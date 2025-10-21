Patru români au câștigat 2.500 EUR la un hackathon susținut de UE pentru soluții din domeniul tehnologiilor militare și de apărare

Echipa Sky Hunter a câștigat ediția din România a hackathon-ului EUDIS (European Defence Innovation Scheme), inițiativă sub egida Fondului European de Apărare, alături de alte 7 echipe din Italia, Germania, Spania, Olanda, Republica Cehă, Polonia și Portugalia, conform unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Hackathonul a primit 471 de participanți din statele membre ale UE, Norvegia și Ucraina, inclusiv cercetători, dezvoltatori, studenți, antreprenori, pasionați de inovație și experți în apărare.

Între 17 și 19 octombrie 2025, participanții au cooperat pentru a proiecta și prezenta 129 de soluții inovatoare care abordează nevoile reale de apărare și spațiu.

Echipa câștigătoare din România este Sky Hunter, care a dezvoltat o platformă autonomă de apărare aeriană concepută pentru a detecta, urmări și intercepta dronele ostile. Membrii echipei sunt: Adrian Rotaru, Eduard-Gabriel Manolescu, Horia Mitrica și Vlad Erham.

Implementată în module compacte de acoperiș sau de teren, fiecare interceptor rămâne inactiv până când este declanșat. Odată ce o țintă este detectată, Sky Hunter lansează, angajează și neutralizează rapid amenințarea în mod autonom, fără intervenție umană.

La nivel local, selecția a fost făcută de Romanian Tech Startups Association (ROTSA). Prima echipă clasată a primit 2.500 EUR și două luni de mentorat intensiv, constând în aproximativ 40 de ore de consultanță specializată.

Echipa plasată pe locul 2 a fost AeroCipher, care a dezvoltat un sistem care detectează și decodifică semnale acustice, ce poate fi utilizat în identificarea sistemelor autonome inamice și în transmiterea de mesaje codificate. Aceasta a primit 1.500 EUR și acces la programe de dezvoltare a produsului.

Echipele ApexNAV și BraveX s-au clasat pe locul 3. ApexNAV a propus un sistem care funcționează ca o alternativă pentru GPS în zone cu război electronic. BraveX a dezvoltat o dronă hibridă, capabilă să îndeplinească misiuni în supravegherea frontierelor și în situații de urgență.

Celelalte echipe câștigătoare vor beneficia de un program extins de mentorat, pe o perioadă de până la șase luni.

Ediția românească a hackathonului a avut cel mai mare număr de participanți, anume 130, care au înscris 24 de proiecte, a spus ROTSA într-un comunicat.

Celelate echipe europene câștigătoare ale EUDIS Hackathon 2025, ediția de toamnă

Polonia – Sajgonki (Capabilități aerospațiale suverane)

(Capabilități aerospațiale suverane) Portugalia – Raid (Capabilități aerospațiale suverane)

(Capabilități aerospațiale suverane) Olanda – Trusk (Capabilități aerospațiale suverane)

(Capabilități aerospațiale suverane) Republica Cehă – Kestrel Defence (Capabilități aerospațiale suverane)

(Capabilități aerospațiale suverane) Italia – True Sight (Capabilități aerospațiale suverane)

(Capabilități aerospațiale suverane) Germania – C-UAS Bavaria (Capabilități aerospațiale suverane)

(Capabilități aerospațiale suverane) Spania – Eurolynx (Utilizarea spațiului cosmic pentru apărare)

În plus, pe lângă premiile oferite de gazdele locale, fiecare echipă câștigătoare a fost invitată să se alăture programului de mentorat EUDIS Hackathon, care va dura două luni și care se va termina cu o competiție de pitching în ianuarie 2026, unde își vor prezenta soluțiile în fața unui juriu la nivel înalt format din părțile interesate europene din domeniul apărării.

EUDIS este o inițiativă a Fondului European de Apărare, program care își propune să consolideze inovația digitală în domeniul apărării la nivelul UE și are un buget de aproape 7,3 miliarde EUR pentru perioada 2021–2027. Hackathonul EUDIS a fost la a III-a ediție și s-a desfășurat simultan în opt țări europene. Anul acesta s-a organizat, în premieră, în România, fiind primul hackathon din țară dedicat soluțiilor dual use.