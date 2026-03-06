Românii care închiriază apartamente și alte spații către firme NU pot beneficia de bonificația de 3% de la ANAF  (consultant fiscal)

Persoanele fizice care închiriază spații către firme nu pot beneficia de bonificația de 3% din impozitul pe acest venit, din partea ANAF, atrage atenția, vineri, un consultant fiscal, într-un punct de vedere transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Așa cum am arătat pe StartupCafe, Guvernul Bolojan a introdus în pachetul de relansare economică (OUG 8/2026) o bonificație de 3% din impozitul pe venit pentru românii care realizează venituri din activități independente, chirii și altele.

Dar există o categorie de persoane fizice care nu pot beneficia de reducerea de impozit: proprietarii care închiriază spații către persoanele juridice.

„Bonificația se acordă exclusiv pentru impozitul pe venit stabilit prin Declarația Unică. Cu alte cuvinte, beneficiul fiscal nu este legat numai de plata efectivă a impozitului, ci de existența unei obligații formale de autodeclarare a acestuia. Această condiționare produce un efect de excludere automată pentru numeroase categorii de venituri realizate de persoane fizice, pentru care nu există obligația declarării prin Declarația Unică, întrucât impozitul este reținut la sursă de către plătitorul de venit (cum ar fi veniturile din salarii, veniturile din dividende și dobânzi obținute din România). Pentru anumite venituri, aceștia trebuie să depună Declarația Unică doar pentru CASS, și numai dacă depășesc 6 salarii minime”, susține Anamaria Chiru, consultant fiscal, Tax Partner în cadrul Dobrinescu Dobrev Tax Advisory.

Cu alte cuvinte, deși contribuabilii respectivi se conformează deja obligatoriu printr-un mecanism de reținere a impozitului de către plătitorii de venituri, ei sunt totuși excluși de la bonificație.

„Astfel, proprietarii care închiriază către persoane juridice nu au obligații declarative pentru aceste venituri în ceea ce privește impozitul, acesta fiind reținut la sursă de chiriaș. În acest caz, contribuabilul nu are posibilitatea de a „alege” dacă se conformează sau nu, Statul asigurându-și deja colectarea eficientă a impozitului, motiv pentru care nu mai era necesară stimularea acestei categorii de contribuabili”, a explicat Anamaria Chiru.

Astfel, nu se acordă bonificația pentru impozitul deja reținut la sursă, deoarece aceste sume au fost deja încasate de Stat și contribuabilii sunt, prin mecanismul de reținere, deja conformați în mod obligatoriu.

În opinia ei, măsura urmărește, în mod clar, contribuabilii care trebuie să își gestioneze singuri obligațiile fiscale, respectiv să depună Declarația Unică, spre deosebire de situațiile în care impozitul este reținut de plătitorul de venit. Astfel, plățile ar putea fi realizate într-un termen mai apropiat (15 aprilie în loc de 25 mai), consolidând eficiența încasărilor la buget.

Declarația Unică 2026 conține acum bifa pentru bonificație

ANAF a introdus, în formularul 212, bifa prin care pot beneficia de bonificația de 3% din impozit românii care au avut venituri ca PFA, activități independente, chirii, crypto și alte astfel de venituri pe cont propriu.

Pe site-ul ANAF este disponibil formularul 212-Declarația Unică 2026, în format electronic, pentru completare direct în browser, prin care utilizatorul poate genera declarația.

În partea din stânga a formularului a apărut bifa care permite accesarea bonificației de 3% pentru românii care au avut venituri ca PFA, activități independente, chirii, crypto și alte astfel de venituri extrasalariale.

Ordonanța de urgență 8/2026 prevede condițiile în vor putea beneficia de bonificația de 3%.

Oamenii trebuie să fie atenți la termenul de 15 aprilie 2026, până la care să depună Declarația Unică și să plătească impozitul pe venit și contribuțiile sociale (dacă e cazul) pentru anul 2025, până la acest termen, dacă vor să beneficieze de reducerea cu 3% a impozitului.

PFA și celelalte persoanele fizice cu venituri extrasalariale care au apucat deja să depună la ANAF Declarația Unică 2026 pentru veniturile de anul trecut vor trebui să depună formularul 212 rectificativ și să plătească până pe 15 aprilie 2026, dacă vor să beneficieze de reducerea de impozit.

Altfel, dacă nu vor să beneficieze de bonificația de la stat, oamenii pot depune declația unică și să plătească taxele până pe 25 mai 2026, fără penalități de întârziere.

Articolul 8 al OUG 8/2026 prevede condițiile de acordare a bonificației de 3% în cazul impozitului pe venit datorat de persoanele fizice:

(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 121 din Legea nr. 227/2015, contribuabilii persoane fizice beneficiază de o bonificație de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2025, pentru care există obligația depunerii declarației prevăzute la art. 122 din aceeași lege, în vederea stabilirii impozitului pe venit.

(2) Bonificația prevăzută la alin. (1) se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate pentru veniturile realizate în anul 2025, inclusiv contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit art. 180 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 pentru anul 2025, se sting prin plată și/sau compensare, integral, până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv;

b) declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 122 din Legea nr. 227/2015, se depune până la 15 aprilie 2026 inclusiv.

(3) Bonificația se determină de contribuabil și se evidențiază în mod distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, sub rezerva verificării ulterioare. Impozitul pe venit de plată se determină prin diminuarea acestuia cu valoarea bonificației.

(4) Contribuabilii care au depus declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 122 din Legea nr. 227/2015, pentru veniturile realizate în anul 2025, fără acordarea bonificației prevăzute la alin. (1), pot beneficia de aceasta prin depunerea unei declarații rectificative până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv, cu respectarea condiției prevăzute la alin. (2) lit. a).

(5) În cazul în care plata impozitului pe venit datorat pentru anul 2025 a fost efectuată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sau ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 15 aprilie 2026 inclusiv, aceasta se ia în considerare pentru acordarea bonificației în condițiile prevăzute la alin. (2). Pentru sumele achitate în plus față de impozitul aferent anului 2025 se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 167 sau 168, după caz, din Legea nr. 207/2015, cu modificările