Finanțare de 23 milioane dolari pentru un startup românesc destinat cabinetelor veterinare și proprietarilor de animale. Fondul AI al Google, printre investitori

Un startup românesc, utilizat de proprietarii de animale de companie pentru a face programări la cabinetele veterinare, a obținut o finanțare de 23 de milioane de dolari, de la mari investitori externi, printre care și Gradient, fond de investiții al Alphabet (Google), specializat în inteligență artificială.

Platforma Digitail, fondată de Sebastian Gabor și Ruxandra Pui, a obținut runda de finanțare de serie B de la fondul de investiții Five Elms Capital, cu participarea investitorilor mai vechi: Atomico, Partech, Byfounders, Gradient și alții.

Startup-ul spune că va folosi această rundă de finanțare pentru a-și accelera expansiunea în industria veterinară și a-și dezvolta capabilitățile de inteligență artificială, atât pentru medicii veterinari, cât și pentru proprietarii de animale de companie.

Digitail a fost lansat în anul 2018, de Sebastian Gabor și Ruxandra Pui, alături de Alexandru Tăbolcea, care a ales să plece din startup între timp.

Pentru echipele de veterinari, compania furnizează instrumente conectate, menite să le reducă sarcinile administrative și să le permită să ofere o îngrijire mai inteligentă și mai personalizată.

„Profesioniștii din domeniul veterinar sunt coloana vertebrală a îngrijirii animalelor de companie, însă de prea mult timp au fost deserviți de instrumente fragmentate și învechite”, a declarat Sebastian Gabor, fondator și CEO al Digitail, citat într-un comunicat al firmei.

„Ne propunem să construim cel mai cuprinzător sistem operațional nativ AI, care să susțină întreaga activitate a clinicii – ajutând echipele veterinare să petreacă mai puțin timp în fața ecranului, să consulte mai mulți pacienți și să își încheie ziua la timp. Parteneriatul cu Five Elms Capital ne oferă resursele și expertiza necesare pentru a scala inovația și pentru a îmbunătăți fiecare etapă a experienței clienților”, a mai spus el.

Platforma Digitail, „bazată pe cloud și construită pe tehnologie AI, integrează într-un singur sistem funcții esențiale precum programările, fișele medicale, facturarea, comunicarea cu clienții, gestionarea stocurilor, planurile de sănătate, aplicația pentru proprietarii de animale și multe altele” potrivit comunicatului.

Cele peste 15 fluxuri de lucru AI – inclusiv preluarea inteligentă a pacienților, dictarea automată a notițelor medicale (SOAP) și rezumatele automate ale fișelor – ajută clinicile să reducă sarcinile administrative, îmbunătățind în același timp acuratețea și calitatea actului medical, totul dintr-o singură interfață.

Tehnologia nu trebuie să le creeze oamenilor mai multă muncă

Digitail spune că, în ultimele 12 luni, și-a dublat baza de clienți, ajungând să sprijine 10.000 de medici veterinari și 3 milioane de proprietari de animale de companie, activând în clinici independente, rețele multi-locație și servicii veterinare mobile.

„Încă de la primele discuții cu echipa Digitail, am realizat că împărtășim aceeași convingere: software-ul performant trebuie să îi ajute pe oameni, nu să le creeze mai multă muncă”, a declarat Reed Edwards, Principal la Five Elms Capital. „Tehnologia Digitail face exact acest lucru – oferind valoare reală atât medicilor veterinari, cât și proprietarilor de animale. Suntem mândri să susținem o echipă care redefinește standardele în îngrijirea veterinară și să contribuim la misiunea lor de a oferi fiecărei clinici instrumentele necesare pentru a livra servicii excepționale la scară globală.”

Noua investiție va permite companiei Digitail să accelereze dezvoltarea produsului, să își extindă funcționalitățile bazate pe AI și să scaleze operațiunile la nivel global, pentru a îmbunătăți și mai mult experiența clienților.

Cu noua rundă de finanțare obținută acum, Digitail a ajuns la investiții totale de 37,7 milioane de dolari, de la fonduri de investiții, conform CrunchBase.