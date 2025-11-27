Fondul Catalyst România, condus de Marius Ghenea, investește 2,5 milioane EUR în aplicația românească Voxa

Fondul Catalyst România, condus de antreprenorul și managerul Marius Ghenea (foto), investește 2,5 milioane de euro în aplicația românească Voxa, de cărți audio și digitale, controlată de omul de afaceri Dan Vidrașcu, directorul Editurii Litera.

Informația a fost publicată de platforma de multifinanțare SeedBlink, în cadrul campaniei de strângere de investiții programate să se finalizeze pe 27 noiembrie. Inițial, se cunoștea că Voxa și-a asigurat o investiție de 2,5 milioane de euro de ls „unul dintre cele mai relevante fonduri de capital de risc din regiune”, fără să fie dezvăluit numele acestuia.

În urma finanțării, Voxa a spus că este evaluată la 30 de milioane de euro, post-money (după investiție), așa cum am scris pe StartupCafe.ro, anterior.

Pe SeedBlink, Voxa vrea acum să crească această rundă de finanțare la 3 milioane de euro, restul de 500.000 de euro urmând să fie atrași de la investitorii individuali de pe platforma românească de multifinanțare.

Startup-ul Voxa a fost lansat în anul 2020, de Dan Vidrașcu (directorul editurii Litera) și antreprenorul tech Cătălin Meșter (care a fost CEO timp de aproximativ un an). Inițial, platforma s-a numit Storis.

În afară de piața românească, Voxa s-a extins în Ungaria și a început pătrunderea pe piețele din Europa de Sud și America Latină.

Cu investiția planificată să ajungă la 3 milioane de euro, Voxa urmărește să-și finanțeze expansiunea internațională și creșterea catalogului de cărți din aplicație.

În prezent, aplicația de lectură spune că a depășit 1 milion de utilizatori și că are venituri anuale recurente (ARR) de 5,5 milioane de euro din abonamente.

Firma de investiții Catalyst România, condusă de Marius Ghenea, investește în prezent din cel de-al doilea fond al său.

Lansat din anul 2020, Catalyst Romania Fund II, fond de investiții susținut de Uniunea Europeană, pentru finațarea startup-urilor românești și din regiune, a ajuns la o valoare de 50 de milioane de euro, atingându-și plafonul propus în februarie 2022.

Catalyst Romania Fund II a fost înființat cu sprijinul Fondului European de Investiții (FEI) ca investitor ancoră, pentru a investi capitalul din JEREMIE România Reflows și Programul InnovFin al UE și din contribuțiile LP ale multor alți investitori. Al doilea fond Catalyst este primul fond de risc de a doua generație din istoria României, ceea ce reprezintă o realizare unică susținută de rezultatele și experiența echipei.

22,5 milioane euro au fost angajați către Catalyst Romania II din JEREMIE Reflows și din programul EIF InnovFin Equity. Restul angajamentului de capital al fondului a fost asigurat prin participarea altor investitori, precum și a echipei Catalyst.

De-a lungul timpului, prin cele două fonduri gestionate, firma de investiții Catalyst România a finanțat companii românești ca: Vola.ro (cumpărată de Resource Partners), Vector Watch (achiziționat de FitBit), SmartBill (achiziționat de Visma), GreenHorse Games (achiziţionat de Tencent), SeedBlink, Footprints AI, Adapta Robotics, evoMAG și altele.