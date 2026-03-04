Se lansează o rețea pan-europeană de investitori privați pentru tehnologii de apărare, din care face parte și TechAngels România

Prima rețea pan-europeană de investitori de tip Business Angels dedicată investițiilor în tehnologii de apărare și securitate, Defence Angels European Network (DAEN), și-a lansat oficial operațiunile la Bruxelles, reunind investitori din 16 țări, printre care și din România, rețeaua TechAngels fiind parte din structura de conducere, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

DAEN este prima structură europeană dedicată exclusiv investițiilor early-stage în tehnologii de apărare și dual-use și urmărește dezvoltarea unei infrastructuri paneuropene de capital pentru tehnologii strategice, facilitând co-investiții transfrontaliere și accesul startup-urilor la expertiză și parteneriate internaționale. Rețeaua este susținută de Business Angels Europe (BAE), European Business Angel Network (EBAN), Bpifrance și Defence Angels.

„Prin consolidarea cooperării transfrontaliere între investitori, DAEN își propune să devină platforma de referință pentru Business Angels care investesc în capabilitățile strategice ale Europei”, a declarat Guy Gourevitch, Președinte DAEN.

România este reprezentată în Board prin Vasile Țiple, membru al Board-ului TechAngels, cea mai mare comunitate de business angels din România. Participarea în această structură permite investitorilor români acces la sindicate internaționale și dealflow european specializat în defence și dual-use.

„Prin implicarea TechAngels în cadrul DAEN, comunitatea românească de investitori privați se conectează direct la infrastructura paneuropeană de capital dedicată tehnologiilor de apărare și securitate. Prezența în Board ne permite să contribuim activ la dezvoltarea mecanismelor de co-investiții transfrontaliere și să facilităm accesul startup-urilor românești la capital specializat”, a spus Vasile Țiple, membru Board DAEN & membru Board TechAngels.

Pentru startup-urile românești, integrarea într-o rețea europeană coordonată poate accelera scalarea și accesul la finanțare într-un sector cu reglementări specifice și cerințe ridicate de conformitate.

„Participarea în DAEN reflectă evoluția naturală a ecosistemului românesc de angel investing către zone strategice de inovație. Credem că România are potențial real în tehnologii dual-use, iar conectarea la un cadru european coordonat accelerează atât investițiile, cât și maturizarea acestui segment”, a declarat Marius Istrate, Președinte TechAngels.

DAEN își propune să susțină peste 100 startup-uri până în 2030, printr-o comunitate de peste 1.000 de Business Angels din întreaga Europă. În perioada următoare, DAEN va începe recrutarea de Business Angels la nivel european și va deschide oficial procesul de selecție a startup-urilor pentru primele investiții coordonate transfrontalier.