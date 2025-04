Startup românesc de soluții pentru imobiliare, inclus într-un accelerator pentru scalare în SUA

Un startup românesc de tehnologie pentru industria imobiliară a fost acceptat într-un program de accelerare, care face parte din strategia de scalare și lansare pe piață în Statele Unite, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Startup-ul VAUNT, lansat în România în 2020, care dezvoltă o soluție de facilitare a proceselor de vânzare pentru industria imobiliară, este unul dintre cele șaisprezece startup-uri acceptate în această cohortă a programului Catalyst NYC.

Catalyst NYC este un accelerator dezvoltat de NYU Tandon Future Labs, care oferă startup-urilor early-stage din New York o rețea de spații publice și private de inovare, precum și programe de creștere și care a sprijinit peste 470 de companii, care au ridicat 5.2 miliarde dolari.

În accelerator sunt acceptate firme din industrii precum Inteligența Artificială, Cloud Computing, Cybersecurity, Data & Analytics, HealthTech, Smart Cities, precum și companii aflate la intersecția acestora.

Programul se desfășoară pe durata a 6 luni, timp în care startup-urile participante au acces, printre altele, la sesiuni de training, mentori, resurse oferite de către New York University, beneficii în valoare de 350.000 dolari reprezentând coaching financiar, de pitching, resurse de la parteneri precum Amazon sau Google, sau spațiu de lucru în biroul Data Future Lab din Brooklyn.

„Suntem pregătiți să creștem în Europa și în Statele Unite. Am arătat nevoia reală pe care o rezolvă produsul nostru în România, și vedem potențialul de a replica impactul și pentru dezvoltatori din alte state. Avem deja o subsidiară înființată în New York, ne uităm către a ne mări echipa cu noi colegi din diferite țări, precum și la a ridica prima noastră rundă de finanțare. Ne onorează să fim parte din acest accelerator atât eu cât și cofondatorul meu Răzvan Mitre, este o oportunitate extrem de valoroasă de intrare pe piața din New York și mai departe”, a declarat Irina Constantin, CEO & Co-fondatoare VAUNT.