Șeful ANAF: „Nu ne interesează să mergem în control la un contribuabil care, în domeniul lui de activitate, raportat la concurență, ne plătește cele mai multe taxe”

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat marți, la o conferință de fiscalitate, că odată cu finalizarea digitalizării Fiscului, instituția ar trebui să aibă o cunoaștere mai bună a contribuabililor, astfel încât în cazul firmelor cu risc fiscal scăzut să nu mai fie demarate controale. El a vorbit și despre analiza de risc și despre indicatorii pe care instituția îi pregătește.

„Vrem ca odată cu finalizarea etapei de digitalizare să avem o cunoaștere mai bună a contribuabililor. Ce presupune cunoașterea mai bună? Acolo unde riscul este mai scăzut să nu mai demarăm controale. Adică nu are nimeni timp și nici nu e OK să cheltuim resursa noastră sau resursa dumneavoastră stând într-un control 3 ani și, la final, fie dumneavoastră vi se spune că trebuie să stabilim ceva că se supără șefii, fie nouă ni se spune: „Ăsta e atât de corect încât nu am găsit nimic”, a declarat șeful ANAF la Conferința Anuală de Taxe PwC România.

Nica spune că ANAF lucrează și la o serie de indicatori de performanță aplicați, care să arate acuratețea actelor de control și eficiența verificărilor fiscale.

„Spre exemplu, o să avem indicatori în zona eficienței sau controlului respectiv, pentru că mulți dintre colegii noștri, invocând diverse alte instituții care îi controlează, exagerează în timpul alocat unui control ineficient. Ce ne propunem e ca acești indicatori să îi transparentizăm și să îi publicăm pe pagina noastră de net, astfel încât să știți cam cum ne evaluăm personalul”, a explicat președintele Fiscului.

De asemenea, el a vorbit și despre analiza de risc și indicatorii pe care ANAF îi are în vedere.

„La partea de analiză de risc, evident că sunt discuții în spațiul public, mulți vor să afle indicatorii noștri. Pot să vă spun că lucrăm și implementăm indicatori de pre-insolvență, pentru că am văzut cu toții că e la modă concordatul. În ultima perioadă, am solicitat colegilor noștri și lucrăm la o metodologie pe care o să o și publicăm în sensul ăsta, pentru atragerea răspunderii la profilul persoanelor care ajung să aibă concordat sau insolvență la 5, 7, 8, 10 firme pe care le-au avut în ultimii 3 ani”, a explicat Adrian Nica.

El a mai precizat că Fiscul încearcă că meargă „în control țintit doar către contribuabilul cu risc fiscal”.

„Acum, noi credem că activitățile derulate în ultimul an, spre exemplu în partea de transport alternativ, unde publicăm rezultatele, iar controalele sunt la nivel național, arată acțiunile pe care le întreprindem. Urmează, în anul acesta, noi domenii de activitate. Am anunțat și avem control în derulare la firmele de pază. La final, o să anunțăm rezultatele cu ce am făcut, ce am identificat, pentru că scopul nostru este acela de a arăta contribuabilului de bună credință unde controlăm, de ce controlăm și ce targetează ANAF. În acest moment, pe zona de agricultură, avem deja întâlniri cu mediul de afaceri pentru o metodologie pe care am elaborat-o. Încercăm, în această metodologie, să venim să clarificăm sursele de informații pe care colegii noștri să le analizeze atunci când fac o încadrare legală. Sperăm ca, luna viitoare, să o și publicăm această metodologie, urmând domeniu cu domeniu de activitate. Vrem să transparentizăm tot ceea ce facem”, a declarat Nica.

Adrian Nica a mai spus că ANAF nu își propune să verifice contribuabilii care plătesc cele mai mari taxe în domeniul lor de activitate, raportat la concurență.