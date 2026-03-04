Listă: Peste 150 de startup-uri românești și moldovenești, nominalizate la o gală de premiere

Peste 150 de startup-uri tech din România și Republica Moldova s-au înscris la cea de-a doua ediție a Romania Startup Awards, competiție care premiază cele mai inovatoare startup-uri aflate în fază incipientă sau de creștere.

Votul pentru Premiul Publicului este deschis AICI până pe 11 martie. Competiția este organizată de ROTSA (Romania Tech Startup Association), iar câștigătorii vor fi anunțați în cadrul Galei Romania Startup Awards, care va avea loc pe 12 martie 2026, la București.

În competiție s-au înscris 137 startup-uri din România, 9 startup-uri din Republica Moldova și 11 startup-uri românești, dar înregistrate în afara țării, care activează într-o gamă diversă de industrii: Inteligență Artificială și Învățare Automată, Tehnologie pentru Sănătate și Longevitate, Tehnologie Financiară și Tehnologie pentru Asigurări, Tehnologie Agricolă și Tehnologie Alimentară, Tehnologie Curată și Sustenabilitate, Orașe Inteligente și Mobilitate, Securitate Cibernetică, Tehnologii cu Dublă Utilizare – Apărare și Securitate, precum și Tehnologii Avansate (DeepTech).

„Am avut un an cu destule startup-uri DeepTech care au reușit să scaleze, să ridice runde de finanțare ulterioare și chiar să se extindă pe piețe noi, cu o eficiență a capitalului deosebit de mare. Am notat, de asemenea, creșterea calității startup-urilor care vin din Republica Moldova și ambiția fondatorilor de acolo, cu nimic mai prejos decât a celor din România. Avem în continuare fondatori tehnici foarte, foarte buni, care acum se concentrează și pe proiecte în domeniile SpaceTech, Defense/Dual-Use. Avem datoria să îi sprijinim în călătoria lor”, a declarat Marius Istrate, Chairman of the Board TechAngels Romania.

Competiția include două categorii principale: Best Innovators, dedicată startup-urilor în fază incipientă (pre-seed și seed) și Best Performers, adresată startup-urilor mature (scale-up).

Juriul a aplicat o metodologie de evaluare structurată pe două niveluri, menită să asigure o departajare clară între companiile aflate în etapele pre-seed și seed – care demonstrează tracțiune și progrese notabile – și companiile mai mature, de tip scale-up.

Pentru startup-urile în stadiu timpuriu (Best Innovators), au contat: forța conceptului de business și oportunitatea de piață, potrivirea produs-piață și avantajul competitiv, modelul de business și propunerea de valoare, puterea echipei fondatoare, potențialul de scalare și relevanța pentru investitori.

Pentru startup-urile mature (Best Performers), criteriile au fost cantitative: rata de creștere a veniturilor și numărul de utilizatori, amprenta internațională, volumul de finanțare obținut și validarea investitorilor, creșterea operațională și maturizarea echipei.

În cadrul categoriei Best Innovators vor fi acordate următoarele premii: Premiul pentru excelență în Inteligență Artificială, Cel mai bun startup din România, Cel mai bun startup din Republica Moldova, Cel mai bun startup cu tehnologii cu dublă utilizare, Startup-ul anului fondat de o femeie, Tânărul antreprenor al anului, Cel mai bun inovator din mai multe industrii, Securitate cibernetică, Cel mai bun startup DeepTech.

În categoria Best Performers vor fi acordate premii pentru: Cea mai rapidă creștere a veniturilor, Cea mai puternică prezență globală și Cea mai relevantă finanțare atrasă.

Cele mai multe înscrieri au fost la categoria AI & Machine Learning. Un număr de 38 de startup-uri (aproximativ 24% din total) au cel puțin o fondatoare în echipă. Printre ele se numără companii cu fondatoare majoritare sau sole founder.

„Ecosistemul din România se află într-o etapă de efervescență și creștere rapidă, făcând trecerea de la promisiuni la soluții cu impact global. Deși drumul până la maturitatea Silicon Valley este lung, motorul inovației este deja pornit: peste 60% dintre startup-urile evaluate în acest an au integrat AI pentru a asigura scalabilitatea pe piețe externe. În procesul de selecție, am pus accent pe deep-tech și viziune internațională, fiind impresionată de maturitatea echipelor și de vizibilitatea tot mai mare a femeilor fondator, un semnal clar că ne construim propriul drum, solid și ambițios, pe harta tehnologică a lumii", a declarat Lavinia Neagoe, Google si Women in Tech Romania.

La prima ediție a Romania Startup Awards din 2024 s-au înregistrat 146 de înscrieri, iar la cea de-a doua ediție numărul acestora a crescut la 157.

„Ajunsă la cea de-a doua ediție, după lansarea din 2024, Romania Startup Awards reflectă angajamentul ROTSA de a construi un ecosistem regional de startup-uri mai conectat, mai vizibil și mai competitiv. Prin implicarea partenerilor și prin votul publicului, ne propunem să descoperim și să susținem cele mai promițătoare startup-uri din regiune și să transformăm această gală într-o tradiție anuală care celebrează performanța, inovația și spiritul antreprenorial,” a spus Cristina Țoncu, Director Regional, ROTSA si Programs Partner, Techcelerator.

Listă: Startup-urile nominalizate la Romanian Startup Awards

Best Innovators

Excelență în Inteligență Artificială/ AI Excellence Award:

Cel mai bun Startup din România/ Best Startup in Romania:

easySales

Kinderpedia

Ogre AI

PROCESIO

SOLO

Cel mai bun Startup din Republica Moldova/ Best Startup in Moldova:

Cel mai bun Startup cu Tehnologii cu Dublă Utilizare/ Dual-Use Vanguard:

ATOMAT LAB

KFactory

ORBOTIX INDUSTRIES

SkyHunter

Space Hub

Startup-ul Anului Fondat de o Femeie/ Female-Led Startup of the Year:

APOLLO technologies

Etiq AI

Kinderpedia

Mingle

QuickLegal

Recycllux

Tânărul Antreprenor al Anului/ Young Entrepreneur of the Year:

Securitate cibernetică / Cybersecurity:

Alpha by Zendra

GovernX

MrBenny

scamy.io

Cel mai bun Startup DeepTech/ Best DeepTech Startup:

NostraBiome

Synaptiq Technologies

Origin BCI

RongoDesign

Space Hub

Cel mai Bun Inovator din Fiecare Industrie / Best Innovator per Industry:

Healtech & Longevity Innovator

Synaptiq Technologies SRL

Revelio Medical

Medical Pilot

Parol

Nutribalance HealthTech

Brain Symphony

FinTech & InsurTech Innovator

Fagura

Finergy

PayByFace

SOLO

stock.estate

AgriTech & FoodTech Innovator

Cleantech & Sustainability

Alt.Real

Charge4all

CO2 Angels

Renter

YellowGrid

EdTech Leader

Algolymp

EdNeos

eStudent AI

Kinderpedia

Spark Generation

Youni Choice

Smart Cities & Mobility

Bright Spaces

Charge4all

M.A.R.S.

Renter

VAUNT

Best Performers

Cea mai Rapidă Creștere a Veniturilor/ Best Revenue Growth Performer:

Brizy

easySales

NostraBiome

VoicePatrol

YellowGrid

Cea mai Puternică Prezență Globală/ Best International Expansion Performer:

Brizy

EmailTree AI

Oveit

Salestools

Space Hub

Cea mai Relevantă Finanțare Atrasă/ Best Fundraising Performer: