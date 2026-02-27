Controale ANAF 2026: „Antreprenorii să nu mai scoată bani din firmă fără justificare”. Ce mai recomandă un consultant fiscal

Antreprenorii din România trebuie să-și gestioneze cu mai multă prudență afacerile în 2026, pe fondul schimbărilor fiscale recente și al controalelor tot mai riguroase ale ANAF. În acest context, un consultant fiscal a explicat, pentru StartupCafe.ro, care sunt pașii esențiali pe care firmele ar trebui să îi urmeze pentru a evita riscurile și pentru a rămâne în zona de conformitate.

„Să zicem că avem un antreprenor care are deja o companie. Aș spune să fie atent să nu mai scoată bani din firmă fără justificare, pentru că o să cădem foarte ușor într-un activ net contabil sub 50% din capitalul social și asta din cauză că majoritatea companiilor care există în România au un capital social probabil de 200 de lei”, a spus Gianina Crăciun, fondatoarea Supertree și consultant fiscal și de business (Adeco Advisory).

Consultantul fiscal atrage atenția că, în 2026, disciplina financiară este tot mai importantă pentru firme. Antreprenorii ar trebui să își actualizeze capitalul social la nivelul minim de 500 de lei și să fie extrem de atenți la retragerile de bani din companie.

„Trebuie să actualizăm capitalul social și să-l urcăm la 500 de lei, capital minim, și să fim foarte atenți la toate retragerile care se fac. În continuare, sunt permise retragerea de dividende cu situații financiare interimare, dar să fim foarte atenți să nu cădem la un activ net sub 50%. Acum, bineînțeles, contabilul nu o să te lasă să faci lucrurile acestea, dar cum se întâmplă în practică? Se întâmplă că oamenii, pur și simplu, intră în contul societății și fac un transfer de bani în contul lor și zic: OK, o să vadă contabilul ce face luna viitoare, dar luna viitoare ar putea să fie foarte târziu”, a declarat Gianina Crăciun.

„(n.r. Din perspectiva controalelor fiscale), aș spune că primul lucru, cel mai important, este să nu mai scoată bani din firmă fără să facă deja situația financiară interimară, să actualizeze capitalul social și, al treilea lucru, dintr-o perspectivă tot financiară și legislativă, aș merge inclusiv pe situația în care să caute soluțiile acestea de bani pe care pot să-i primească de la stat în cazul în care nu scot profitul din firmă, adică prin faptul că plătesc mai puține taxe”, a punctat consultantul fiscal.

Printre altele, ea mai punctat că antreprenorii ar trebui să acorde atenție și aspectelor administrative ale firmei, inclusiv actualizării codurilor CAEN.

„Societățile trebuie să-și actualizeze codurile CAEN, sunt anumite proceduri la Registrul Comerțului de care să aibă grijă. Să discute cu contabilul, să apeleze la consultanți, să se educe în direcția asta și să-și dorească să crească. Să privim compania nu ca pe un instrument din care ne scoatem banii, ci ca un lucru care creează valoare”, a spus Gianina Crăciun.

În plus, în 2026, antreprenorii ar trebui să privească firma și din perspectiva oportunităților de finanțare, nu doar a obligațiilor fiscale, spune consultantul fiscal.

„Un alt lucru la fel important, care nu are neapărat legătură cu fiscalitatea, să caute finanțare. Ne dorim un administrator antreprenor educat și atunci să caute, pentru că sunt foarte multe soluții de finanțare, foarte multe surse de finanțare. Chiar recent, la noi în spațiu, a venit cineva care are o platformă de crowdfunding și oferă companiilor care se înregistrează pe platformă până la 7.500 de euro. Sunt bani pe care o firmă îi poate obține relativ ușor, în cazul în care compania este eligibilă. Și atunci, ca să poți să ai oportunitățile astea, să poți să iei bani repede, oricând, tu trebuie să ai grijă la compania ta să rămână pe profit, să nu aibă distribuiri ilegale”, a mai explicat Gianina Crăciun.

Consultantul a atras atenția și asupra digitalizării proceselor fiscale, care a schimbat modul în care se desfășoară controalele ANAF. Prin e-Factura și SAF-T Fiscul are acces la o imagine mult mai clară asupra activității firmelor, ceea ce înseamnă că eventualele neclarități trebuie evitate încă din momentul în care sunt generate documentele. Facturile ar trebui să fie emise și înregistrate corect în SPV, stocurile să fie evidențiate exact, iar cheltuielile să fie încadrate în categoria celor deductibile.

Totodată, antreprenorii ar trebui să aibă grijă „să nu facă restituiri către asociații fără să fie gândite, calculate”, și mai nou, să fie atenți la „indicatorul de activ net contabil, pe care probabil că o să-l vizeze ANAF, pentru că amenzile sunt mari”, a spus Gianina Crăciun.

