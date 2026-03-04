Antreprenori români loviți de pachetul de relansare economică al Guvernului Bolojan: Firmele pierd bani din proiecte europene, din cauza creșterii pragului la mijloacele fixe din 2026

Creșterea pragului de intrare a mijloacelor fixe pentru firme, pe care Guvernul Bolojan a gândit-o ca măsură benefică antreprenorilor, în cadrul pachetului de relansare economică, se dovedește a fi nocivă pentru firmele micro, mici și mijlocii care au depus proiecte pentru accesarea fondurilor europene, prin diverse programe, inclusiv noul Startup Nation.

Vorbim despre Ordonanța de urgență 8/2026 – pachetul de „relansare economică și creșterea investițiilor productive și a competitivității” – publicată în Monitorul Oficial pe 25 februarie 2026.

Articolul 7 al OUG 8/2026 crește valoarea de intrare a mijloacelor fixe, de la 2.500 lei la 5.000 lei, în scopul recuperării prin amortizare.

Astfel, acum, mijlocul fix amortizabil este o imobilizare corporală care îndeplinește următoarele condiții, conform Codului fiscal (art. 28, alin 2):

a) este deținut și utilizat în producția, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terților sau în scopuri administrative;

b) la data intrării în patrimoniul contribuabilului, are o valoare fiscală egală sau mai mare decât suma de 5.000 lei;

c) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.

În general, pentru firmele din România, măsura ar trebui să fie una benefică, pentru că acum și bunurile cu valori între 2.500 lei și 5.000 lei vor putea fi trecute ca bunuri de inventar. Spre deosebire de mijloacele fixe, obiectele de inventar au avantajul că pot fi recunoscute drept cheltuieli deductibile ale firmei integral în anul achiziției. Așadar, bunurile de până la 5.000 lei pot fi deduse mai repede și scad astfel și costurile administrative din firmă.

Dar sunt și antreprenori care au de suferit ca urmare a acestei „facilități fiscale” decise de Guvernul Bolojan: firmele care și-au făcut proiecte pentru accesarea de fonduri europene și sunt acum în anumite stadii ale acestui proces pot pierde bani serioși din fondurile nerambursabile bugetate și vor trebui să suporte anumite cheltuieli din banii proprii.

Antreprenori din comunitatea noastră au început să sesizeze redacției StartupCafe.ro că au deja probleme în proiectele europene, după ce OUG 8/2026 s-a publicat în Monitorul Oficial.

Noul prag de 5.000 lei pentru activele fixe lovește o serie de antreprenori IMM cu proiecte depuse sau pregătite pentru finanțare în programele regionale, în vestitul Startup Nation (ediția 2024, care este în implementare la Ministerul Economiei) sau în Programul de Tranziție Justă, susținut prin celebrul Green Deal al Uniunii Europene. Vorbim în principal de fonduri europene din Politica de Coeziune a UE, destinate microîntreprinderilor și firmelor mici și mijlocii sau antreprenorilor începători.

În cadrul diverselor linii de finanțare, sunt prevăzute achiziții de mijloace fixe (ca și condiție pentru cheltuielile eligibile). Oamenii au plătit consultanță, au făcut proiecte și le-au depus cu bugetări în baza vechiului prag, de 2.500 de lei, pentru mijloace fixe. Din moment ce pragul s-a mărit brusc la 5.000 de lei, acești antreprenori se trezesc acum că acele bunuri nu mai îndeplinesc condițiile de eligibilitate și trebuie suportate din resurse proprii, drept cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor.

Vorbim de sume care pot ajunge și la zeci de mii de euro, poate și 100.000 de euro într-un proiect, cum sunt cele depuse de microîntreprinderi în cadrul programelor regionale sau la Tranziție Justă. Domeniile de business pot fi dintre cele mai diverse, dar cele mai afectate par a fi cele din sectorul hotelier și al cazărilor. În aceste proiecte apar, de regulă, achiziții de piese de mobilier, electrocasnice, televizoare cu valori individuale între 2.500 și 5.000 lei fiecare, care erau prevăzute inițial ca mijloace fixe și care acum sunt considerate bunuri de inventar și, prin urmare, trec la cheltuieli neeligibile în cadrul finanțărilor europene. Tot în aceste limite de preț pot intra, în diverse proiecte, și achiziții de telefoane sau laptopuri, de exemplu.

Cele 3 situații în care proiectele pe fonduri europene sunt afectate de noul prag la mijloacele fixe

Potrivit informațiilor culese de StartupCafe.ro din cadrul comunității noastre antreprenoriale, se disting 3 tipologii de firme afectate de creșterea pragului la mijloacele fixe:

Firme care au proiecte în implementare, cu bugete aprobate. Acestea riscă să ajungă la decontare cu bunurile unitare cu valori între 2.500 și 5.000 lei și să nu le fie decontate drept cheltuieli eligibile. Firme cu proiecte aflate încă în evaluare (la autoritatea de management), cu bugetul construit pe vechiul prag de 2.500 lei pentru activele fixe. În aceste cazuri, beneficiarii au început deja să primească de la autorități (de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sau de la agențiile de dezvoltare regională) clarificări pe proiecte, în care oamenilor li se cere să facă modificări și să treacă bunurile cu valori de 2.500–5.000 lei la cheltuieli neeligibile, pentru că nu mai sunt socotite mijloace fixe. Proiecte care acum sunt în proces de a fi scrise. Aici vorbim despre antreprenori care au plătit servicii de consultanță, iar consultanții s-au apucat să le facă proiecte. Numai că acum, din moment ce nu mai pot încadra la cheltuieli eligibile anumite bunuri la care s-au gândit inițial antreprenorii, trebuie rescris tot ce s-a discutat până acum între antreprenor și consultant și poate nici nu mai este oportun un anumit proiect.

Cei care au făcut deja achiziții în proiectele europene NU au probleme legate de majorarea pragului pentru mijloacele fixe. În OUG 8/2026, Guvernul a prevăzut și măsuri tranzitorii: valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu valoarea fiscală de intrare cuprinsă între 2.500 lei și 5.000 lei, existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie 2025/ultima zi a anului fiscal modificat care se încheie în anul 2026, se recuperează pe durata normală de utilizare rămasă.

„Revizuiți, în consecință, bugetul cererii de finanțare!”

Sunt cazuri și cazuri. În categoria a doua, cea a proiectelor aflate în evaluare, StartupCafe a intrat în posesia unei solicitări de clarificare primite de un beneficiar din programele regionale, prin sistemul MySMIS 2021, al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Omului i se spune că „este necesară încadrarea în categoria cheltuielilor neeligibile a achizițiilor de active ce se încadrează sub noul prag de mijloc fix”, „ca urmare a intrării în vigoare a OUG 8/24.02.2026, prin care s-a majorat pragul aferent dotărilor care intră în categoria mijloacelor fixe – valoare egală/mai mare de 5.000 lei”.

„Revizuiți, în consecință, bugetul cererii de finanțare!” – i se comunică antreprenorului.

De asemenea, firma beneficiară/antreprenorul are la dispoziție un termen de transmitere a răspunsului de clarificare, iar „în caz contrar, evaluarea va continua pe baza datelor transmise până la acest moment”. Oamenii pot cere prelungirea termenului de clarificare cu încă 3 zile.

Peste 3.300 de firme au aplicat la fondurile de câte 50.000 EUR promise în programul Startup Nation

Altă situație este la programul Startup Nation 2024-2026. Acest program este finanțat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), cu fonduri europene, prin Programul Educație și Ocupare (PEO), susținut la rândul său prin Fondul Social European Plus, parte a Politicii de Coeziune a UE. Ministerul Economiei este cel care îl implementează. Valoarea totală a programului este proiectată la 446 milioane EUR, din fonduri europene și de la bugetul de stat.

În programul Startup Nation 2024, aflat în implementare, acum, la Ministerul Economiei, s-au înscris (în prima sesiune) 25.594 de persoane fizice care vor să devină antreprenori. În faza a doua – sesiunea dedicată persoanelor juridice – firmele nou-înființate de antreprenorii aspiranți au depus 3.331 de cereri de finanțare, pentru a obține granturile de câte 250.000 de lei, pentru a face investiții. Dintre acești aplicanți, 3.190 de firme s-au înscris la finanțare înainte de publicarea OUG 8/2026 în Monitorul Oficial.

StartupCafe a întrebat deja Ministerul Economiei, printr-o adresă oficială, în ce măsură sunt afectate de majorarea pragului la mijloacele fixe firmele care au apucat să depună proiectele la Startup Nation. Vom publica informațiile imediat ce le vom primi de la Ministerul Economiei.

Între timp, antreprenorii afectați deja de modificarea condițiilor pentru mijloacele fixe, în cadrul proiectelor pe fonduri europene, reclamă lipsa de comunicare între Ministerul Finanțelor, care a inițiat majorarea pragului pentru active fixe, și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care gestionează finanțările de la UE.

Printr-o corelare între ministere, o soluție convenabilă pentru antreprenori ar fi ca MIPE să modifice ghidurile solicitanților de finanțări europene, astfel încât să permită eligibilitatea achizițiilor de la pragul vechi, de 2.500 lei în sus.