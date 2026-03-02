Listă: Startup-urile românești și europene care-și vor prezenta ideile de afaceri la Milano

11 startup-uri românești și europene au fost selectate în cohorta Rubik Garage axată pe soluții de sănătate, iar acestea își vor pitch-ui ideile în cadrul Demo Day, care se va desfășura la Milano, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Rubik Hub anunță evenimentul Demo Day, care va avea loc la Milano, în data de 4 martie 2026, și marchează finalul ediției 8, care a început în noiembrie 2025 și s-a concentrat pe susținerea fondatorilor ce dezvoltă soluții tehnologice în domeniul sănătății.

Startup-urile care vor prezenta în cadrul evenimentului sunt:

AnimaFelix.com (România) – Face sprijinul emoțional mai accesibil, prin programe de sănătate mentală bazate pe inteligență artificială;

Argus AI (Moldova) – Integrează AI și realitatea mixtă (MR) în chirurgie, oferind instrumente avansate de vizualizare în timp real pentru reducerea erorilor și optimizarea procedurilor;

BariMetriq (Moldova) – Platformă de inteligență clinică bazată pe AI pentru monitorizarea personalizată a pacienților bariatrici și cu tratament GLP-1;

Cortiscope AI (România) – Soluție AI pentru segmentare 3D tumorală pe hardware standard, accelerând cercetarea imagistică și reducând riscurile studiilor clinice;

CuraMe (Italia) – Conectează digital pacienți, medici și farmacii într-o platformă unificată ce simplifică accesul la servicii medicale;

Lumnora (Italia) – Citometru în flux bazat pe AI pentru caracterizarea rapidă și precisă a veziculelor extracelulare, pentru medicină de precizie și cercetare avansată;

Medical Pilot (România) – Conectează medicii și pacienții, simplifică accesul la informații medicale esențiale și optimizează modul în care sunt gestionate programările, rapoartele medicale și comunicarea medic-pacient la distanță;

Selftalk (Moldova) – Platformă de dezvoltare personală bazată pe auto-reflecție și auto-terapie, susținută de AI, care îmbunătățește performanța echipelor și reducerea stresului organizațional;

SkyEU (Italia) – Dezvoltă drone eVTOL care livrează ajutor medical în 5 minute pe o rază de 15 km, crescând rata de supraviețuire de la 8% la 70%;

Tricomela (Italia) – Linie dermatocosmetică pentru îmbunătățirea sănătății părului pentru persoanele în vârstă;

– Linie dermatocosmetică pentru îmbunătățirea sănătății părului pentru persoanele în vârstă; ViaCommuna (Elveția) – Asistent digital pentru recuperarea post-AVC, cu protocoale personalizate, monitorizare a progresului și sprijin pentru familie.

Acestea își vor prezenta soluțiile în fața unui juriu internațional format din: Salvatore Sava (Startup Investment Manager A4I), Flaminia Feleppa (Dealflow Analyst la Scientifica), Bogdan Micu (CEO Alpin Holding), Massimiliano Squillace (Fondator Contents) și Christian Kumar (Investitor în MedTech).

Sesiunea de pitch va fi urmată de evaluarea juriului, concluziile finale ale ediției și de un moment dedicat networking-ului, oferind participanților oportunitatea de a interacționa direct cu fondatorii, investitorii și experții prezenți.

Evenimentul va aduce împreună un public format din fonduri de investiții și investitori, experți clinici și lideri din sănătate, parteneri corporate, fondatori și actori relevanți din ecosistemul tech european. Evenimentul se anunță sold-out, toate locurile fiind deja rezervate.

Cohorta a inclus 41 de startup-uri, dar 11 au fost selectate pentru a-și prezenta soluțiile în fața juriului și a publicului. În schimb, mai multe echipe vor fi prezente în Startup Alley, spațiul expozițional unde publicul va putea cunoaște direct fondatorii și descoperi soluțiile lor.

Partenerii acestei ediții a acceleratorului sunt IMAGO-MOL Cluster, INNOVATE-EU, Clusters4Health și Orange Fab. În plus, Demo Day-ul este sprijinit și de către Sellalb, HubSpot, Bio4Dreams și InnovUp.

Anul acesta, Rubik Hub a fost selectat pentru a doua oară în topul celor mai bune acceleratoare din Europa, realizat de Financial Times, în parteneriat cu Statista și Sifted.

Mai mult, hubul a fost desemnat recent „Cel mai bun spațiu de coworking din Europa de Est” de către Global Startup Awards.

Din 2017, Rubik Hub, parte din ADR Nord-Est, a sprijinit peste 400 de startupuri tech din Europa, oferindu-le acces la know-how strategic, mentori de top, investitori relevanți și o comunitate solidă de peste 300 de experți din România și din străinătate. În total, startup-urile din portofoliul Rubik Hub au atras investiții de peste 75 milioane EUR.