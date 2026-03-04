Bonificația de 3% pentru persoane fizice: Condițiile în care poate fi acordată (ANAF)

ANAF a transmis acum și o informare privind bonificația de 3% pentru impozitul pe venit datorat de persoanele fizice și condițiile în care poate fi acordată.

Amintim că OUG nr. 8/2026 - Pachetul de relansare economică a stabilit acordarea unei bonificații de 3% pentru conformare. Astfel, persoanele fizice (prin Declarația Unică) primesc o reducere de 3% din impozitul datorat pe anul 2025, dacă își achită obligațiile la timp, până la data 15 aprilie 2026.

Astfel, Administrația Județeană a Finanțelor (AJF) Călărași informează contribuabilii persoane fizice că beneficiază de o bonificație de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2025, pentru care există obligația depunerii declarației prevăzute la art.122 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, în vederea stabilirii impozitului pe venit, pentru următoarele categorii de venit:

a) activităţi independente;

b) drepturi de proprietate intelectuală;

c) cedarea folosinței bunurilor;

d) investiţii;

e) activități agricole, silvicultură și piscicultură;

f) alte surse.

Bonificația de 3% pentru persoanele fizice: Ce condiții trebuie îndeplinite

Bonificaţia de 3% se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale şi contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate pentru veniturile realizate în anul 2025, inclusiv contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit art.180 alin. (2) din Legea nr.227/2015 pentru anul 2025, se sting prin plată și/sau compensare, integral până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv;

b) declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art.122 din Legea nr.227/2015, se depune până la 15 aprilie 2026 inclusiv.

Bonificația se determină de contribuabil şi se evidenţiază în mod distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, sub rezerva verificării ulterioare. Impozitul pe venit de plată se determină prin diminuarea acestuia cu valoarea bonificației.

Contribuabilii care au depus Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate în anul 2025, fără acordarea bonificației, pot beneficia de aceasta prin depunerea unei declarații rectificative până la data de 15 aprilie 2026.

În cazul în care plata impozitului pe venit datorat pentru anul 2025 a fost efectuată până la intrarea în vigoare a OUG nr. 8/2026 sau ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 aprilie 2026 inclusiv, aceasta se ia în considerare pentru acordarea bonificației în condițiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

Declarația Unică 2026: ANAF a pus bifa pe formularul electronic 212, pentru bonificația de 3% din impozit

ANAF a introdus, marți, în formularul 212, bifa prin care pot beneficia de bonificația de 3% din impozit românii care au avut venituri ca PFA, activități independente, chirii, crypto și alte astfel de venituri pe cont propriu.

Pe site-ul ANAF este disponibil formularul 212-Declarația Unică 2026, în format electronic, pentru completare direct în browser, prin care utilizatorul poate genera declarația.

În partea din stânga a formularului a apărut bifa care permite accesarea bonificației de 3% pentru românii care au avut venituri ca PFA, activități independente, chirii, crypto și alte astfel de venituri extrasalariale.