluției pentru cât mai mulți clienți locali și internațional și pe generarea tracțiunii necesare pentru următoarea etapă de creștere.

Primul client al OptiComm.AI a fost Macromex, unul dintre cei mai mari jucători din industria de alimente din România, care deține branduri ca Edenia, Food & Glory și înghețata Corso, urmat de alți clienți aflați în acest moment în fază de implementare sau testări finale.