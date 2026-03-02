Bolt răspunde șoferilor nemulțumiți: „Activitatea este voluntară, iar anulările nu pot fi utilizate abuziv”

Platforma de transport alternativ Bolt respinge acuzațiile formulate de Asociația Șoferilor Autonomi, potrivit cărora mecanismul „ratei de acceptare” ar funcționa ca un instrument de presiune economică asupra șoferilor.

Într-un punct de vedere transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, compania susține că activitatea pe platformă este „strict voluntară” și că șoferii sunt parteneri independenți, nu angajați.

„Șoferii care utilizează platforma Bolt sunt partenerii noștri, iar colaborarea se bazează pe alegerea liberă a fiecăruia de a folosi soluția digitală pentru a-și desfășura activitatea în mod independent”, arată compania, subliniind că opiniile și preocupările acestora sunt luate în considerare.

„Nu este un mecanism punitiv”

Reacția vine după ce asociația a susținut că o rată scăzută de acceptare poate duce la limitarea accesului la comenzi sau chiar la dezactivarea contului, ceea ce, în practică, ar transforma libertatea șoferilor într-una „doar teoretică”.

Bolt respinge această interpretare și afirmă că indicatorii operaționali, inclusiv rata de acceptare, nu au rol sancționator.

Potrivit companiei estoniene, aceste instrumente sunt necesare pentru a menține echilibrul între cerere și ofertă și pentru a proteja experiența pasagerilor, în contextul obligațiilor legale privind protecția consumatorului.

„Măsurile implementate pe platformă nu au scop punitiv și nu sunt menite să limiteze libertatea șoferilor parteneri, ci să asigure un cadru echitabil și funcțional pentru toți utilizatorii”, transmite Bolt.

Anularea curselor: permisă, dar nu „abuzivă”

Compania admite că șoferii pot refuza sau anula curse și că sunt chiar încurajați să facă acest lucru atunci când situația o impune ori când legea o cere.

Totuși, reprezentanții platformei atrag atenția că anulările repetate pot afecta atât pasagerii, cât și funcționarea sistemului.

„Opțiunea de anulare nu poate fi utilizată abuziv. Anulările frecvente generează inconveniente pentru pasageri și pot afecta echilibrul platformei”, precizează compania.

Dezactivările, doar în cazuri repetate

În ceea ce privește temerea legată de pierderea contului, Bolt afirmă că indicatorii operaționali nu conduc automat la dezactivări permanente.

„Măsuri mai ferme apar doar în situații repetate și semnificative de neconformitate”, susține compania, argumentând că astfel de intervenții sunt necesare pentru a proteja funcționarea platformei și interesele tuturor părților implicate.

Libertatea contractuală, invocată de companie

Prin răspunsul transmis, Bolt reiterează ideea că modelul său este unul de parteneriat comercial, în care șoferii aleg când și cum să lucreze, iar compania își rezervă dreptul de a stabili criterii operaționale pentru a asigura calitatea serviciului.

Reprezentanții platformei spun că rămân deschiși dialogului cu partenerii, dar susțin că regulile interne au rolul de a menține funcționalitatea și credibilitatea serviciului într-o piață competitivă.

























