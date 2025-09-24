Idei de afaceri din România și din Moldova, câștigătoare ale acceleratorului Rubik Scale

Trei startup-uri din România și Republica Moldova au câștigat acceleratorul Rubik Scale, destinat fondatorilor de afaceri care vor să-și crească și să-și scaleze business-urile pe piețele vestice, în special Marea Britanie și SUA, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

În cadrul Demo Day, organizat la sediul UiPath din Londra, au fost premiate trei startup-uri din cohorta actuală a Rubik Scale to Western Markets:

Premiul juriului: Licenseware (România) – soluție de creare de aplicații pentru gestionarea licențelor software;

Premiul publicului: Sales Partner (România) – platformă bazată pe inteligență artificială și API, care automatizează și optimizează procesele de vânzări și servicii pentru dealerii auto;

Investiție din partea Fortech Investments: Finergy (Republica Moldova) – firma ajută băncile să ofere servicii de plată instantanee pentru clienții lor.

„Fortech Investments a identificat cea mai potrivită companie pentru portofoliul său din cadrul programului. Aceasta este reprezentată de Finergy, un startup fintech ce a atins deja un grad ridicat de colaborare cu bănci locale și internaționale. Echipa a impresionat prin rapiditatea de intrare în piață și perspectivele de creștere. Odată cu această recunoaștere, începe un proces de evaluare mai amănunțit, efectuat de echipa Fortech Investments în colaborare cu fondatorii Finergy, la finalul căruia există perspectiva unei investiții între €150.000 și €400.000”, spune Valentin Filip, Managing Partner la Fortech Investments.

Alte trei echipe au susținut pitch-urile în cadrul Demo Day-ului de la Londra: Storied Data (Bulgaria), PROCESIO și Apollo Technologies.

Evenimentul Demo Day a reunit fondatori de startup-uri, reprezentații ai mai multor corporații, investitori, dar și reprezentați ai partenerilor strategici din program, printre care Department for Business and Trade, 20VC, UiPath, Crew Capital, Fortech Investments, AmCham România și Ambasada României în UK.

În cadrul programului de accelerare Rubik Scale, fondatorii de startup au beneficiat de 33 de workshopuri susținute de mentori, peste 70 de introduceri și conexiuni cu investitori și parteneri strategici și mai mult de 100 de ore de mentorat 1:1, multiple sesiuni cu echipa programului și un bootcamp la sediul Rubik Hub din Piatra Neamț.

Programul s-a încheiat cu o delegație de afaceri în Londra, care a cuprins vizite oficiale, workshop-uri la diferite companii și, în cele din urmă, Demo Day-ul.

Rubik Hub, parte a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, spune că a sprijinit peste 300 de fondatori de startup-uri în cadrul programelor oferite, cu ajutorul unei comunități de peste 250 de mentori, investitori și fondatori.