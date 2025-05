Finanțare de 250.000 EUR pentru un startup românesc de inteligență artificială

O companie IT clujeană acordă o investiție de 250.000 de euro unui startup românesc care dezvoltă tehnologii de inteligență artificială destinate firmelor.

Prin investiția acordată startup-ului de AI RepsMate, compania clujeană Life is Hard susține direcția de dezvoltare a propriei divizii Engine, care se concentrează pe digitalizarea IMM-urilor și instituțiilor publice.

RepsMate este un startup fondat în anul 2020 de Alin Roșca, George Tarida și Mihai Guran. Firma este specializată în augmentarea conversațiilor prin inteligență artificială și automatizarea inteligentă a interacțiunilor dintre companii și clienții lor.

Platforma dezvoltată de RepsMate – Revenue OS – analizează în timp real 100% din interacțiunile dintre agenți și clienți, oferind ghidaj contextualizat, coaching conversațional și instrumente predictive care îmbunătățesc performanța echipelor și optimizează fluxurile operaționale.

Cu o infrastructură conversațională completă, compatibilă cu reglementările europene (GDPR și AI Act), RepsMate oferă companiilor control deplin asupra modului în care comunică și se raportează la nevoile clienților lor.

Investiția LIFE IS HARD este structurată sub forma unui împrumut convertibil, acordat pentru o perioadă de doi ani. Conform termenilor agreați, în cazul în care, până la împlinirea datei scadente de 2 ani, intervine un eveniment de lichidizare al RepsMate, împrumutul se va converti în părți sociale în favoarea LIFE IS HARD S.A., calculat fie la o evaluare a societății împrumutate de 7 milioane euro, fie la evaluarea agreată, oricare este mai mică. În cazul în care, până la împlinirea unui termen de 30 de zile anterior datei scadente de 2 ani nu intervine un astfel de eveniment de lichidizare, LIFE IS HARD va avea dreptul fie de a-și exercita dreptul de conversie a împrumutului în părți sociale, la o evaluare de 7 milioane euro post-money, fie de a solicita restituirea împrumutului împreună cu o dobândă de 15% pe an.

În cazul în care RepsMate nu își îndeplinește obligațiile privind formalizarea conversiei, în condițiile stabilite prin contractul de împrumut, împrumutul devine scadent și se restituie împreună cu o dobândă de 15% pe an.

Pentru compania Life is Hard, această investiție adaugă în portofoliul divizie sale ENGINE un produs validat, cu aplicabilitate imediată în proiectele dedicate IMM-urilor și instituțiilor publice, în special în ariile de suport clienți, relații cu publicul și interacțiuni telefonice sau digitale de volum mare. RepsMate completează astfel capacitățile actuale ale companiei clujene în zona de transformare digitală și oferă posibilitatea de a livra un pachet integrat de soluții – de la infrastructură software, la automatizare conversațională, analiză operațională și inteligență contextuală.

Această integrare va permite LIFE IS HARD să adreseze mai eficient provocările întâlnite de IMM-uri în recrutarea, formarea și menținerea echipelor de front-office, într-un context în care fluctuația de personal, lipsa vizibilității în timp real și presiunea costurilor afectează direct calitatea serviciilor și satisfacția clienților finali. Prin platforma Revenue OS, dezvoltată de RepsMate, agenții sunt sprijiniți în timp real de un „coach” AI care le oferă sugestii de îmbunătățire în timpul conversației, iar managerii pot monitoriza performanța fără intervenții invazive, într-un mod scalabil și transparent.

„Din perspectiva LIFE IS HARD, investiția marchează începutul unei direcții strategice clare în zona de inteligență artificială aplicată. Este o extensie naturală a competențelor deja consolidate în domeniul transformării digitale și un pas concret către construirea unui ecosistem operațional inteligent, care să conecteze datele, interacțiunile și procesele organizațiilor într-un sistem coerent, flexibil și performant”, a declarat Cătălin Chiș, CEO LIFE IS HARD.