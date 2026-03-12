Curajul de a o lua de la capăt: antreprenorul care a schimbat consultanța pe fonduri UE cu designul de mobilier

După aproape un deceniu în consultanță pentru fonduri europene, antreprenorul Ovidiu Ișan a decis să facă o schimbare radicală de carieră: să renunțe la proiectele scrise pentru alții și să construiască propriul proiect. Pe Ovidiu l-am invitat în studioul StartupCafe, la podcastul nostru dedicat fondurilor europene din Politica de Coeziune a UE.

Astăzi conduce Biomobila, un studio de design și producție de mobilier premium din lemn masiv, unde fiecare piesă este realizată pe comandă, iar clienții participă direct la procesul de creație.

Decizia de a schimba direcția profesională nu a venit peste noapte, ci a fost rezultatul unui proces în care pasiunea pentru lemn și design a devenit tot mai puternică.

De la pivnița transformată în atelier la propria afacere

În perioada în care lucra în consultanță pentru fonduri europene, Ovidiu Ișan își petrecea timpul liber într-un mic atelier improvizat.

„În București aveam o pivniță pe care am transformat-o într-un mic atelier. Acolo făceam diverse obiecte pentru casă și experimentam cu lemnul”, povestește antreprenorul.

În paralel, experiența profesională îi oferea o altă abilitate importantă: capacitatea de a construi proiecte complexe, de la idee până la implementare.

În 2013 a dezvoltat chiar și o idee inovatoare în domeniul mobilierului, pe care a validat-o împreună cu profesori de la Facultatea de Design și Prelucrare a Lemnului din Brașov. Planul era să aplice pentru o finanțare destinată prototipurilor inovative, însă proiectul nu s-a concretizat atunci.

Biomobila, pornită cu un grant european

Oportunitatea de a începe afacerea a apărut în 2014, când antreprenorul a accesat o finanțare europeană pentru înființarea de întreprinderi sociale.

Grantul, în valoare de 200.000 de euro, a fost acordat prin vechiul program POSDRU 2007-2013 – axa 6.1, destinat dezvoltării de inițiative de antreprenoriat social. Banii europeni erau asigurați prin Fondul Social European, parte a Politicii de Coeziune a UE.

„Biomobila s-a înființat ca întreprindere socială. A fost un început dificil, pentru că primii doi ani au fost dedicați atingerii indicatorilor de sustenabilitate prevăzuți în proiect”, spune Ișan.

Pe lângă grant, antreprenorul a investit și economii personale pentru a susține activitatea în primii ani.

Programul impunea și angajarea unor persoane din grupuri vulnerabile, precum persoane aflate în șomaj sau în situații sociale dificile.

Pentru a forma echipa, antreprenorul a apelat inclusiv la autoritățile locale.

„Am angajat persoane care erau în evidența primăriei, dar am avut și șansa să lucrez cu câțiva oameni foarte experimentați din industria mobilei, care erau pensionari. De la ei am învățat multe lucruri.”

Greșelile de început

Privind în urmă, antreprenorul spune că una dintre cele mai mari greșeli a fost alegerea unui spațiu nepotrivit pentru atelier.

„Am închiriat un spațiu impropriu și am investit foarte mult în el. În plus, nu am negociat suficient chiria și asta a devenit o povară financiară.”

De asemenea, la început compania nu era suficient de nișată.

Atelierul producea aproape orice tip de mobilier sau elemente de amenajare interioară.

„Am făcut de toate: uși, scări, mobilier interior și exterior. Abia mai târziu am înțeles că trebuie să ne concentrăm pe o nișă.”

Mobilier premium realizat împreună cu clientul

Astăzi Biomobila funcționează ca un studio de design și producție de mobilier din lemn masiv, orientat către produse premium.

Procesul începe cu o discuție detaliată cu clientul despre funcționalitate și stil.

„Clientul îmi spune ce își dorește, iar eu schițez mobilierul și îl dezvolt până ajungem la o variantă care funcționează atât estetic, cât și tehnic.”

Piesele sunt realizate din esențe precum nuc sau stejar și sunt concepute pentru a avea o durată de viață foarte lungă.

În timp, compania a participat și la concursuri de design organizate în cadrul târgului BIFE-SIM, unde a obținut premii pentru unele dintre creațiile sale.

Planuri: mobilier de autor și serii limitate

Pe termen mediu, antreprenorul vrea să dezvolte conceptul de mobilier de autor, realizat în serii limitate.

Planul este să colaboreze cu arhitecți și designeri pentru a crea piese semnate, cu valoare artistică și durabilitate ridicată.

„Ideea este ca aceste obiecte să aibă o poveste și, în timp, să devină piese de colecție.”

Sfat pentru viitorii antreprenori

Pentru cei care vor să intre în industria mobilei, Ovidiu Ișan recomandă un lucru simplu: experiența practică.

„Cel mai bun sfat este să lucrezi o perioadă într-o fabrică de mobilier. Acolo înveți toate procesele și înțelegi cu adevărat cum funcționează industria.”

Deși profitul nu vine întotdeauna rapid în producție, antreprenorul spune că satisfacția de a crea obiecte durabile și originale merită efortul.

„Dacă tot folosim lemnul, care este o resursă limitată, ar trebui să-l transformăm în obiecte care merită să rămână în timp.”

Urmărește pe YouTube podcastul cu Ovidiu Ișan: