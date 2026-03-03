S-au deschis înscrierile la Investment School, proiect derulat de VIP România pentru tinerii pasionați de investiții și economie

Comunitatea Econosofia, parte din ONG-ul studențesc VIP Romania (Voluntari pentru Idei și Proiecte), lansează Investment School, ediția cu numărul 24, un proiect educațional dedicat tinerilor pasionați de investiții, piețe de capital și economie, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI.

Programul este structurat pe 3 niveluri progresive: Beginners, Advanced și IS Pro; conceput pentru a acoperi întregul parcurs de formare, de la fundamentele investițiilor până la o etapă competițională inspirată din formatul CFA Research Challenge.

Nivel: Beginners

Perioada: 16 - 20 Martie 2026

Locație: Camera de Comerț și industrie București (CCIB)

Nivel: Advanced

Perioada: 23 - 27 Martie 2026

Locație: Arenele BNR

Nivel: IS Pro

Perioada: 30 Martie - 8 Aprilie 2026

Locație: TBA (va fi anunțată ulterior)

Ajuns la ediția cu numărul 24, Investment School este unul dintre cele mai longevive proiecte educaționale dedicate investițiilor organizate de studenți în România. Programul este conceput pentru a oferi participanților o înțelegere aplicată a piețelor financiare și a mecanismelor investiționale, spun organizatorii.

Ediția 2026 va include:

conferințe tematice dedicate piețelor de capital și instrumentelor financiare;

dedicate piețelor de capital și instrumentelor financiare; training-uri aplicate susținute de specialiști din domeniu;

susținute de specialiști din domeniu; workshop-uri interactive coordonate de profesioniști din industrie;

coordonate de profesioniști din industrie; studii de caz și exemple concrete din piața reală;

concrete din piața reală; oportunități de networking cu tineri interesați de domeniul economic și financiar.

Ediția de anul acesta introduce Investment Arena, o componentă gamificată care recompensează implicarea activă a participanților. Prin acumularea de puncte în cadrul conferințelor, aceștia pot accesa diverse premii, transformând experiența educațională într-un cadru interactiv și competitiv.

Investment School 2026 este dedicat:

studenților interesați de investiții și economie;

interesați de investiții și economie; tinerilor pasionați de piețele de capital;

pasionați de piețele de capital; celor care își doresc o bază solidă de educație financiară ;

; viitorilor profesioniști din domeniul economic și financiar.

De ce este important acest proiect?

Într-un context economic caracterizat de volatilitate și transformări rapide, educația financiară devine un pilon esențial pentru dezvoltarea profesională a tinerilor. Prin cele 24 de ediții organizate până în prezent, Investment School a contribuit la formarea unei comunități active de tineri interesați de investiții și economie.

Noua ediție pune accent pe învățarea practică, prin interacțiunea directă cu specialiști din domeniu și prin abordarea unor situații reale din piață.

La conferința de promovare din 25 februarie au participat 150 de oameni, iar printre invitați s-au numărat și Ömer Tetik, CEO Banca Transilvania, și Radu Hanga, președintele Bursei de Valori București.