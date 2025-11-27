Startup-uri românești, premiate la un accelerator de idei de afaceri verzi

Alt.Real și RongoDesign sunt câștigătorii din acest an ai Romania ClimAccelerator - competiție destinată startup-urilor verzi, organizată de Impact Hub Bucharest și partenerul principal Rompetrol, cu sprijinul Climate-KIC și Philip Morris România.

În program au fost selectate 25 de startup-uri, împărțite în două categorii: 10 în Pre-Seed Stage - echipe aflate la început de drum, care au dezvoltat o idee valabilă și 15 în Seed Stage - companii care au deja un prototip.

Startupurile selectate în program la categoria Seed Stage și-au prezentat soluțiile în fața publicului și a actorilor cheie din ecosistem în cadrul Demo Day din 17 noiembrie.

„Credem în potențialul startup-urilor de a genera soluții reale - de la energie regenerabilă și economie circulară, până la noi modele de mobilitate urbană. Prin implicarea în acest program, sprijinim dezvoltarea unei noi generații de antreprenori care construiesc, prin responsabilitate și creativitate, un viitor mai verde”, spune Costinela Drăgan, Sustainability & CSR Director, Rompetrol.

Programul a susținut dezvoltarea startupurilor verzi, care propun soluții inovatoare în domenii precum mobilitatea urbană, energia regenerabilă, agricultura inteligentă pentru climă, orașe sustenabile, economie circulară, reducerea emisiilor industriale, educație ecologică și consum responsabil.

Cine a fost preferatul publicului

În mod excepțional, au fost aleși doi câștigători în loc de unul, deoarece jurații au apreciat atât potențialul business-urilor propuse cât și pitch-urile fondatorilor.

Alt.Real dezvoltă un ecosistem integrat pentru accelerarea tranziției către energia verde, combinând soluții digitale, educație și expertiză tehnică pentru adoptarea sistemelor solare sigure și eficiente în sectorul rezidențial și IMM-uri. Echipa își propune să devină lider în crearea și operarea comunităților energetice descentralizate, unde locuințe, afaceri și instituții produc și schimbă energie regenerabilă local, crescând autoconsumul și eficiența rețelei.

RongoDesign creează materiale sustenabile din miceliu, folosind deșeuri agro-industriale pentru a oferi alternative naturale la plastic și polistiren. Este și câștigătorul competiției Românii sunt Antreprenori 2025.

Publicul a avut posibilitatea să-și aleagă și el business-ul preferat, printr-un chestionar online, iar acesta a fost Verde CBD Pharma. Fondatorul Ciprian Boboia a impresionat audiența cu soluția propusă: panouri prefabricate din cânepă (hempcrete), care pot înlocui cărămida sau BCA-ul, pentru a construi case sustenabile.

„An de an, ClimAccelerator dovedește că inovația climatică capătă tot mai mult forță în România. Ceea ce am văzut la Demo Day ne arată că startupurile locale nu doar că propun soluții sustenabile, ci pot deveni actori relevanți în tranziția către o economie verde”, a spus Oana Craioveanu, CEO & Cofondator Impact Hub Bucharest.



Uniunea Europeană și-a propus să atingă neutralitatea climatică până în 2050. În acest sens, sprijinirea startupurilor care dezvoltă soluții sustenabile și scalabile este esențială. Iar Romania ClimAccelerator este construit ca un program de sprijin pentru viitorul verde al economiei.

130 de startupuri au fost accelerate până acum în cele cinci ediții ale programului, iar finanțările au depășit 600.000 de euro. Totodată, 123 de mentori și experți au ajutat startupurile să își definească cele mai potrivite strategii de dezvoltare.