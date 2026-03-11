Granturi de până la 8.000 EUR și mentorat antreprenorial pentru micii producători de pe Via Transilvanica, într-un accelerator de întreprinderi sociale

Micii prestatori de servicii și producători din localitățile traversate de Via Transilvanica vor putea obține granturi de până la 8.000 EUR și mentorat antreprenorial, în „Acceleratorul de întreprinderi sociale pe Via Transilvanica”, care și-a deschis sesiunea de înscrieri online.

Înscrierile la Acceleratorul de întreprinderi sociale pe Via Transilvanica sunt deschise până pe 31 martie 2026, au anunțat ADV Group și Asociația Tășuleasa Social, organizatorii programului, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, comunității antreprenoriale StartupCafe.

ADV Group alături de Asociația Tășuleasa Social au lansat astfel inițiativa prin care zece întreprinderi sociale urmează să fie înființate în comunitățile de pe traseul de 1.600 de kilometri care traversează România, de la Putna la Drobeta-Turnu Severin.

„Acceleratorul de întreprinderi sociale pe Via Transilvanica” include formare antreprenorială, mentorat și granturi nerambursabile de până la 8.000 de euro per proiect. Programul este implementat în parteneriat cu Social Finance Association (SFA) și WISE Travel și este co-finanțat din fonduri private.

Acesta se adresează persoanelor fizice și grupurilor informale care locuiesc sau activează în localitățile traversate de Via Transilvanica și doresc să dezvolte servicii sau produse destinate drumeților și comunităților locale. Printre tipurile de inițiative vizate se numără unități de cazare și de alimentație, servicii de transport al bagajelor, ateliere meșteșugărești și servicii de recuperare fizică, în special în zonele unde astfel de afaceri sunt insuficient dezvoltate.

„Atunci când drumeții se află pe cărare, ea are grijă să le dea tot ce au nevoie. Este un traseu care pune oamenii în mișcare și creează legături între ei și comunități. De fiecare dată când poteca este umblată, apar inițiative noi, mici afaceri în gospodării. Vedem oameni care prind curaj să construiască ceva pentru satul lor sau care revin în țară după mulți ani să-și facă ceva al lor pe Via Transilvanica. Asta vrem să sprijinim și prin lansarea acestui accelerator de întreprinderi sociale alături de ADV Group: ideile care se nasc pe traseu și care pot deveni afaceri cu impact pentru comunitate”-a declarat Alin Uhlmann Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social și inițiatorul proiectului Via Transilvanica

ADV România spune că a acumulat 23 de ani de experiență în proiecte de economie socială, peste 36 de milioane de euro investiți în inițiative cu impact comunitar și expertiză în sprijinirea înființării de întreprinderi sociale. Prin acest program a susținut înființarea și dezvoltarea a 61 de întreprinderi sociale în România (42 în prima ediție a programului, lansată în 2019, și 19 în ediția din 2025), precum și a altor 5 în Republica Moldova și 1 în Ucraina, conform ADV.

„Antreprenoriatul social înseamnă să transformi o nevoie reală din comunitate într-o soluție sustenabilă, cu impact pentru oameni, mediu și economia locală. Prin acest program, ne dorim să sprijinim inițiative locale care răspund nevoilor de pe Via Transilvanica și care pot genera valoare pentru comunitățile din jurul traseului”- a menționat Angela Achitei, Președinte ADV Group.

Criterii de eligibilitate și modalitatea de înscriere la „Acceleratorul de întreprinderi sociale pe Via Transilvanica”

La program pot aplica persoanele care locuiesc, activează sau intenționează să dezvolte o inițiativă în localitățile traversate de Via Transilvanica sau în proximitatea acestora. Pentru a putea aplica trebuie să aibă o idee, produse, servicii existente sau competențe relevante pentru nevoile drumeților. În plus, acestea trebuie să fie disponibile să participe la întregul program de formare, desfășurat fizic la Iași.

Experiența anterioară în antreprenoriat nu este obligatorie, iar inițiativele aflate într-un stadiu incipient sau informal de dezvoltare sunt eligibile. În prima fază a proiectului nu este nevoie ca aplicanții să aibă un plan de afaceri pregătit.

Persoanele interesate se pot înscrie până la 31 martie 2026, prin formularul disponibil pe website-ul programului. Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail:

manuela.iftimoaei@alaturidevoi.ro

Via Transilvanica este primul traseu de lungă distanță din România care traversează țara de la Putna la Drobeta-Turnu Severin și a fost creat pentru a fi parcurs la pas, pe bicicletă sau călare. Asociația Tășuleasa Social, care a dezvoltat proiecte educaționale, culturale și ecologice în ultimii 25 de ani, a inaugurat poteca de 1.400 km în 2022 după patru ani și jumătate de muncă susținută.

În anul 2025, organizația a început să extindă traseul spre celelalte regiuni istorice ale României și a lansat un nou ținut: Terra Borza Teutonica ce însumează 170 km, făcând din orașul Brașov a treia poartă de intrare pe Via Transilvanica. Expansiunea va avea loc și în următorii 20 de ani, iar proiectul va continua să promoveze turismul pe îndelete și comunitățile locale care se află pe traseu. Drumul care unește contribuie la descoperirea culturii, tradițiilor și a naturii sălbatice a României, traversând opt regiuni istorice prin 10 județe și 12 situri înscrise în patrimoniul UNESCO.