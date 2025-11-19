Un startup românesc de inteligență artificială pentru sectorul financiar atrage finanțare de 850.000 EUR

Startup-ul Profluo, ce construiește tehnologie bazată pe machine learning pentru automatizarea procesării de documente contabile, a obținut o rundă de finanțare de 850.000 EUR, conform unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Banii vin de la fondul de investiții BCR Seed Starter, cu participarea Inspire Capital și a altor investitori. Finanțarea va fi folosită pentru a scala soluția la nivel internațional, în viitorul apropiat.

„Această nouă rundă reprezintă mai mult decât un pas firesc în evoluția Profluo - este o confirmare a încrederii investitorilor în potențialul echipei noastre și al tehnologiei pe care o dezvoltăm. Vom folosi capitalul atras pentru a consolida departamente cheie, astfel încât să putem scala rapid la nivel internațional. În același timp, misiunea noastră rămâne aceeași, ancorată în valorile cu care am pornit pe acest drum: să redefinim, prin Inteligență Artificială relevantă, precisă și aplicabilă imediat, modul în care departamentele financiare și operaționale operează fluxuri complexe și masive de documente și date financiar-contabile, aducând eficiență și transparență, eliberând astfel timpul oamenilor pentru mai multă creativitate și strategie”, a declarat Bogdan Năforniță, CEO & co-fondator Profluo.

Profluo a fost fondat în 2016 de Bogdan Năforniţă, specialist cu o experiență de peste 25 de ani în mediile corporativ și antreprenorial, şi Cosmin Merişescu, care realizează și coordonează proiecte de software și agile web de peste 20 de ani. Startup-ul este rezultatul pasiunii lor comune pentru tehnologie și inovație și, de-a lungul timpului, a evoluat într-o soluție competitivă în România, care propune o abordare revoluționară, un sistem capabil să învețe din documente contabile și să automatizeze procesarea acestora.

Platforma procesează documente financiar-contabile cu o viteză de 20 de ori mai mare și cu un cost de 6 ori mai mic per document, comparativ cu metodele manuale. Aceasta funcționează ca o echipă în care fiecare agent virtual este alocat unui flux distinct, anume contabilitate detaliată, management de trezorerie, verificări comerciale, aprobări automate personalizate, avansuri și deconturi angajați.

Folosind multiple motoare proprii de machine learning și vision language models, antrenate pe aproape patru milioane de documente reale ale clienților săi, Profluo citește toate detaliile din documente, le validează cu precizie și învață foarte rapid cum să continue fluxurile, pe baza informațiilor extrase și validate.

Acum 3 ani, Profluo a luat o finanțare de tip seed de 500.000 EUR din partea fondului de investiții Early Game Ventures, susținut de Uniunea Europeană, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.