Listă: Cele 25 de startup-uri „verzi” acceptate într-un program de accelerare, susținut de o companie petrolieră

25 de startup-uri „verzi” românești au fost selectate pentru Romania ClimAccelerator, un program pentru afaceri susținut de Rompetrol, prin care echipele participante la edițiile trecute au obținut finanțări totale de peste 600.000 EUR.

Cele 25 de startup-uri selectate provin din două categorii:

10 în Pre-Seed Stage – echipe aflate la început de drum, care dezvoltă o idee validabilă;

15 în Seed Stage – companii care au deja un prototip testat și validat cu clienți.

Programul susține dezvoltarea startup-urilor care propun soluții inovatoare în domenii precum mobilitate urbană, energie regenerabilă, agricultură inteligentă pentru climă, orașe sustenabile, economie circulară, reducerea emisiilor industriale, educație ecologică și consum responsabil.

Acceleratorul, ajuns la a cincea ediție, beneficiază de suportul și expertiza Climate-KIC, cea mai importantă inițiativă europeană în domeniul inovației climatice.

Listă: Afacerile selectate în Romania ClimAccelerator 2025

Pre-Seed Stage:

AgroX – oferă soluții specializate de dezinfecție cu produse sustenabile pentru suprafețe, produse agricole, ferme și lichide, înlocuind chimicalele.

AgriCulture – dezvoltă soluții personalizate pentru transformarea arderii deșeurilor agricole în valoare economică și ecologică.

Cartea din Livadă – proiect educațional pentru copii, care promovează beneficiile cititului în natură.

Namadgi Tech – soluții digitale pentru gestionarea colectării deșeurilor comerciale.

NutriBlocuri – microfermă urbană care aduce natura între blocuri, prin cultivarea de microplante fără sol și fără pesticide.

Pădurea cu Senzori – proiect pilot în Arad care propune dezvoltarea unei rețele de păduri urbane inteligente în România și Europa.

Seasons – platformă de modă circulară pentru copii între 0 și 7 ani, unde părinții pot alege pachete flexibile de haine sustenabile, atent selecționate. Hainele pot fi închiriate și sunt curățate profesional între utilizări.

Sustain Struct – dezvoltă o platformă de monitorizare dedicată podurilor, care oferă date în timp real pentru a preveni degradarea și accidentele.

Treebotics – propune reîmpădurirea sustenabilă cu ajutorul roboților, având ca misiune reîmpădurirea a un milion de hectare până în 2035.

Viba. – platformă socială care își propune să reducă utilizarea excesivă a ecranelor prin promovarea evenimentelor locale în timp real.

Seed Stage:

Alt.Real – ecosistem de energie verde care combină un hub educațional și o platformă independentă de verificare a instalatorilor.

Anais Beautiful Inside – studio de design sustenabil care creează colecții de suveniruri curatoriate pentru turiști, muzee și organizații, realizate local, din materiale responsabile.

CO2 Angels – oferă soluții de monitorizare a proprietăților solului, utilizând inteligență artificială și tehnologie satelitară pentru a crea hărți personalizate cu nutrienți, pentru aplicarea eficientă a fertilizatorilor.

Cultivá – dezvoltă aplicații pentru automatizarea administrării fermelor.

EcoStratos – dezvoltă soluții de infrastructură verde pentru a îmbunătăți calitatea vieții în mediul urban.

favr. – transformă malțul de bere și pulpa de fructe în snacksuri sustenabile.

Grădina cu Zâne – proiect educațional care promovează consumul responsabil și dragostea pentru natură.

HiO – dezvoltă soluții de logistică sustenabilă pentru livrări urbane.

KICE – dezvoltă tehnologii bazate pe apă electrolizată.

Optimheat One – oferă soluții inteligente NZEB: pompe de căldură, senzori IoT, platforme AI pentru managementul consumului și sisteme de automatizare pentru clădiri sustenabile.

PhotoVoltaic Windows – dezvoltă geamuri fotovoltaice semi-transparente pentru balcoane și fațade, care generează apă caldă fără baterii sau invertoare.

RongoDesign – creează materiale sustenabile din miceliu, folosind deșeuri agro-industriale pentru a oferi alternative naturale la plastic și polistiren. Este și câștigătorul competiției Românii sunt Antreprenori 2025.

Urban Cultor – oferă soluții de agricultură urbană și compostare pentru companii, instituții publice, comunități și mediul privat.

Verde CBD Pharma – propune panouri prefabricate din cânepă (hempcrete), semințe certificate și soluții pentru culturi sustenabile, sprijinind fermierii să producă eficient și durabil.

Zeroe – construiește un strat digital de infrastructură pentru sustenabilitate, care transformă date fragmentate în rapoarte de carbon conforme și fluxuri de lucru inteligente pentru reducerea emisiilor.

Startup-urile calificate vor urma un program online intensiv de accelerare în perioada septembrie-noiembrie 2025. Cele două cohorte vor beneficia de activități personalizate în funcție de stadiul în care se află.

Startupurile din categoria Pre-Seed Stage vor beneficia de workshopuri de modelare de business și validare a soluției pe piață. Participanții trebuie să aibă o firmă înființată la data intrării în program și semnării contractului de participare.

Antreprenorii vor urma diverse activități online, precum workshopuri și studii de caz (Value Proposition, MVP, Climate Impact Hypothesis, Investors Ecosystem, Climate Safe Note), peer sharing la nivel național și internațional, board of advisors – întâlniri aplicate cu un grup de experți și conectare cu actori cheie din ecosistem.

Startupurile din Seed Stage, care au un prototip validat în piață, vor beneficia de sprijin în atragerea clienților și de consultanță de specialitate în funcție de nevoile lor punctuale. Activitățile lor în program, vor fi tot online, includ workshopuri și studii de caz (Value Proposition, MVP, Climate Impact Hypothesis, Investors Ecosystem, Climate Safe Note, From business model to business plan, Pitching to investors), peer sharing la nivel național și internațional, board of advisors – întâlniri aplicate cu un grup de experți, networking și conectare cu actori-cheie din ecosistem, consultanță pe nevoi specifice.

Programul se încheie cu evenimentul fizic Demo Day, pe 17 noiembrie 2025, unde cele 15 startupuri selectate în Seed Stage își vor prezenta soluțiile în fața juriului. Cel mai bun pitch va câștiga: acces în Startup Impact Lab, timp de șase luni, acces gratuit la toate evenimentele organizate de Impact Hub Bucharest și va beneficia de promovare extinsă prin apariții în minimum 15 materiale media, online și offline.