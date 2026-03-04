Un startup românesc oferă simulări gratuite pentru examenul de Evaluare Națională

Platforma educațională românească Educato, lansată de un tânăr antreprenor care a luat o finanțare de 500.000 dolari de la Y Combinator, oferă 2 simulări gratuite pentru examenul de Evaluare Națională în data de 14 martie, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Părinții sau elevii trebuie să aibă un cont pe platformă înainte de data de 14 martie.

Deși rezultatele Evaluării Naționale 2025 arată, la prima vedere, o evoluție mai bună la nivelul mediilor de promovare, datele indică în continuare un semnal de alarmă: performanța de vârf rămâne în scădere accentuată.

Doar 85 de elevi au obținut media generală 10, sub toate nivelurile înregistrate în perioada 2020-2023, ceea ce arată o restrângere clară a excelenței școlare. În plus, diferențele dintre discipline rămân semnificative: la Limba și literatura română, 86,5% dintre elevi au obținut note de cel puțin 5, în timp ce la Matematică procentul a fost de doar 76,3%, semn că dificultățile de fond persistă exact în zona care influențează decisiv rezultatul final.

În acest context, platforma oferă un ajutor concret atât pentru părinți, cât și pentru copii și funcționează ca un „meditator digital”, cu un ecosistem complet de învățare: teste de tip simulare, explicații pas cu pas și teorie structurată, fiind o alternativă accesibilă la meditațiile tradiționale, spune firma.

Platforma reproduce condițiile oficiale: aceeași structură a subiectelor, același timp de lucru și o experiență de examinare comparabilă cu cea din sala de clasă, oferind elevilor oportunitatea de a testa nu doar cunoștințele, ci și capacitatea de gestionare a timpului și a presiunii.

Prin utilizarea unor modele statistice antrenate pe date reale din sesiuni anterioare, platforma indică un scor predictiv cu un grad ridicat de acuratețe (peste 90%).

Elevii primesc o analiză detaliată pe competențe și tipuri de itemi, cu identificarea punctelor vulnerabile și recomandări de consolidare.

Dezvoltată de o echipă de olimpici internaționali, Educato analizează toate variantele oficiale de subiecte de la Evaluarea Națională și calculează relevanța fiecărui subiect în funcție de frecvența apariției și de punctajul asociat.

Pe baza activității elevului în platformă și a progresului înregistrat în fiecare capitol, platforma estimează nivelul actual de pregătire și nota pe care elevul ar putea să o obțină dacă ar susține examenul în acel moment. Astfel, procesul de învățare este ghidat de date concrete, nu de presupuneri.

Despre Educato am mai scris pe StartupCafe.ro în 2024, când fondatorul Codruț Lemeni, un tânăr de 24 de ani, a obținut finanțare din partea Y Combinator, un program prestigios din Silicon Valley care a lansat giganți tehnologici precum Airbnb, Reddit și Dropbox.

În 2020, Codruț a lansat împreună cu Mihai Pîrvuleț, pe care l-a cunoscut în liceu, la un concurs de robotică, „VreauLa”, o platformă pentru elevii care vor să se pregătească pentru admiterea la facultate. Cei doi au acordat și un interviu pentru StartupCafe.ro în 2021.

Educato a crescut rapid, depășind pragul de 100.000 utilizatori și extinzându-și constant portofoliul de produse și impactul. Firma spune că în luna ianuarie, aproape 10.000 de elevi și studenți au petrecut peste 43.000 de ore pregătindu-se pentru examene pe platformă.