Nouă finanțare de la investitori români și străini pentru startup-ul Fagura, care vrea să atragă până la 3 milioane EUR

Startup-ul financiar (FinTech) Fagura, lansat de antreprenorul moldovean Tudor Darie, a obținut o nouă finanțare, de la investitorii din comunitatea românească Bravva Angels, adăugându-se unei runde de investiții mai ample, cu obiectivul de a ajunge până la 3 milioane EUR în total, potrivit unui comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Investitorii din comunitatea Bravva Angels s-au alăturat astfel grupului de investitori care susțin Fagura, un ecosistem financiar digital.

Investiția Bravva a fost finalizată printr-o tranzacție sindicalizată prin platforma românească de crowdfunding SeedBlink și se adaugă unei runde convertibile mai ample de 1,5 milioane de euro, strânse în ultimul an de la un grup de investitori providențiali.

Runda convertibilă include investitori precum uVentures (un fond de risc cu sediul în SUA, activ în Ucraina și Moldova), Mozaic, Seedrs, iTicket, precum și investitori individuali, printre care Andreea Pipernea și Liviu Munteanu, alături de alți antreprenori și investitori experimentați.

Se așteaptă ca runda convertibilă să se transforme într-o rundă de equity, pe care Fagura intenționează să o încheie până la sfârșitul anului 2026. Prin această rundă, compania își propune să atragă încă 1,5 milioane de euro, aducând dimensiunea totală a rundei la 3 milioane de euro.

Noul capital va sprijini dezvoltarea în continuare a platformei Fagura, inclusiv noi instrumente bazate pe inteligență artificială pentru luarea deciziilor financiare, extinderea pe noi piețe europene și îmbunătățirea experienței atât pentru investitori, cât și pentru antreprenori.

Fagura permite persoanelor fizice să investească în împrumuturi acordate întreprinderilor mici, antreprenorilor și liber-profesioniștilor, ajutându-i să acceseze capital inteligent prin intermediul unei platforme complet digitale.

Platforma își propune să construiască „o nouă abordare a finanțării timpurii prin reinventarea modelului tradițional cei 3F: Prieteni, Familie și Fagura, făcând posibil ca o comunitate mai largă de investitori să sprijine antreprenorii”. Fagura face referire la finanțarea „clasică” de start în afaceri 3F - family, friends, fools (familie, prieteni, fraieri).

Firma operează în prezent în Uniunea Europeană și Republica Moldova și intenționează să se extindă pe noi piețe europene în următorii ani.

„Suntem încântați să vedem un sprijin puternic din partea investitorilor care cred în misiunea noastră de a face finanțarea mai accesibilă pentru antreprenori”, a declarat Tudor Darie, CEO al Fagura. „Următoarea fază de finanțare ne va ajuta să creștem mai rapid, să ne îmbunătățim tehnologia și să ne extindem pe noi piețe europene. În prezent, suntem în discuții cu investitori care doresc să sprijine următoarea etapă a creșterii Fagura.”