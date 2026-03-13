Ucraina va oferi date reale de război startup-urilor de apărare din țările aliate, pentru antrenarea soluțiilor de inteligență artificială

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a transmis că țara va oferi aliaților în războiul cu Rusia, inclusiv startup-uri de apărare și companii, date de pe câmpul de luptă, pentru a fi folosite în antrenarea modelelor AI pentru sisteme fără pilot.

Ministerul Apărării din Ucraina spune, într-un comunicat, că este prima țară care deschide accesul la date foto și video de război aliaților pentru antrenarea de inteligență artificială.

Pentru startup-uri, inițiativa deschide oportunitatea de a dezvolta și valida sisteme de inteligență artificială pentru apărare folosind date operaționale din lumea reală, nu medii simulate.

Ucraina deține în prezent un corp unic de date de pe câmpul de luptă, care include milioane de cadre adnotate colectate în timpul a zeci de mii de misiuni cu drone de lupt. Acum, datele vor putea fi accesate de partenerii internaționali și de companiile ucrainene pentru dezvoltarea și modernizarea tehnologiilor de apărare, după ce au exprimat o cerere puternică pentru acestea, mai transmite Ministerul.

„În războiul modern, trebuie să învingem Rusia în fiecare ciclu tehnologic. Inteligența artificială este unul dintre domeniile cheie ale acestei competiții. Viitorul războiului aparține sistemelor autonome. Sarcina noastră este să sporim autonomia dronelor și a altor sisteme de luptă astfel încât acestea să poată detecta țintele mai rapid, să analizeze situația și să ajute la formularea deciziilor pe câmpul de luptă”, a transmis Mihailo Fedorov, Ministrul ucrainean al Apărării.

Ukraine opens battlefield data to train AI models for autonomous systems — first in the world 🤘



Millions of annotated combat frames from thousands of missions are now available for partners to train AI. This creates a new win-win cooperation model: partners refine their… pic.twitter.com/l07MQBX1Nu — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 12, 2026

La începutul acestui an, a fost înființată o platformă dedicată IA la Centrul pentru Inovație și Dezvoltare a Tehnologiilor de Apărare din Minister, care permite: